Akşam Postası / 11 Ağustos 2018

1- Erdoğan duyurdu: ABD Brunson’ın serbest bırakılması için süre vermiş!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye bazı yaptırımlar uygulayan ve rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasını isteyen ABD’nin “Yarın saat 18.00’e kadar Brunson’ı göndereceksiniz” dediğini söyledi.

2- Erdoğan sordu: Bazıları ‘Halimiz ne olacak?’ diyor, ne varmış halimizde…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ordu’nun sel felaketinin yaşandığı Ünye ilçesinde yükselen döviz kurlarıyla ilgili konuştu: “Bazıları ‘Halimiz ne olacak?’ diyor. Ne varmış halimizde…”

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3- Erdoğan NYT’ye yazdı: ABD’ye zaman verdik, yeni müttefikler aramaya başlayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika’nın önde gelen gazetelerinden New York Times’a yazdığı makalede, “Türkiye zaman belirledi ve ABD dinlemezse bir kez daha kendi göbeğini kendi kesecek” dedi.

4- İstifa eden İYİ Parti kurucusu Yeniçeri: Lider partisi oldu, bu partiden muhalefet olmaz

Kısa süre önce istifa eden İYİ Parti kurucularından Özcan Yeniçeri, “Bu partiden muhalefet olmaz, bu parti de tıpkı diğer muhalefet partileri gibi lider partisi olmuştur” dedi.

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5- Evrensel muhabiri Kemal Özer’in tutukluluğuna devam kararı

Evrensel gazetesinin Tunceli muhabiri Kemal Özer’in tutukluluğuna devam kararı verildi.

6- Mudanya’daki orman yangını villalara sıçradı: Vali ‘Sabotaj değil’ dedi

Bursa’da çıkan orman yangını hava şartları nedeniyle uzun uğraşlar sonucu kontrole alındı ancak bu kez de alevler villalara sıçradı.

7- ODTÜ’lülerin tahliye gerekçesi: Kaçma yoluna girecek bilgi ve imkanları yok

Mezuniyet töreninde açtıkları ‘Tayyipler Alemi’ karikatürü pankartı nedeniyle tutuklanan ODTÜ’lü dört öğrencinin tahliye gerekçesinde “Kaçma yoluna girecek bilgileri ve maddi imkanları yok” denildi.