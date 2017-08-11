Akşam Postası / 11 Ağustos 2017

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1- Hükümet 10 günlük tatile yeşil ışık yaktı

Başbakan bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına salı günkü bakanlar kurulunda karar verileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı da, “Hayırlı bir gelişme olur” dedi.

2- Trabzon’da PKK’lılarla çatışma: Bir uzman çavuş yaralandı

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lılarla çıkan çatışmada bir uzman çavuş yaralandı.

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3- Yeni adalet bakanı selefini aratmadı: CHP önce ‘FETÖ’ ağzını bıraksın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP’nin düzenleyeceği ‘Adalet Kurultayı’nı eleştirirken, “CHP önce ‘FETÖ’ ağzını bıraksın” diye konuştu.

4- ‘Hero’ tişörtü nedeniyle açığa alınan beş cezaevi görevlisine dava açıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘suikast’ davasında duruşmaya İngilizce ‘kahraman’ anlamına gelen ‘hero’ yazılı tişörtle gelen sanık nedeniyle cezaevi yönetimindeki beş kişiye dava açıldı.

5- Olan olduktan sonra: Saros’ta kalker ve taş ocaklarına bakanlık ‘Dur’ dedi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Saros Körfezi’nde yeni kalker ve taş ocaklarının açılmayacağını ve ruhsat verilmeyeceğini açıkladı.

6- İkinci vaka: Ümraniye’de Atatürk büstünü söken bir kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü söktüğü belirlenen şahıs gözaltına alındı.

7- Gelecek gördüler: Üniversiteye girişte hukuk ve ilahiyat kontenjanları doldu

Üniversite yerleştirme sonuçları bu yıl tam 214 bin kontenjanın boş kaldığını gösterirken, iki bölüm ‘gelecek vaad ettiği’ için tüm kontenjanlarını doldurdu: Hukuk ve ilahiyat.

8- Ölüdeniz kumsalındaki ‘lüks localar’ kaldırıldı

Muğla’nun Fethiye ilçesindeki Kumburnu Tabiat Parkı’nın sahilinde görüntü kirliliğine yol açan localar kaldırıldı.

9- Darbe girişimi sanığı albay tansiyonu yükseltti: Ha ha ha diye gülüyorum size

Darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü’ne ilişkin davada eski kurmay albay Bilal Akyüz’ün “Fetullah Gülen’in kitaplarını okudunuz mu?” sorusuna verdiği yanıt salonda gerilimi tırmandırdı.

10- Seferdeki halk otobüsünün şoförü aracı durdurup namaz kıldı

‘Vatandaşlar rahat seyahat etsin diye’: Hakkari’de 26 nokta özel güvenlik bölgesi

Hakkari valiliği, merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 26 bölgenin, 12-26 Ağustos tarihleri arasında ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu.

11- Tahkim’den Beşiktaş’a ret: Cezalar onandı, ilk maç seyircisiz

Tahkim Kurulu, Süper Kupa finalinde çıkan olaylar nedeniyle Beşiktaş’a verilen bir maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira para cezasını oy çokluğuyla onadı.

12- Reklamcı Tuğrul Süer evinde ölü bulundu

Tanınmış reklamcı Tuğrul Süer, Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu. Süer’in, ilk belirlemelere göre, kalp krizinden ölmüş olabileceği belirtildi.

13- Libération, Trump-Kim kapağıyla ‘Al birini vur ötekine’ dedi

Fransa’nın saygın gazetelerinden Libération, ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer gerginliği iddialı bir kapakla yorumladı.

14- Üç gün doldu: HBO, ‘Game of Thrones’u sızdıran korsanlara 250 bin dolar teklif etti

Merakla beklenen yedinci sezonu başlayan fenomen dizi ‘Game of Thrones’un yayıncısı HBO, pazar gecesi yayınlanan bölümünü günler önce sızdıran bilgisayar korsanlarına 250 bin dolar teklif etti.

15- ‘Recep İvedik’ yorumu tartışılan yönetmen Onur Ünlü: Memleket bu kadar mı gündemsiz kaldı da bana sardınız!

Yönetmen Onur Ünlü, komedi filmi serisi ‘Recep İvedik’in ‘gömülmesine’ karşı çıktığı söyleşisiyle ilgili tartışmalara nokta konmasını istedi: “Memleket bu kadar mı gündemsiz kaldı da bana sardınız arkadaş. Hadi herkes işine baksın.”