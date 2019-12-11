Akşam Postası / 11 Aralık 2019

1- Lavrov: Türkiye teröristle muhalifi birbirinden ayırt edemiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin İdlib kentinin terör yuvası haline geldiğini söyleyerek, “Ne yazık ki bölgedeki Türk meslektaşlarımız henüz terör eylemlerine bulaşmamış silahlı muhalifleri El Nusralı teröristlerden ayırt etmeye yönelik sorumluluklarını yerine getirmedi” dedi.

2- Bugün, Orhan Pamuk da Erdoğan’ın ‘Nobel’i hak edenler’ listesinde!

Dün Nobel komitesinin ‘Türkiye’den bir terörist’e ödül verdiğini söylerken Prof. Aziz Sancar’ın hak ettiğini belirten ve dolayısıyla ülkeden iki isim Nobel aldığı için, “Orhan Pamuk’a ‘terörist’ dedi” yorumlarına neden olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Pamuk’u da ‘hak edenler’ listesine dahil etti.

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3- İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul çıkışı: Hafriyatla ada yapıp villa konduracaklarmış

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi kapsamında çıkarılan hafriyatla Marmara’da üç ada oluşturulup üzerine villalar konulmasının planlandığını, bunların uluslararası konut fuarlarında tanıtıldığını açıkladı.

4- İlkokul öğrencisi Mert’in öldüğü okulun yöneticileri açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara’nın Keçiören ilçesinde birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın okuldaki ölümüyle ilgili okul yöneticilerinin açığa alındığı bildirildi.

5- Time dergisi İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’i yılın insanı seçti

Time dergisi, 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’i yılın insanı seçti. Derginin 1927’den beri her yılın sonunda seçtiği yılın insanı unvanının bu yılki sahibi Thunberg’in adını altına “Gençliğin gücü” yazıldı.

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6- TBMM’de ‘Saray’da devir’ gerginliği

TBMM’de CHP ile AKP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Oturuma ara verildi.

7- Basın İlan Kurumu Birgün’e ilan ve reklam akışını durdurdu

Basın İlan Kurumu (BİK), BirGün gazetesinin ilan ve reklam akışını durdurdu. Gazete, üç ayı aşkın bir süredir devam eden uygulamayı bugün okurlarına manşetten duyurdu.

8- Demirtaş: AKP, demokrasi için adım atma kapasitesini yitirdi

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, AKP’nin demokrasi için adım atma kapasitesinin tamamen yitirdiğini dile getirdi.

9- Balıkesir’de depremin ardından 70 artçı

Balıkesir’de dün meydana gelen ve çevre kentlerden de hissedilen depremin ardından, bir gecede 70 artçı sarsıntı kayda geçti.

10- Enerji bakanı döviz hesabı yaptı: Doğalgaz olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz fiyatının olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz olduğunu söyledi.

11- Kaşıkçı öldürüldüğünde görevdeydi: ABD’den Suudi başkonsolosa giriş yasağı

ABD, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü dönemde Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosu olan Muhammed el Katibi’nin ülkeye girişini yasakladı.

12- Türkiye’de ilk: Bütçe 2020 yılında 1 trilyon lirayı aşacak

TBMM’de görüşülen 2020 yılı bütçesi, 20 Aralık’ta yapılacak oylamanın ardından cumhurbaşkanının onayına sunulacak. Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Bütçe 2020’de ilk kez 1 trilyon lira sınırı aşarak, 1 trilyon 95.5 milyar lira büyüklüğe ulaşacak.

13- BM raporu: Aramco’ya saldırıdaki silahların İran menşeli olduğu tespit edilemedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi Arabistan’daki Aramco petrol şirketinin tesislerine düzenlenen saldırılarda kullanılan füze ve insansız hava araçlarının İran menşeli olduğuna dair henüz bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

14- Vakıfbank hisselerinin Hazine’ye devri tamamlandı

Vakıfbank’ta Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği yüzde 58.51’lik hissenin devir işlemlerine ilişkin süreç bugün itibariyle tamamlanırken, bankanın yüzde 58.51’lik hissesi Hazine’ye devredildi.

15- Garanti 323 milyon liralık gecikmiş alacağını 25 milyon liraya sattı

Garanti BBVA takipteki krediler portföyündeki 323.3 milyon lira tutarındaki kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacakları 25.1 milyon liraya sattı.

16- DSİ’den ‘Dipsiz Göl önlemi’: Su kaynaklarıyla ilgili işlemlerde görüş alınacak

Yeni düzenlemeyle su kaynaklarının tahsisi, kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde Devlet Su İşleri’nin (DSİ) görüşüne başvurulacak. DSİ’nin görüşü alınmamış suların kullanılması halinde gerekli tedbirler yine DSİ tarafından alınacak.

17- Üniversite öğrencisini asansör boşluğuna iten araştırma görevlisi bir ay önce tahliye edilmiş

Konya’da üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Tuğçe Ülkü Gürbüz’ü asansör boşluğuna itip ağır yaralanmasına neden olan, ancak genç kadının şikayetçi olmadığı araştırma görevlisi Mustafa Kafes’in bir ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı.

18- Ermenilerin yeni patriği Sahak Maşalyan

85’inci Ermeni patrikliği seçiminin galibi episkopos Sahak Maşalyan oldu. Maşalyan 119 oydan 102’sini aldı.

19- Yerli otomobile İtalyan tasarım!

Yerli otomobilin SUV olarak piyasaya çıkacak ilk modelinde tasarımı Ferrari ve Lambhorgini gibi markaların da tasarımcısı İtalyan şirket Pininfarina’nın yaptığı belirtildi.

20- Koruma altındaki boz ayı öldürüldü

Tunceli’de, koruma altındaki boz ayı, kaçak avcılar tarafından vurularak öldürüldü.