Akşam Postası / 11 Ağustos 2020

1- Rusya’da ‘corona’ aşısına yasal onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı için iki aydan kısa süren insan testlerinden sonra yasal onay verdiğini söyledi.

2- Oruç Reis’in faaliyet sahasını gösteren harita paylaşıldı

Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirdiği Doğu Akdeniz’deki deniz sınırları içinde, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritayı paylaştı.

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3- Akşener’den Bahçeli’nin çağrısına: Gerekirse politikayı bırakıp eve dönerim

Fotoğraf: AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Evine dön” çağrısına, “Ben başından söyledim. Ben politikayı bırakıp herkesten özür dileyip eve dönerim” yanıtını verdi.

4- AKP kadın kollarından Akit yazarı Dilipak’a 81 ilde suç duyurusu

Fotoğraf: AA

AKP kadın kolları, Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulundu.

5- ‘Örtülü faiz artışı’ devam ediyor: Piyasa halen endişeli

Merkez Bankası (MB) likidite sıkılaştırmasını kuvvetlendirerek ‘örtülü faiz artışı’na yönelik bir adım daha attı.

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6- ‘Dört büyükler’in zararı açıklandı: İlk sırada Beşiktaş var

‘Dört büyükler’ olarak adlandırılan kulüpler, dönem zararlarını açıkladı. İlk sırada Beşiktaş bulunuyor.

7- ‘Adrese teslim’ ilan: ‘İHA pilotu sertifikası’ şartıyla aranan büro personeli bulundu!

Trabzon Üniversitesi’nin büro personeli ilanında ‘adrese teslim’ denebilecek özelliklerin arandığı ve bu özellikleri karşılayan tek bir adayın bulunarak işe alındığı ortaya çıktı.