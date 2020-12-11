Akşam Postası / 11 Aralık 2020

1. Erdoğan: AB’deki aklıselim sahibi ülkeler oyunu boşa çıkardı

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) zirvesinden çıkan sonucun birkaç ülkenin beklentilerine yanıt vermediğini belirterek, “Aklıselim sahibi ülkeler oyunu boşa çıkardı” dedi.

2. Cengiz’den ’47 milyon dolarlık uçak siparişi’ haberine yalanlama

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, 47 milyon dolara jet uçağı satın aldığı yönündeki iddiayı yalanladı.

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3. ABD’nin Türkiye’ye karşı ‘her an uygulayabileceği’ yaptırımlar neler?

ABD, Rusya’dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye’ye kapsamında yaptırım açıklamaya hazırlanırken, söz konusu yaptırımların her an başlatılabileceği bildirildi.

4. AB zirvesinden çıkan sonuç: Kişilere yönelik yaptırım listesine ekleme yapılacak

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini gerekçe göstererek halihazırda iki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilisine yönelik kısıtlayıcı tedbir içeren listeye ekleme yapılmasını kararlaştırdı.

5. Koca: ‘Yetersiz’ dendi ama elimizde 2 milyon zatürre, 1.4 milyon grip aşısı bekliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grip ve zatürre aşısıyla ilgili ‘kıyamet koparıldığını’, ancak ellerinde milyonlarca dozun olduğunu ifade etti.

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6. CHP’li vekilden, ‘AKP’nin 18 yılda sattıklarını’ içeren 13 metrelik liste

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda ‘CHP’nin ülkeye kazandırdıkları’ başlıklı 15 metrelik, ‘AKP’nin 18 yılda sattıkları’ başlıklı 13 metrelik iki liste sundu.

7. ‘Yeni parti’ anketi: İnce yüzde 3.5, Sarıgül yüzde 1.1, Demirtaş yüzde 7.2

ORC Araştırma, parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce ile Mustafa Sarıgül’e ilişkin ilk sonuçları açıkladı.

8. LGBTİ+ çalışanlar araştırması: Özelde yüzde 14, kamuda yalnızca yüzde 3’ü açık

‘Türkiye’de Özel Sektör ve Kamu Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu Araştırması’ sonuçlarına göre özel sektörde çalışan LGBTİ+’ların yüzde 14.8’i işyerlerinde tamamen açık; bu oran kamuda yüzde 3.4’e düşüyor.

9. Selvi’den Kılıçdaroğlu’na: Kimseden emir alacak değilim, omurgalı gazetecilere alışın

“Abdulkadir Selvi niye benim adıma konuşuyor, yoksa birileri yazdırıyor mu” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Hürriyet yazarı Selvi cevap verdi: “Kimseden emir alacak değilim. Biraz omurgalı gazetecilerle çalışmaya alışın.”

10. Sosyal medya şirketlerine ikinci ceza: Bu sefer 30 milyon lira

‘Sosyal medya yasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından, Türkiye’de temsilcisi bulunmayan uluslararası sosyal medya şirketlerine ikinci ceza kesildi. Şirketlere kesilen ceza miktarı ise 30 milyon lira oldu.

11. İstanbul’da zabıta turist oldu, taksicilere ceza yağdı

İstanbul’da sivil zabıtalarla yapılan denetimlerde, taksimetre açmayan ve kısa mesafeye yolcu almayan taksicilere ceza yağdı.

12. ‘Dünyanın en yalnız fili’nden sonra Cher şimdi de AVM’deki gorilin özgür kalması için mücadele ediyor

Fotoğraf: gorilla.org

ABD’li şarkıcı Cher, Pakistan’da bir hayvanat bahçesinde insanlık dışı koşullar altında yaşayan ve ‘dünyanın en yalnız fili’ olarak tanınan Kaavan’dan sonra yıllardır Bangkok’ta bir AVM’de yaşamını sürdüren gorili kurtarmak için mücadeleye başladı.

13. Harrison Ford beşinci kez Indiana Jones’u canlandıracak

Fotoğraf: Paramount Pictures

ABD’li oyuncu Harrison Ford, Indiana Jones serisinin beşinci ve son filminde de rol alacak.