Akşam Postası / 10 Temmuz 2019

1- Erdoğan: Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’ten dönüşünde, uçakta, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül’e kırgın olup olmadığına dair bir soru üzerine şu yanıtı verdi: “Bu soru sorulur mu Allah aşkına… Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak?” dedi.

2- Murat Yetkin: MB başkanı Ali Babacan nedeniyle görevden alınmış olabilir

Gazeteci Murat Yetkin, Ankara siyaset kulislerine göre Merkez Bankası (MB) başkanının Ali Babacan ile görüşüp ona bilgi vermesi nedeniyle görevden alınmış olabileceğini yazdı.

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3- Hasan Cemal, Erdoğan’ın nasıl gideceğini yazdı: Beş parti bir araya gelmeli

Gazeteci Hasan Cemal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘göndermek için’ muhalefetin sonbaharda ortak bir platformda buluşarak, bir demokrasi deklarasyonu ile sahneye çıkması gerektiğini yazdı.

4- ‘S-400’le ilgili pozisyonumuz aynı’ diyen ABD’ye yanıt: Diplomasiyle çözelim

Amerikan Dışişleri’nin “Yaptırımlara dair pozisyonumuz değişmedi” açıklamasına Ankara’dan yanıt geldi: “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesinin ruhuyla bağdaşmıyor.”

5- Trump’a ‘Beceriksiz’ dediği yazışmaları sızan Britanya büyükelçisi istifa etti

Fotoğraf: Twitter

Basına sızan yazışmalarında ABD Başkanı Donald Trump yönetimine “Beceriksiz” ve “Sakar” diyerek krize yol açan Britanya’nın Washington Büyükelçisi Kim Darroch istifa etti.

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6- ODTÜ yönetimi yurt inşaatını ‘gözden geçirmeye’ karar verdi

Fotoğraf: DHA

ODTÜ Yönetim Kurulu, kavaklık alana yapılması planlanan KYK yurt inşaatının gözden geçirileceğini duyurdu.

7- Merkel üçüncü kez titreme nöbeti geçirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, son iki hafta içinde üçüncü kez canlı yayında titrerken görüntülendi, bir kere daha ‘iyi olduğunu’ söyledi.

8- İBB’de yeşil alanlar daire başkanı istifa etti: İSPARK’taki göreve devam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek, görevinden istifa etti. Şimşek, İSPARK A.Ş.’deki yönetim kurulu başkanlığı görevine ise devam ediyor.

9- Şehir hastanelerini yapan Türkerler İnşaat’a Enka’dan iflas yolu ile icra takibi

Ankara, İzmir ve Kocaeli’nde inşa ettiği şehir hastaneleri yanısıra onlarca büyük projeye imza atan Türkerler İnşaat AŞ’ye karşı iflas yolu ile icra takibi başlatıldı. 22 bin çalışanı olan şirkete karşı takibi başlatan firma ise müteahhitlik devi Enka Grubu’na bağlı KASKTAŞ AŞ isimli şirket.

10- AKP’li yetkililer, yargı paketiyle ‘terör suçluları’nın da tahliye olmasından kaygılı

AKP’li yetkililer Meclis gündemine gelmesi beklenen yargı reform paketiyle tahliyesi gündeme gelecek 30 bin hükümlünün içinde terör suçlularının da olacağına ilişkin kaygıları olduğunu belirtti.

11- Dışişleri’nden Yunanistan’a ‘şımarık çocuk’ yanıtı: Bu unvan size ait

Dışişleri Bakanlığı’ndan Doğu Akdeniz’deki sondaj gerilimi ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın “Türkiye Doğu Akdeniz’in şımarık çocuğu olmayı bırakmalı” sözlerine ilişkin, “Bu unvan Yunanistan’a aittir” yanıtı geldi.

12- Adana’da Suriyeliler’in yaşadığı mahallelerde Özel Harekat’lı denetim

Fotoğraf: DHA

Adana’da, Suriyelilerin yaşadığı mahallelerde denetim yapıldı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 51 Suriyeli hakkında işlem yapıldı, bir Suriyeli sınır dışı edildi.

13- Van’daki bombalı saldırı davasında beş kez ağırlaştırılmış müebbet

Van’ın İpekyolu ilçesinde iki polis ve iki sivilin öldüğü, 73 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının faili Medet Oruç, beş kez ağırlaştırılmış müebbet, bin 57 yıl altı ay hapis ve 84 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

14- Açık kanalizasyona düşen altı yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Fotoğraf: DHA

Ankara’da, Suriye uyruklu altı yaşındaki Salih Alşeyhhüseyin, anne ve babasıyla birlikte gittiği pazar yerinde, üstü açık olan kanalizasyon çukuruna düştü. Salih’in cansız bedeni, düştüğü noktaya yaklaşık iki kilometre uzaklıkta, kanalizasyon suyunun döküldüğü Hatip Çayı’nda bulundu.

15- Şule Çet davası: Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

29 Mayıs 2018’de Ankara’da, cinsel saldırıya uğrayıp, plazanın 20’nci katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümü ile ilgili davanın üçüncü celsesi sonunda mahkeme heyeti, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek mahkemeyi 16 Ekim’e erteledi.

16- Su kanalına düşen araçta, eşinin cansız bedeniyle 25 saat yardım bekledi

Fotoğraf: DHA

Aydın’ın Didim ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında, sulama kanalına düşen otomobil 25 saat sonra bulundu. Sürücü Hakkı Boyacı’nın (77) hayatını kaybettiği araçta, eşi Emine Boyacı (75) saatlerce onun cansız bedeniyle kurtarılmayı bekledi.

17- Rapçi Minaj, tepkiler üzerine Suudi Arabistan konserini iptal etti

Karayipler’deki ada ülkesi Trinidad ve Tobago’da dünyaya gelen rapçi Nicki Minaj önümüzdeki hafta, Suudi Arabistan’da vermeyi planladığı konseri kadınlara ve LGBTİ’ye destek vermek amacıyla iptal ettiğini açıkladı.