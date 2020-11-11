Akşam Postası / 11 Kasım 2020

1. Erdoğan: Yeni seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, istikrar, büyüme ve istihdam odaklı yeni bir seferberlik başlatıldığını bildirdi.

2. TTB yetkilisi: Tepe noktası geçildi; sağlık sistemi yanıt veremez hale gelebilir

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Eylül ayının son haftasından bu yana Türkiye en kötü döneminde, nisandaki tepe noktayı geçmiş olabiliriz” dedi.

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3. ‘Ne savaşı, Akar’la gezmeye gitmem’ demişti: Özdil’e beş ay hapis cezası

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Savunma Bakanı Hulusi Akar’la ilgili bir ifadesinden ötürü dolayı beş ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Adalet bakanı: ‘Böyle karar olamaz’ dediğimiz kararlar olabiliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kendilerinin de “Böyle karar olamaz” dedikleri, hiçbir şekilde gerekçesini göremedikleri kararlar olabildiğini dile getirdi.

5. DİSK: İşsiz sayısı 9.6 milyon

DİSK Araştırma Merkezi, geniş tanımlı işsiz sayısının 9.6 milyona yaklaştığını bildirdi.

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6. CHP’nin ‘Muhalefeti şiddet yoluyla susturmanın aracı’ dediği düzenlemenin iptal istemine ret

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin bastırılması kapsamında hareket edenlerin, bu kapsamdaki fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacağını öngören kanun hükmünün iptal istemini reddetti.

7. BioNTech’in kurucusu Türk çift NYT’ye haber oldu: Bilime adanmış bir hayat

Fotoğraf: The Times

Covid-19 salgınını bitirme potansiyeli bulunan aşının arkasındaki Türkiye kökenli Alman çift Uğur Şahin ve Özlem Türeci hafta başından beri dünyanın gündeminde. Spot ışıkları son günlerde üzerinde olsa da çift yıllardır başarılı çalışmalar yürütüyor.

8. Benzinin litresine 19 kuruş zam: İstanbul’da 7 liraya yaklaştı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litresine 19 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

9. 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul’da düzenlenecek

Avrupa Atletizm Birliği, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın İstanbul’da düzenlenmesine karar verdi.

10. Üniversite öğrencisi genç kadın, evinde öldürülmüş halde bulundu: Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş, evinde öldürülmüş halde bulundu.

11. Reuters analizi: Putin Karabağ’da 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi

Reuters ajansı Dağlık Karabağ’daki çatışmalardan sonra varılan anlaşmayı ve bunun sonuçlarını analiz etti.

12. Popa languru: İnsanlık yeni keşfetti ama şimdiden nesli tükenme tehlikesi altında

Fotoğraf: Fauna and Floral International

Bilim insanları Asya ülkesi Myanmar’da yeni bir primat türü keşfetti. Ancak insanlık için yeni olan bu türün şimdiden nesli tükenme tehlikesi altında.