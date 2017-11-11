Akşam Postası / 11 Kasım 2017

1- Başbakan: Amacımız ABD ile ilişkileri daha da germek değil, geliştirmek, iyileştirmek

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin ABD’yle ilişkilerini daha iyi düzeye taşıyacağını söyledi.

2- Akşener: 2010’da ‘FETÖ’cü, 2017’de milliyetçi, şimdi Atatürkçü oldular… Yersen!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mustafa Kemal Atatürk’e son dönemde artan ilgisini eleştirdi.

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3- MAK’a göre AKP’nin oyları tek parti iktidarını kaybettiği 7 Haziran düzeyinde

AKP’ye yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık firmasının yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Kulat, AKP’nin oylarının 7 Hairan 2015 düzeyinde olduğunu söyledi.

4- Ünlü komedyen Louis C.K. cinsel istismar suçlamalarını kabul etti: Pişmanım

Beş kadın tarafından cinsel istismarla suçlan ABD’li komedyen ve oyuncu Louis C.K. iddiaları kabul ederek sorumsuzca davrandığını söyledi.

5- Toplantıyı ayarlayan işadamı konuştu: Flynn’le Gülen pazarlığı yapılmadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in Türk yetkililerle Fethullah Gülen’in kaçırılarak Türkiye’ye teslim edilmesi için pazarlık yaptığı öne sürülen toplantıyı ayarlayan işadamı Ekim Alptekin iddiayı yalanladı.

6- Standart geliyor: Emniyetin görüntü alabileceği cam filmleri serbest

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, emniyetin görüntü alabileceği cam filmlerinin serbest, diğerlerinin yasak olacağını söyledi.

7- Bayrampaşa’daki AVM’ye bombalı saldırı hazırlığı yapan dört IŞİD’li cezaevinde

Bayrampaşa’daki bir AVM’ye bombalı saldırı hazırlığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan IŞİD üyesi dört kişi Metris Cezaevi’ne konuldu.

8- Putin ve Trump uzlaştı: Suriye’de tüm tarafları içeren bir siyasi çözüm bulunmalı

ABD ve Rusya liderleri, Suriye’de askeri çözümü dışlayan ve tüm tarafları içeren bir siyasi çözümde uzlaştı.

9- Söğüt belediye başkanı, MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye geçti

MHP’den istifa eden Bilecik Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, “İYİ Parti’ye geçme kararı aldık” dedi.

10- Serviste unutulan Alperen’i ölüme götüren skandalın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir’in Çiğli ilçesinde kreş servisinde unutulan üç yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüne neden olan skandallar zincirinin okul sahibince saklanan görüntüleri ortaya çıktı.

11- İslam ülkelerinin küresel ekonomideki rolü artıyor: Tüketim potansiyeli 5 trilyon dolar

Türkiye, Endonezya ve Hindistan dahil 24 ülkede yapılan araştırmanın sonuçlarına göre satın alma gücündeki artışa bağlı olarak tüketimin çoğalması ve İslami bankacılığın giderek gelişmesi Müslüman ülkelerin küresel ekonomide daha fazla rol oynamasını sağlayacak.

12- Tutuklu gazeteci Deniz Yücel: Tecrit bir işkence

Alman Die Welt gazetesinin İstanbul’da tutuklu bulunan Türkiye muhabiri Deniz Yücel, “Tecrit bir işkence” dedi. Yücel, Türk adaletinden adil ve hızlı bir dava talebinde bulundu.

13- Irak ordusu IŞİD’in elindeki son kasabaya harekat başlattı

Irak hükümetine bağlı birlikler IŞİD’in elindeki son kasabaya harekat başlattı.

14- Erdoğan’dan yeni belediye başkanına ilk talimat: Ankara’ya da yeni AKM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) için hazırlanana benzer bir projeyi Ankara’daki AKM için hayata geçirmek istediğini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya iletti.

15- Star’ın iddiası: ABD’li uzman Henri Barkey hakkında yakalama kararı

İstanbul başsavcılığının, ‘Gezi eylemleri, 17-25 Aralık soruşturması ve 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası ayağı’ olduğu iddiasıyla ABD’li uzman Henri Jack Barkey hakkında yakalama kararı çıkarttığı öne sürüldü.