Akşam Postası / 11 Kasım 2018

1. ‘Okluk sarayı’ koya sığmıyor: Köylülerin 200 dönüm araziden çıkması istendi

Marmaris’taki Okluk Koyu’nda inşaatı süren Cumhurbaşkanlığı konutu için köylülerin 200 dönüm arazisinin kamulaştırılacağı ortaya çıktı.

2. Yemekte yan yana oturdular: Erdoğanlar ve Trumplar’ın Paris hatırası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından verilen akşam yemeğinde bir süre sohbet etti.

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3. Erdoğan, Le Figaro’ya yazdı: AB hedefimiz devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız Le Figaro için kaleme aldığı makalede, ‘AB’ye tam üyelik hedefi’nin altını çizdi.

4. Putin’den ‘Avrupa ordusu’na destek: NATO’ya alternatif olabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘olumlu bir gelişme’ olarak değerlendirdiği ‘Avrupa ordusu’ fikrinin NATO’ya alternatif olabileceğini belirtti.

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5. Doktorlardan yasa teklifine protesto: Emeğimizi ‘torbayla’ çöpe atamazsınız

Ankara’da toplanan doktorlar sağlık alanındaki değişiklileri içeren kanun teklifini protesto etti, sloganlar eşliğinde teklifin geri çekilmesini talep etti.

6. İstanbul Maratonu ‘rekorlarla’ koşuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl 40’ıncısı düzenlenen İstanbul Maratonu’nun startı verildi.

7. Kaliforniya tarihinin ‘en yıkıcı’ orman yangını: Ölü sayısı 23’e yükseldi

Kaliforniya’nın kuzeyindeki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi. Eyalet genelinde de 300 bin kişiye tahliye emri verildi.

8. İzmir’de doğal hayat için yapay resifler: 1.5 milyon kalamar doğaya kazandırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, balıkçıların önemli geçim kaynağı olan kalamarın neslini devam ettirmesini sağlamak için denizin 22 metre derinliğine kamalarların yumurtlaması için düzenek yerleştirdi. Bir yılda 1.5 milyon kalamar doğaya kazandırıldı.

9. Türkiye’den Yunanistan’a iltica başvurusu patladı: 5 bin 786 kişi

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası geçen 27 ayda 5 bin 786 Türk vatandaşının Yunanistan’a iltica başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

10. Genç İmam Hatipliler’den Diyanet’e Fesli Kadir tepkisi: Toplum ayrıştırılmamalı

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yazar Kadir Mısıroğlu’na ziyareti ile ilgili olarak, “İslamı temsil eden birisi toplumumuzu birleştirmeli, ayrıştırmamalı ve insanların nefretini kazanacak işlerden uzak durmalı” dedi.

11. Abdüllatif Şener İstanbul için istekli: Aday gösterilirsem değerlendiririm

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olacağı konuşulan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, CHP kendisini aday göstermek istediği takdirde bunu değerlendirmeye alacağını söyledi.

12. 10 Kasım töreninde protesto gösterisi yapan kadın tutuklandı

Edirne’de Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

13. Ovacık’ın komünist başkanı 31 Mart’ta Tunceli’ye talip oldu

Tunceli’nin Ovacık ilçesinin komünist belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerinde Tunceli belediye başkanlığına aday adaylığını açıkladı.