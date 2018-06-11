Akşam Postası / 11 Haziran 2018

1. İnce Diyarbakır’da: Sizi kandırmaya gelmedim

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Diyarbakır mitinginde konuştu.

2. Erdoğan’dan Kandil’de son durum: 20 uçak gitti, vurdu, döndü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PKK’nın merkez üssü Kandil’e yönelik operasyonla ilgili son bilgiyi verdi: “20 uçak gittiler, vurdular, döndüler.”

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3. Beklenti yüzde 7’ydi: Ekonomi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi, 2018 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.4 büyüdü. Beklenti yüzde 7’ydi.

4. Demirtaş’tan Erdoğan’a ‘idam’ yanıtı: Canımı bin defa kurban ederim

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi hakkındaki ‘idam’ imasına yanıt verdi: “Bir cumhurbaşkanı adayının seçmene vaadine bakar mısınız.”

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5. Akşener bu kez ayrıntı verdi: Erdoğan bana ‘güçlü başbakan yardımcılığı’ teklif etti

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yenilenen 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından kendisine ‘güçlü başbakan yardımcılığı’ teklif ettiğini açıkladı.

6. Bahçeli’den ‘darbe şüphesi’: ‘FETÖ’ konuşuyor, bu defa hiçbir hain sağ kalmaz

MHP lideri Devlet Bahçeli, ‘FETÖ’nün yeniden darbe girişim yapabileceğinin konuşulduğunu söyledi ve ekledi: “Bu kez hiçbir suçlu sağ kalmayacaktır.”

7. Mayısta haber kanalları: AKP ‘açık farkla’ önde, HDP’ye 0 dakika

RTÜK üyelerinin araştırması, TRT’den sonra özel kanalların da ‘cumhur ittifakı’ dışında yer alan partilere yönelik ‘ambargo’yu ortaya koydu. Anaakım medyada yer alan haber kanallarında AKP ‘ezici üstünlüğünü’ korurken, HDP’ye hiç yer verilmedi.

8. Saha araştırması: Doğu illerinde İnce yükselişte, AKP düşüşte

Doğu ve Güneydoğu illerinde saha araştırmaları yapan Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (SAMER) son anketine göre Kürler, ikinci turda CHP’nin adayı Muharrem İnce’ye oy verme eğiliminde. AKP’nin oylarında düşüş gözlenirken, kasım seçiminde aldığı oyların bir kısmı Saadet Partisi ve İYİ Parti’ye kayıyor.

9. Erdoğan’la poz veren futbolculara Merkel sahip çıktı: Sonucunu kestiremediler

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la fotoğraf çektirdikleri için Almanya’da eleştiri oklarını üzerine çeken milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a sahip çıktı.

10. İtalya ve Malta kabul etmedi: Göçmen kurtarma botu Akdeniz’de ortada kaldı

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler, Akdeniz’de bir kurtarma gemisine alınan ancak İtalya ve Malta arasındaki çekişmeden dolayı ortada kalan 629 göçmen için acil çözüm bulunması çağrısı yaptı.

11. AKP ‘seçim havası’ndan dertli: Erol Olçok’u arıyoruz, aynı şeyleri tekrarlıyoruz

İngiliz Financial Times (FT) gazetesine konuşan AKP’li bir yetkili, darbe girişimi gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde oğluyla birlikte hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hem yakın arkadaşı hem de reklamcısı olan Erol Olçok’u aradıklarını söyledi.

12. Sorun ‘Ekonomi’ diyenler: 1 Kasım yüzde 19, 16 Nisan yüzde 35, bugün yüzde 52

Mayıs ayında yapılan çalışmaya göre “Türkiye’nin en önemli sorunu sizce nedir” sorusuna halkın yüzde 51.5’i “Ekonomi” dedi.

13. Gidecek yerleri yok: İdlib’deki 2.5 milyon sivil Türkiye’ye yönelebilir

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin İdlib vilayetinde giderek yoğunlaşan çarpışmalar ve hava saldırılarına işaret ederek gidebileceği hiçbir yer kalmayan 2.5 milyon sivilin Türkiye’ye yönelmesinden endişe duyulduğunu bildirdi.

14. RTÜK başkanı ‘rahat’: Medyamız çoğulcu, adaylar rahatlıkla yer alabiliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kendilerine yansıyan şikayetlerin yüzde 1.67’sinin seçim yayınlarına ilişkin olduğunu açıkladı. RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, bu seçim döneminde az şikayet geldiğini belirterek, “Medyamız çoğulcu, bir sürü yerel medya kuruluşu var. Adaylar rahatlıkla medyada yer alabiliyor” dedi.

15. Yunanistan MİT’ten korkuyor: Firari sekiz askere 7/24 silahlı koruma

İngiliz The Guardian gazetesi, 15 Temmuz darbe girişimine katılmakla suçlanan ve Yunanistan’daki mahkeme tarafından serbest bırakılan sekiz firari askerin 7/24, silahlı askerler tarafından korunduğunu yazdı. Askerlerle ilgili açıklama yapan Savunma Bakanı Yardımcısı Fotis Kouvelis, “Askerlerin güvenliği için olabilecek en büyük önlemleri alıyoruz. Nerede oldukları bariz sebeplerle gizli tutulacak” dedi.