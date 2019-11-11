Akşam Postası / 11 Kasım 2019

1- Baro başkanları: TBB yönetim kurulu kanuna uymuyor, görevi kötüye kullanıyor
Baro başkanları, olağanüstü genel kurulu çağrısını yerine getirmeyen Türkiye Barolar Birliği’ni (TBB) kanunlara uymamakla suçladı.
2- Bolivya’da darbe: Devlet başkanı Evo Morales istifa etti
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ordunun çağrısı üzerine görevini bıraktığını açıkladı. Morales’in istifasının ardından hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı duyuruldu.
Dışişleri: Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz
3- Arınç’ın damadı ‘delil yetersizliğinden’ beraata itiraz etti: Gerekçesi değiştirilsin
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, ‘FETÖ’ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada ‘delil yetersizliğiden’ beraat etmesine itiraz etti. Yeter, ‘yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması veya yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması’ maddelerinden beraat kararı verilmesini talep etti.
4- AKP genel başkan yardımcısı: Tazelenme ihtiyacı var, istifalar olacak
AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partide yenilenme süreci olacağını söyledi.
5- Erdoğan’dan 11 milyon fidan etkinliğinde İmamoğlu çıkışı: Temel atmaya yabancılar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gereksiz olduğu gerekçesiyle, ‘temel atmama’ töreni düzenleyerek İstanbul’daki Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projesini iptal eden İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi. Erdoğan, “Bunlar temel atma ve açılış gibi işlere zaten yabancılar, tıynetlerine, karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler” dedi.
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: 2 binin üzerinde ağacın kurtulduğuna mutlu olur
Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ın ABD ziyaretinden hiçbir şey çıkmaz
6- Suriyeli örgüt ‘Beyaz Miğferler’i eğiten grubun kurucusu İstanbul’da ölü bulundu
‘Beyaz Miğferler’ olarak da adlandırılan Suriyeli acil yardım örgütünün eğitimini yapan grubun başında bulunan İngiltere vatandaşı James Le Mesurier İstanbul’da ölü bulundu.
7- Tampon bölgede kaldı: Türkiye’nin sınır dışı ettiği IŞİD’liyi Yunanistan almadı
Türkiye’nin Edirne’den sınır dışı ettiği IŞİD’liyi Yunanistan kabul etmedi. Türkiye’nin de topraklarına sokmadığı militan tampon bölgede kaldı.
IŞİD’lilerin vatandaşı oldukları ülkelere iadesi başladı
8- Fatih’te ölen dört kardeşin cenazesi kaldırıldı
İstanbul’un Fatih ilçesinde ölü bulunan, ‘siyanürden öldüklerinden şüphelenilen’ dört kardeşin cenazelerini, aile dostu Serpil Alkan Adli Tıp Kurumu’ndan aldı. Gasilhanedeki işlemlerde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri görev yaptı. İşlemlerin ardından dört kardeş için cenaze töreni düzenlendi.
9- Zonguldak’ta maden göçtü: Üç işçi yaralandı
Zonguldak’ta TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında saat 11.00 sıralarında tavan göçtü, yerin 560 metre altında üretim yapan üç maden işçisi yaralandı.
10- Dolmabahçe Sarayı’nda 10 Kasım rekoru: 105 bin kişi ziyaret etti
Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81’inci yıldönümünde, O’nun gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nda ziyaretçi rekoru kırıldı.
11- Eski dışişleri bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
Anayasa hukuku profesörü, eski dışişleri bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti.
12- Esad: Suriye’nin 2021’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde herkes aday olabilir
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, 2021 yılında yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçiminin her adaya açık olacağını ve bu seçimde birçok adayın yarışacağını söyledi.
13- Avcılar belediye başkanı: Üç yapıdan biri yenilenmeli
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçedeki her üç yapıdan birinin yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini söyledi.
14- Kulis: Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu’na ‘Twitter mesajına gerek yoktu’ demiş
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan’a yönelik eleştirileri için “Twitter mesajına gerek yoktu” dediği öne sürüldü.