Akşam Postası / 11 Ekim 2020

1. CHP’den İŞKUR çıkışı: İş bulma oranı yarı yarıya azaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdam verilerinin, Türkiye’de gerçek beka sorununun ‘işsizlik’ olduğunu açığa çıkardığını söyledi.

2. KKTC, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti

Fotoğraf: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) halk, ülkenin 10’uncu cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti.

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3. İzmir’de sahte içkiden zehirlendiği düşünülen dört kişi daha yaşamını yitirdi

İzmir’de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan dördü daha yaşamını yitirirken, ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.

4. HDP: Orman yangınlarının sorumlularını lanetliyoruz

Fotoğraf: AA

HDP eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Hatay’daki orman yangınlarının sorumlularını kınayan bir açıklama yayınladı.

5. Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusundaki ikinci aşamaya geçiliyor.

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6. Koca: Ayın 15’inden itibaren, semptomu olmayanları da paylaşacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu ayın 15’inden itibaren semptomsuz vaka sayılarını da paylaşacaklarını açıkladı.

7. İBB: 45 bin metrekare dikey bahçe parasıyla 400 bin metrekare aktif yeşil alan yapılır

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2010’dan beri kentin karayollarının kenarında duran ‘dikey bahçe’lerden bazılarını kaldırmaya karar verdi.

8. Düğün davetiyesinde ‘maske-mesafe’ uyarısı yapmıştı; ‘corona’dan öldü

Ordu’nun Kumru ilçesinde, iki buçuk ay önce evlenen ve düğün davetiyesinde ‘Sağlığımız için maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım’ yazarak davetlileri uyaran berber Tarık Kul (28), önceki hafta yakalandığı corona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.