Akşam Postası / 11 Eylül 2020

1- İlk hafta, okul öncesi ve birinci sınıflarda bir gün yüz yüze eğitim verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılacağı ilk hafta okul öncesi ve birinci sınıflarda bir gün yüz yüze eğitim verileceğini, ihtiyaç halinde öğrencilerin gruplara bölüneceğini açıkladı.

2- Bilim kurulu üyesinden İstanbul için uyarı: Anadolu’dan dönenler vakaları artırabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, İstanbul için uyarıda bulundu: “İstanbul’a Anadolu’dan dönüşlerin başlamasıyla önümüzdeki birkaç hafta içinde vaka sayılarının artma ihtimali var.”

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3- İçişleri: Van’da üç asker şehit oldu

Van’ın Çatak ilçesi kırsalında yapılan operasyonda biri yüzbaşı üç asker hayatını kaybetti.

4- HDP’li vekil Remziye Tosun’a 10 yıl hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

5- Eski rektöre ‘FETÖ’ye yardım’ suçundan üç yıl dokuz ay hapis

Tekirdağ’da Namık Kemal Üniversitesi’nin(NKÜ) eski rektörü Osman Şimşek, ‘FETÖ‘ üyeliğinden yargılandığı davada, ‘silahlı terör örgütüne yardım‘ suçlamasıyla üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

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6- Temmuzda 1.8 milyar dolar cari açık: 12 aylık rakam 15 milyar dolara dayandı

Türkiye’nin cari işlemler hesabı, temmuzda 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 941 milyon dolar oldu. Reuters anketinde tahminler 2 milyar dolar yönündeydi.

7- Yedi AB ülkesi: Türkiye diyalog kurmada ilerlemezse yaptırımlar hazırlanacak

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’yle olan sorunlarını çözmek için müzakere masasına oturmaması halinde eylül sonunda Türkiye’ye karşı yeni yaptırım listesi hazırlayacak.

8- Fazıl Say, söyleşisinin başlığını eleştirdi: Sözcü’nün bu hedef göstermesinde Akit’ten ne farkı var?

Fazıl Say yeni kitabıyla ilgili söyleşi verdiği Sözcü’yü “Türkiye’den kaçmayı düşündüm” başlığıyla kendisini hedef tahtasına koymakla suçlayıp Akit’e benzetti. Sözcü ise “Akit’le aynı kefeye koyması haksızlık” dedi.

9- Louis Vuitton’dan 7 bin 200 liraya siperlik… Öyle demeyin, şapka da oluyor!

Lüks Fransız markası Louis Vuitton yüz siperliği satışa sunuyor. 30 Ekim’de dünya çapında satışa çıkacak siperliğin fiyatı 750 pound (7 bin 200 lira).