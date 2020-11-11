Akşam Postası / 11 Kasım 2020

1. Erdoğan: Yeni seferberlik başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, istikrar, büyüme ve istihdam odaklı yeni bir seferberlik başlatıldığını bildirdi.
TL değer kazanmaya devam ediyor
Citi de ‘olumlu’ görüş bildirdi: Societe Generale’den ‘TL alın’ önerisi
BDDK’dan ‘piyasa dostu’ adım: Bankalara sınırlamaları gevşetti, TL değer kazandı
Cari açık eylülde 2.36 milyar dolar: Resmi rezerv 3.63 milyar dolar daha eridi
2. TTB yetkilisi: Tepe noktası geçildi; sağlık sistemi yanıt veremez hale gelebilir
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Eylül ayının son haftasından bu yana Türkiye en kötü döneminde, nisandaki tepe noktayı geçmiş olabiliriz” dedi.
‘Sağlık çalışanları tükendikçe karanlık çöküyor’ diyen TTB’den ışık eylemi çağrısı
Profesörden ‘corona’ döneminde zatürre aşısı çağrısı: Risk yarıya iniyor
Sevindiren aşıda ‘buz gibi’ gerçek: Çoğu hastanede soğuk saklama koşulları yok
Umut veren aşıda gönüllüler deneyimlerini anlattı: Ağır bir akşamdan kalma gibi
Türkiye, Rusya’nın ‘corona’ aşısını üretmek istiyor
3. ‘Ne savaşı, Akar’la gezmeye gitmem’ demişti: Özdil’e beş ay hapis cezası
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Savunma Bakanı Hulusi Akar’la ilgili bir ifadesinden ötürü dolayı beş ay hapis cezasına çarptırıldı.
4. Adalet bakanı: ‘Böyle karar olamaz’ dediğimiz kararlar olabiliyor
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kendilerinin de “Böyle karar olamaz” dedikleri, hiçbir şekilde gerekçesini göremedikleri kararlar olabildiğini dile getirdi.
Adalet bakanı: ‘Böyle karar olamaz’ dediğimiz kararlar olabiliyor
5. DİSK: İşsiz sayısı 9.6 milyon
DİSK Araştırma Merkezi, geniş tanımlı işsiz sayısının 9.6 milyona yaklaştığını bildirdi.
DİSK: Direne direne kazandık
6. CHP’nin ‘Muhalefeti şiddet yoluyla susturmanın aracı’ dediği düzenlemenin iptal istemine ret
Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin bastırılması kapsamında hareket edenlerin, bu kapsamdaki fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacağını öngören kanun hükmünün iptal istemini reddetti.
7. BioNTech’in kurucusu Türk çift NYT’ye haber oldu: Bilime adanmış bir hayat
Covid-19 salgınını bitirme potansiyeli bulunan aşının arkasındaki Türkiye kökenli Alman çift Uğur Şahin ve Özlem Türeci hafta başından beri dünyanın gündeminde. Spot ışıkları son günlerde üzerinde olsa da çift yıllardır başarılı çalışmalar yürütüyor.
8. Benzinin litresine 19 kuruş zam: İstanbul’da 7 liraya yaklaştı
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litresine 19 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
9. 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul’da düzenlenecek
Avrupa Atletizm Birliği, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın İstanbul’da düzenlenmesine karar verdi.
10. Üniversite öğrencisi genç kadın, evinde öldürülmüş halde bulundu: Erkek arkadaşı gözaltına alındı
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş, evinde öldürülmüş halde bulundu.
11. Reuters analizi: Putin Karabağ’da 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi
Reuters ajansı Dağlık Karabağ’daki çatışmalardan sonra varılan anlaşmayı ve bunun sonuçlarını analiz etti.
12. Popa languru: İnsanlık yeni keşfetti ama şimdiden nesli tükenme tehlikesi altında
Bilim insanları Asya ülkesi Myanmar’da yeni bir primat türü keşfetti. Ancak insanlık için yeni olan bu türün şimdiden nesli tükenme tehlikesi altında.