Akşam Postası / 11 Kasım 2019

1- Baro başkanları: TBB yönetim kurulu kanuna uymuyor, görevi kötüye kullanıyor

Baro başkanları, olağanüstü genel kurulu çağrısını yerine getirmeyen Türkiye Barolar Birliği’ni (TBB) kanunlara uymamakla suçladı.

2- Bolivya’da darbe: Devlet başkanı Evo Morales istifa etti

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ordunun çağrısı üzerine görevini bıraktığını açıkladı. Morales’in istifasının ardından hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı duyuruldu.

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3- Arınç’ın damadı ‘delil yetersizliğinden’ beraata itiraz etti: Gerekçesi değiştirilsin

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, ‘FETÖ’ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada ‘delil yetersizliğiden’ beraat etmesine itiraz etti. Yeter, ‘yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması veya yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması’ maddelerinden beraat kararı verilmesini talep etti.

4- AKP genel başkan yardımcısı: Tazelenme ihtiyacı var, istifalar olacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partide yenilenme süreci olacağını söyledi.

5- Erdoğan’dan 11 milyon fidan etkinliğinde İmamoğlu çıkışı: Temel atmaya yabancılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gereksiz olduğu gerekçesiyle, ‘temel atmama’ töreni düzenleyerek İstanbul’daki Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projesini iptal eden İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi. Erdoğan, “Bunlar temel atma ve açılış gibi işlere zaten yabancılar, tıynetlerine, karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler” dedi.

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6- Suriyeli örgüt ‘Beyaz Miğferler’i eğiten grubun kurucusu İstanbul’da ölü bulundu

‘Beyaz Miğferler’ olarak da adlandırılan Suriyeli acil yardım örgütünün eğitimini yapan grubun başında bulunan İngiltere vatandaşı James Le Mesurier İstanbul’da ölü bulundu.

7- Tampon bölgede kaldı: Türkiye’nin sınır dışı ettiği IŞİD’liyi Yunanistan almadı

Türkiye’nin Edirne’den sınır dışı ettiği IŞİD’liyi Yunanistan kabul etmedi. Türkiye’nin de topraklarına sokmadığı militan tampon bölgede kaldı.

8- Fatih’te ölen dört kardeşin cenazesi kaldırıldı

İstanbul’un Fatih ilçesinde ölü bulunan, ‘siyanürden öldüklerinden şüphelenilen’ dört kardeşin cenazelerini, aile dostu Serpil Alkan Adli Tıp Kurumu’ndan aldı. Gasilhanedeki işlemlerde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri görev yaptı. İşlemlerin ardından dört kardeş için cenaze töreni düzenlendi.

9- Zonguldak’ta maden göçtü: Üç işçi yaralandı

Zonguldak’ta TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında saat 11.00 sıralarında tavan göçtü, yerin 560 metre altında üretim yapan üç maden işçisi yaralandı.

10- Dolmabahçe Sarayı’nda 10 Kasım rekoru: 105 bin kişi ziyaret etti

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81’inci yıldönümünde, O’nun gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nda ziyaretçi rekoru kırıldı.

11- Eski dışişleri bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

Anayasa hukuku profesörü, eski dışişleri bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti.

12- Esad: Suriye’nin 2021’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde herkes aday olabilir

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, 2021 yılında yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçiminin her adaya açık olacağını ve bu seçimde birçok adayın yarışacağını söyledi.

13- Avcılar belediye başkanı: Üç yapıdan biri yenilenmeli

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçedeki her üç yapıdan birinin yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini söyledi.

14- Kulis: Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu’na ‘Twitter mesajına gerek yoktu’ demiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan’a yönelik eleştirileri için “Twitter mesajına gerek yoktu” dediği öne sürüldü.