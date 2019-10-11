Akşam Postası / 11 Ekim 2019

1- Barış Pınarı | MSB: Bir silah arkadaşımız şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, ‘PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu’ duyurdu. Bakanlık, sabah saatlerinde de ‘bir erin şehit olduğunu, üç askerin yaralandığını’ açıklamıştı.

2- Şakadaki gerçek: Trump yaptırım değil, Türkiye’yle serbest ticaret anlaşması istiyor

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın bir ‘telefon şakası’nda söyledikleri ABD Başkanı Donald Trump’ın S-400 krizi nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulamayı ‘delilik’ olarak gördüğünü, aksine, bu krizin aşılıp Türkiye’yle ‘iki ekonominin de başına gelen en güzel şey‘ olacak ve ilişkileri ‘sonsuza dek değiştirecek’bir serbest ticaret anlaşması imzalamayı ‘çok istediğini’ ortaya koydu.

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3- RTÜK’ten medyaya ‘Barış Pınarı Harekatı’na ‘hassasiyet’ uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ‘Barış Pınarı Harekatı’ boyunca ‘hassas’ davranılarak ‘motivasyon bozucu’ ve ‘toplumu infiale sürükleyecek’ yayın ve haberlerin yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

4- İstanbul’da IŞİD’e operasyon: 39 gözaltı

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte İstanbul’da IŞİD’e operasyon düzenlendi.

5- Macaristan’dan AB’ye: Mülteci dalgasını önlemek için Türkiye ile diyalog kurun

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye’nin Suriye’de YPG’ye yönelik harekatına karşın Avrupa Birliği’nin (AB) Ankara’yla diyalog kurarak yeni mülteci dalgasının önüne geçmesini istedi.

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6- Berlin’de Türk büyükelçiliği aracı kundaklandı

Almanya’da bir süredir devam eden araç kundaklamalarında bu sefer Türkiye’nin Berlin büyükelçiliğine ait diplomatik plakalı bir araç hedef alındı.

7- AKP’li Ünal, evinde ölü bulunan kadınla ilgili ilk kez konuştu: Psikolojisi bozuktu

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, evinde ölü bulunan Nadira Kadirova için, ‘psikolojik bozulmaları’ bulunduğunu öne sürerek, “Onu gönderemeden kendisini gönderdi” dedi.

8- Doktor, meslektaşını 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ortopedi doktoru Kaan Erol, “Sen daha az hasta bakıyorsun” dediği meslektaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

9- İranlı kadınlar 40 yıl sonra stadyumda futbol maçı izledi

İranlı kadınlar, erkeklerin sahada olduğu maçlarda stadyumlara girmelerinin yasaklandığı 1979’daki ‘İran İslam Devrimi’nden beri ilk kez futbol maçına gitti.

10- Moody’s: Türkiye’nin büyüme hedefleri diğer tahminlerle uyumlu değil

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin yeni büyüme hedeflerinin makro dengesizlikleri artırma riski bulunduğunu ve Türkiye’nin üç yıllık ekonomik hedefleri kapsamındaki diğer öngörülerle uyumlu görünmediğini açıkladı.

11- Antalya’daki Kaputaş Plajı’ndan geçecek yol projesi iptal edildi

Antalya 4. İdare Mahkemesi, Kaş’ın Kaputaş Plajı’nın bulunduğu kanyondan geçecek otoban projesine Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun verdiği izni iptal etti.

12- Nobel Barış Ödülü Etiyopya başbakanına verildi

Nobel Barış Ödülü’nü komşu ülke Eritrea ile 20 yıldan uzun bir süredir devam eden savaşı sonlandırmak için verdiği katkıdan dolayı Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali kazandı.

13- NASA ay yüzeyinin 3D haritasını yayınladı

Ay yüzeyinin 3D haritasını çıkaran NASA, görüntüleri erişime açtı.