Akşam Postası / 11 Haziran 2019

1- S-400 tasarısı oybirliğiyle kabul edildi, Ankara Washington’a tepkili

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzesi alması durumunda yaptırımlara maruz kalmasını gündeme getiren karar tasarısını onayladı. Dışişleri Bakanlığı karara ‘tehdit dili’ diyerek tepki gösterdi.

2- ABD yaptırımı başlattı: Türk personelin F-35 eğitimine son verildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Mike Andrews, Türk askeri personelin ABD’deki F-35 eğitiminin sonlandırıldığını söyledi.

Reklam

3- Rusya S-400’leri Türkiye’ye temmuzda teslim etmeyi planlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Yuri Uşakov, Rusya’nın S-400 füze savunma sistemlerini Türkiye’ye temmuz ayında teslim etmeyi planladığını söyledi.

4- İmamoğlu’nun beş yıllık başkanlık dönemine seçime 12 gün kala inceleme

İçişleri Bakanlığı’nın ‘millet ittifakı‘nın İstanbul adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü belediye başkanlığı dönemini incelemek üzere müfettiş görevlendirdiği ortaya çıktı.

5- İmamoğlu’ndan sahaya inmeyen Erdoğan’a: Tavsiyemin karşılık bulması memnun etti

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kampanya sürecinde ‘sahaya inmeyecek’ olmasını, ‘tavsiyesinin karşılık bulmasından dolayı mutlu olduğunu’ söyleyerek değerlendirdi. İmamoğlu, Beylikdüzü belediyesindeki dosyaları yeninden incelemeye alan müfettişin ise bir önceki seçimde AKP’den milletvekili adayı olduğunun altını çizdi.

Reklam

6- Kendi seçtiği moderatöre ‘Taraflı’ denince Yıldırım coştu: Vız gelir tırıs gider

AKP’nin İstanbul belediye başkan adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu ile çıkacağı tartışma proğramını yönetecek olan İsmail Küçükkaya’nın taraflı olduğu yönünde görüş beyan edilmesi üzerine “Vız gelir tırıs gider” diye yanıt verdi.

7- Bahçeli’nin ‘Kürdistan’ çıkışına Yıldırım yorumu: Benim için çalışmayı sürdürüyor

‘Cumhur ittifakı’nın AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Kürdistan’ ve ‘Lazistan’ eleştirileri için “İttifakımıza zarar vermez” dedi.

8- IAEA: İran uranyum zenginleştirme faaliyetlerini hızlandırdı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Yukiya Amano, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum üretimini hızlandırdığını açıkladı.

9- Japonya, İran krizinde arabuluculuğa başlıyor

Japonya başbakanı Şinzo Abe. Fotoğraf: Reuters

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, nükleer anlaşmadan karşılıklı vazgeçilmesiyle ortaya çıkan İran ile ABD arasındaki yeni krizde arabuluculuğa soyundu. Girişim, Abe’nin Tahran ziyaretiyle resmen başlıyor.

10- Apple ve Google’ı geçti: En değerli marka Amazon

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, Apple ve Google’ı geçerek dünyanın en değerli markası seçildi.

11- Google, haber sitelerinden 4.7 milyar dolar kazandı

Arama motoru Google online olarak hizmet veren haber kuruluşlarının ürettiği içeriklerden geçen yıl 4.7 milyar dolar gelir elde etti.

12- Çin’den ticari hülle: ABD ek vergilerinden ‘Made in Vietnam’ etiketiyle kaçıyor

Vietnam’da gümrük yetkilileri Çin’in ABD’nin ek gümrük vergilerinden ‘Made in Vietnam’ etiketiyle kaçtığını öne sürdü.

13- Hindistan kripto para ticaretine 10 yıla kadar hapis cezası getiriyor

Hindistan’ın kripto para birimi ticaretine para cezası ya da bir yıldan 10 yıla kadar hapis cezası vermeye hazırlandığı öne sürüldü.