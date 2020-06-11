Akşam Postası / 11 Haziran 2020

1. Son 24 saat: 987 kişiye ‘corona’ tanısı, 17 can kaybı; 1021 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte 987 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, 1021 kişi iyileşti.
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2. ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz’a sekiz yıl dokuz ay hapis cezası
ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’a, ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
3. Bekçilere zor ve silah kullanma yetkisi getiren düzenleme kabul edildi
Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak.
4. ABD’de işsizlik maaş başvuruları geçen hafta düştü ancak milyonlarca kişi hala işsiz
ABD’de işten çıkarmalar azalsa da corona virüsü salgını nedeniyle işini kaybeden milyonlarca insan işsizlik maaşı almaya devam ediyor. Bu da istihdam piyasasının, işletmelerin yeniden istihdam sağlamaya başlamasına rağmen toparlanmasının yıllar alabileceğine işaret ediyor.
5. Sektör temsilcisi: Salgında tek kullanımlık ürünlerin tüketimi yüzde 25 arttı
Salgın sürecinde, eldiven, siperlik gibi ürünlerin yanı sıra, ambalajlı ve tek kullanımlık ürünlerin tüketimi de arttı. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Bu süreçte plastik tek kullanımlık üretim ve tüketiminde Türkiye’de yüzde 25’lerin üzerinde bir artış oldu” dedi.
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6. Ulaştırma bakanı: Uluslararası uçuş yapılan ülke sayısı 15 Haziran’da dokuza çıkacak
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Almanya, Hollanda ve Britanya ile başlatılan uluslararası uçuşların yapıldığı ülke sayısıın 15 Haziran’da dokuza çıkarılacağını belirterek, risksiz noktalara tarifeli uçuş yapılacağını söyledi.
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7. DEVA: TÜİK’in verileri ‘corona’ etkisini yansıtmıyor, tutarlılığı kuşkulu
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), TÜİK’in işsizlik verilerinin Covid-19 salgınının gerçek etkilerini tam olarak yansıtmadığını, hükümetin iş ve istihdam yaratmaktaki performansının giderek kötüleştiğini savundu.
8. Norveç’teki cami saldırganına 21 yıl hapis
Norveç’te başkent Oslo yakınındaki camiye geçen yıl saldırı düzenleyen Philip Manshaus 21 yıl hapse mahkum edildi.
9. Çavuşoğlu: Ayasofya ulusal egemenlik konusudur
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir. Ulusal egemenlik konusudur” dedi.
10. Floyd’u öldüren dört polisten biri 750 bin dolarlık kefaletle serbest
ABD’nin Minnesota eyaletinde polis şiddetiyle öldürülen siyah vatandaş George Floyd’a saldıran dört polisten biri 750 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.