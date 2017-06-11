Akşam Postası / 11 Haziran 2017

1- PKK saldırısında hayatını kaybeden 22 yaşındaki öğretmen toprağa verildi

Batman’da PKK’nın çifte saldırısında hayatını kaybeden 22 yaşındaki öğretmen bugün toprağa verildi.

2- Türkiye’nin ardından: İran, ‘abluka’daki Katar’a dört uçak dolusu gıda gönderdi

İran, komşu Körfez ülkelerinin ablukasındaki Katar’a dört kargo uçağı gıda gönderdi. Hedef her gün 100 ton meyve ve sebze tedarik etmek.

3- Erdoğan bedelli askerlik için ‘Gerekirse gündeme alırız’ demiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bedelli askerliği Başbakan Binali Yıldırım’la görüşeceğini, gerekirse gündeme alınacağını söylediği ortaya çıktı.

4- Diyarbakır’daki kışlada ‘doldur-boşalt sırasında’ bir asker hayatını kaybetti

Diyarbakır’da bir askerin, ‘doldur-boşalt’ sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

5- Akşener’den Bahçeli’ye: İçiniz sızlamaz mı?

Eski MHP milletvekili Meral Akşener, “Referandumda ‘evet’ çıktığı dakikadan itibaren Türkiye’nin güllük gülistanlık olacağını, uçacağını, kaçacağını, aşacağını söyleyenler bugün Türk milletini yanıltmış olmaktan acaba utanıyorlar mıdır?” diyerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye çattı: “Hiç içiniz sızlamaz mı, fiili durumu hukuki durum çerçevesine aldınız, hiç içiniz sızlamaz mı?”

6- Demirtaş’a mektup yazan karikatüriste ‘adalet bakanına hakaret’ten ceza

HDP’nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş’a yazdığı mektupta adalet bakanına hakaret ettiği iddia edilen karikatüriste 10 ay hapis cezası verildi.

7- Sol parti ve örgütlerden ‘TKP kavgası’na dair bildiri: Tarafları ‘sol duyu’ya davet ediyoruz

Sol parti ve örgütler, Komünist Parti (KP) ile Halkın Komünist Partisi (HTKP) arasındaki Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) ismini kullanma gerginliği hakkında bir açıklama yayınladı.

8- İstanbul genelindeki IŞİD operasyonunda 18 şüpheli gözaltında

İstanbul’da yapılan IŞİD operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

9- Bitlis’te iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Bitlis’te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

10- ‘I love PKK’ ifadesine beraat: Şiddeti teşvik etmiyor

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda geçen ‘I love PKK’ yazısı nedeniyle yargılanan H.A.’yı ‘şiddete teşvik etmediği’ gerekçesiyle beraat etti.

11- Bozcaada’da ‘deniz yatağı’yla açılan çift beş saat sonra kurtarıldı

Çanakkale’de ‘deniz yatağı’yla deniz açılan çift, beş saat sonra 2,5 mil açıkta kurtarıldı.

12- İlber Ortaylı ‘doğru bulmadı’: Arda Turan futbolcular içinde en cahili değil, kitle halinde saldırı yakışmıyor

Tarihçi İlber Ortaylı, gazeteci Bilal Meşe’ye saldırısı sonrası milli takımı bırakan futbolcu Arda Turan’a yönelik kamuoyunun tepkisini doğru bulmadığını söyledi.

13- Sebep Katar krizi: BAE’de Barcelona forması giyene 15 yıl hapis

Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki kriz sebebiyle, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ‘Qatar Airways’ reklamlı Barcelona forması giymek yasaklandı.

14- Katalanlar bağımsızlık için sokakta: Manifestoyu Guardiola okudu

Manchester City’nin Katalan teknik direktörü Pep Guardiola, uluslararası topluma Katalonya’nın bağımsızlığını destekleme çağrısı yaptı.

15- Binlerce bisikletçi çırılçıplak yollara düştü

Dünya çapında 70’e yakın ülkede dün düzenlenen ‘Çıplak Bisiklet Sürme Günü’nde birçok insan trafiğe kapalı caddelerde bisiklet sürdü.