Akşam Postası / 11 Mart 2017

1- Hollanda oralı olmadı: Çavuşoğlu’na uçuş izni yok

Hollanda, bugün Rotterdam’a gitmesi beklenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal etti.

2- Erdoğan’dan bir ‘Nazi yaftası’ da Hollanda’ya: Senin uçakların nasıl gelecek?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal eden Hollanda’ya seslendi: “Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek? Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist.”

3- Hollanda’dan Erdoğan’a ‘Nazi artığı’ yanıtı: Çizgiyi aştı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal eden ülkesine ‘Nazi artığı’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Çizgiyi aştı.”

4- CHP lideri yurt dışı toplantılarını iptal etti: Hollanda’ya yaptırımda bulunmak hakkımız

Yurt dışı toplantılarını iptal eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermeyen Hollanda’ya Türkiye’nin ‘yaptırımda bulunma hakkı’ olduğunu söyledi.

5- İptalin ardından: Konuşmasına ‘izin çıkmayan’ aile bakanı Hollanda’ya kara yoluyla gidecek

Hollanda’nın konuşma yapmasına izin vermediği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, temaslarda bulunmak için geldiği Almanya’dan Hollanda’nın Rotterdam kentine kara yoluyla geçecek.

6- Bakan Çelik’e göre Hollanda’nın tavrı kararsızları ‘Evet’te ‘netleştirdi’

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal eden Hollanda’nın tavrının anayasa değişikliği referandumu için karar veremeyenleri ‘Evet’te netleştirdiğini öne sürdü.

7- Avrupa Komisyonu üyesi: Erdoğan iktidarında AB üyeliği mümkün görünmüyor

Türkiye’nin Avrupa değerlerinden uzaklaşmasının, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye verdiği mali yardımları etkileyeceği uyarısında bulunan Avrupa Komisyonu üyesi Günther Öettinger, Türkiye’nin Erdoğan iktidarında AB’ye üye olmasının mümkün olmadığını söyledi.

8- ‘Kararsızlar yüzde 10’un üzerinde’ diyen Yıldırım: Birkaç haftaya karar verirler

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği referandumu öncesi kararsızların oranının yüzde 10’un üzerinde olduğunu söyledi.

9- Akşener de Avrupa’ya gitmiyor: Kaybettiğiniz demokrasiyi Almanya’da bulamazsınız

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener, AKP’li bakanların referandum toplantılarını engelleyen Avrupa ülkelerine tepki göstermek amacıyla Almanya, Hollanda ve Fransa’daki mitinglerini iptal etti.

10- Kızılay saldırısı iddianamesi: PYD Eş Başkanı Müslim için 37 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ankara’nın Kızılay semtinde 36 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede, PYD Eş Başkanı Salih Müslim ve PKK yöneticileri için 37 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

11- Üç yıl sonra Berkin’in mezarı başında: Rüzgarın peşine takılan bir neden gibiydik

Gezi Parkı eylemleri sırasında ekmek almak için evinden çıktığı sırada polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak 269 gün sonra 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün üçüncü yılında Feriköy’deki mezarı başında anıldı.

12- AKP’li vekile ‘Başbuğ muamelesi’: MHP’li gençler AKP heyetini ‘Bozkurt’la uğurladı

AKP Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu MHP ilçe teşkilatı ziyareti sırasında MHP’li gençler tarafından ‘Bozkurt’ selamıyla uğurlandı.

13- BBP’deki ‘Evet’ çatlağında Sivas teşkilatı isyan bayrağını çekti: Bu vebale ortak olmayız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ oyu kullanacaklarını açıklamasının ardından partideki ‘çatlak’ büyüyor.

14- İran’dan Türkiye’ye ‘dost uyarısı’: Çoklu kartlarla oynamak tüm kartları kaybettirir

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İbrahim Rahimpur, Türkiye’nin bazı politikalarını anlamadıklarını belirterek, “Çoklu kartlarla oynamanın uzun vadede tüm kartların kaybedilmesine neden olacağına inanıyoruz” dedi.

15- Almanya, Öcalan ve YPG sembollerini yasakladı

Almanya, Abdullah Öcalan posteri ve YPG flamasının da içinde bulunduğu 33 sembolün kullanılmasını yasakladı.

16- Sahibini ‘bulamadı’: Cengiz doğa talanının sembolü ‘altın testere’ ödülünü geri çevirdi

Kuzey Ormanları Savunması’nın (KOS) kenti ve doğayı en çok tahrip eden şirketleri aday gösterdiği ‘Altın Testere’ ödülüne ‘layık görülen’ Cengiz Holding’in ödülü holding binası önüne bırakıldı.

17- Aranjör Emrah Karaduman bıçaklı saldırıda yaralandı: Aleyna Tilki’ye platonik aşığım

Aranjör Emrah Karaduman, Eskişehir’de bir eğlence merkezine girerken bıçaklı saldırıya uğradı. Karaduman’ın hastanede tedavisi sürerken, gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

18- Obama’nın izleri siliniyor: Trump, Bharra dahil 46 savcının istifasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf davasının savcısı Preet Bharra dahil 46 savcının istifasını istedi.

19- ‘Trump somut adım atmadı’ diyen Esad: Suriye’ye izinsiz girenlerin hepsi işgalci

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, seçim kampanyasında ‘IŞİD’i bitirme’ sözü veren ABD Başkanı Donald Trump’ın henüz somut bir adım atmadığını söyledi.