Akşam Postası / 10 Temmuz 2020

1. Cumhurbaşkanı imzaladı: Ayasofya Diyanet’e devredilerek ibadete açılıyor

Danıştay’ın Ayasofya’da ibadetin önünü açan kararının ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararı imzaladı.

2. Corona aşısı geliştiren Alman firmasının CEO’su: Yıl sonunda hazır

Alman BioNtech firmasının kurucusu ve CEO’su Türk profesör Uğur Şahin geliştirdikleri corona aşısının bu yılın sonunda onay almak üzere hazır olacağını açıkladı.

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3. TÜİK verisi: İstihdam oranı ve işgücüne katılımda sert düşüş; işsizlik yatay

İşsiz sayısı nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.2 puanlık azalış ile yüzde 12.8 seviyesinde kaydedildi.

4. Uzman: Geriye kalan fişekler pimi çekilmiş bomba gibiydi, en az 15 gün soğutulmalıydı

Afet Uzmanı Dr. Kubilay Kaptan, patlayıcıların imha edilmesi için 15 gün boyunca soğutma işleminden geçirilmesi gerektiğini belirterek ihmal yapıldığını iddia etti.

5. ‘Çoklu baro’ teklifinin birinci bölümü kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, barolara ilişkin düzenlemeleri de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 12 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.

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6. Van Gölü’nde kaybolan tekne: Üç cansız bedene ulaşıldı; can kaybı 19’a yükseldi

Van’da, 27 Haziran’da göle açılan sığınmacı teknesinin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toplam can kaybı 19’a yükseldi.