Akşam Postası / 11 Mart 2019

1. Sıra sıfır gümrükle patates ithalatında

Patates ithalatına sıfır gümrük vergili 200 bin ton tarife kontenjanı açıldı.

2. Türkiye ekonomisi son çeyrekte yüzde 3 daraldı

Türkiye ekonomisi 2018 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 daraldı. Yıllık büyüme ise yüzde 2.6 olarak gerçekleşti. Dördüncü çeyrekte hanehalkı tüketimi yüzde 8.9 düştü.

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3. İki Alman gazeteci Türkiye’den ayrıldı: Uluslararası basını da susturmaya çalışıyorlar

Basın kartının uzatılması için yaptığı başvuru reddedilen üç Alman gazeteciden ikisi Türkiye’den ayrıldı.

4. Mansur Yavaş hakkında ‘görevi kötüye kullanma’dan iddianame hazırlandı‘

Millet ittifakı’nın CHP’li Ankara adayı Mansur Yavaş hakkında, 600 bin dolarlık senedin tahsili için ihtilafa düştüğü iş insanı Necmettin Kesgin’in şikayeti üzerine, ‘görevi kötüye kullanma‘ ve ‘kişilerin huzur ve sükununu bozmak‘ suçlarından iddianame düzenlendi.

5. Kılıçdaroğlu’ndan ‘ezana ıslık’ yorumu: Tahriklere kapılmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yakın medya ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 8 Mart akşamı kadınlar tarafından düzenlenen yürüyüşte ezanın protesto edildiği iddiasına ilişkin ‘tahriklere kapılmayacaklarını’ söyledi.

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6. Silvan kayyumu milyonluk kredi çekip belediye taşınmazlarını bedelsiz devretti!

Diyarbakır’ın Silvan belediyesi kayyumu Adem Çelik, seçimlere kısa bir süre kala belediye adına milyonluk kredi çekip, mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları bedelsiz olarak 25 seneliğine devretti.

7. BM’nin eski Venezüela raportörü: Maduro suikaste uğrayabilir

Birleşmiş Milletler’in (BM) Venezüela raportörlüğünü yapmış hukuk profesörü Alfred de Zayas, Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun suikaste uğrayabileceğini söyledi.

8. Guardian’dan Erdoğan portresi: Reformistten ‘yeni sultan’a

Saygın İngiliz gazetesi Guardian’da yer alan bir yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir reformcudan otoriter bir figüre dönüştüğü savunuldu.

9. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Resminin olduğu gazeteyi yere seren şoföre gözaltı

Ankara’dan Burdur’a giden yolcu, otobüsün merdivenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tam sayfa fotoğrafı bulunan gazete sayfasını koyan şoförden şikayetçi oldu. Şoför, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

10. CHP’den Edremit düzeltmesi: Arslan değil İnceoğlu disipline sevk edildi

CHP genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, bugün parti disiplin kurulan sevk edilen kişinin CHP’nin Balıkesir’in Edremit ilçesindeki adayı Selman Hasan Arslan değil eski Akçay belediye başkanı Cahit İnceoğlu olduğunu açıkladı.