Akşam Postası / 11 Ağustos 2020

1- Rusya’da ‘corona’ aşısına yasal onay
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı için iki aydan kısa süren insan testlerinden sonra yasal onay verdiğini söyledi.
Prof. Dr. Ceyhan: Aşı açıklamalarını temkinli karşılamak lazım
‘Corona’ tedbirleri eylülde tekrar uygulanabilir
Esenyurt’ta minibüslerdeki tedbirsizlik ‘tam gaz’ devam
2- Oruç Reis’in faaliyet sahasını gösteren harita paylaşıldı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirdiği Doğu Akdeniz’deki deniz sınırları içinde, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritayı paylaştı.
AB’den Doğu Akdeniz çıkışı: Gelişmeler son derece endişe verici
Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de yeni ruhsat vererek sondajı sürdüreceğiz
3- Akşener’den Bahçeli’nin çağrısına: Gerekirse politikayı bırakıp eve dönerim
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Evine dön” çağrısına, “Ben başından söyledim. Ben politikayı bırakıp herkesten özür dileyip eve dönerim” yanıtını verdi.
4- AKP kadın kollarından Akit yazarı Dilipak’a 81 ilde suç duyurusu
AKP kadın kolları, Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulundu.
5- ‘Örtülü faiz artışı’ devam ediyor: Piyasa halen endişeli
Merkez Bankası (MB) likidite sıkılaştırmasını kuvvetlendirerek ‘örtülü faiz artışı’na yönelik bir adım daha attı.
6- ‘Dört büyükler’in zararı açıklandı: İlk sırada Beşiktaş var
‘Dört büyükler’ olarak adlandırılan kulüpler, dönem zararlarını açıkladı. İlk sırada Beşiktaş bulunuyor.
7- ‘Adrese teslim’ ilan: ‘İHA pilotu sertifikası’ şartıyla aranan büro personeli bulundu!
Trabzon Üniversitesi’nin büro personeli ilanında ‘adrese teslim’ denebilecek özelliklerin arandığı ve bu özellikleri karşılayan tek bir adayın bulunarak işe alındığı ortaya çıktı.