Akşam Postası / 10 Temmuz 2018

1- Bir babanın en ağır yükü…

Tekirdağ’daki tren kazasında karısıyla beş aylık kızını kaybeden adam, oğlunun yaralı kurtulduğunu görünce diğerleri için de aynı şeyi düşünüp umutlandığını söyledi.

2- 24 can gittikten sonra: Çorlu’daki raylar onarılıyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından kaza mahalindeki raylar onarılıyor.

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3- Meclis’te son durum: AKP’li vekil sayısı 290’a indi, parti sayısı yediye çıktı

Yeni kabinede dört milletvekilinin yer almasıyla AKP’nin sandalye sayısı 290’a inerken, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın İYİ Parti’den ayrılmasıyla TBMM’de temsil edilen parti sayısı yediye çıktı.

4- Yeni sistemin ilk KHK’sı: Orgeneral Yaşar Güler Genelkurmay başkanlığına getirildi

Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanlığı kararnameleri Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, Hulusi Akar’ın Milli Savunma bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay başkanlığı görevine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı.

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5- Kararnameler çıktı: Yeni sistemde neler değişti?

Türkiye’nin resmen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmesinin ardından yayınlanan üç cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeni sisteme dair yeni uygulamalar getirildi.

6- Rektörlük için profesör olmak gerekmeyecek

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önce çıkarılan 703 numaralı KHK’yla, rektörlerin profesör unvanına sahip olma şartı kaldırıldı.

7- Yeni sistem: Herhangi bir dört yıllık lisans mezunu idari hakim olabilecek

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum için çıkarılan 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) göre dört yıllık yüksek öğrenim görmüş herhangi bir aday idari hakim olabilecek.

8- Yeni sistem: Devlet Tiyatroları’nın yönetim ve ödeneği cumhurbaşkanına bağlandı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum için çıkarılan 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) göre Devlet Tiyatroları’nın yönetim ve ödeneğiyle ilgili kararlar da cumhurbaşkanlığına bağlandı.

9- Soylu yemin için kürsüye çıkarken CHP grubu Meclis’i terk etti

CHP grubu, son dönemde sıklıkla partiyi hedef gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yemini sırasında salonu terk etti.

10- Haber yaptı diye: Cumhuriyet muhabiri Coşkun’un üç yıl hapsi istendi

Görevden ihraç edilmelerinin ardından açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın gözaltına alınan avukatlarının haberini yaptığı için yargılandığı davada Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun’un üç yıl hapsi istendi.

11- Gazeteci dayanışmasına da tahammül yok: Albayrak, TGS ve RSF tweet’lerini engelletti

‘Panama Papers’ sızıntılarında adı geçen ve sızıntıları haberleştiren Cumhuriyet gazetesi muhabiri Pelin Ünker’e dava açan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, dava öncesi Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Twitter hesaplarından yapılan dayanışma çağrısı için mahkemeden erişim engelleme kararı çıkarttı.

12- Her cana bir yıl: 15 işçinin öldüğü kazada suçlu bulunan şoföre 15 yıl hapis

Manisa’da 15 tarım işçisinin hayatını kaybettiği kazada sorumlu bulunan şoföre verilen 15 yıllık ceza onandı.

13- NYT ve FT’den Berat Albayrak yorumu: Piyasalar ve yatırımcılar tedirgin

İngiliz Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni kabinede damadı Berat Albayrak’ı Hazine ve Maliye bakanı olarak atamasını “Yatırımcılar bu kararı iyi karşılamayacak” diye yorumladı.

14- İzmir’de polis operasyonları: HDP’li yöneticiler gözaltına alındı

İzmir’de yapılan ev baskınlarında, aralarında HDP yöneticilerinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

15- Tiyatrocu Orhan Aydın karakolda ifade verdi

Sol kimliğiyle bilinen, bağımsız milletvekili adayı tiyatrocu Orhan Aydın karakolda ifade verdi.

16- İşadamı Aziz Yıldırım’a ‘tehdit’ suçundan altı aya kadar hapis talebi

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında ‘tehdit’ suçundan altı aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

17- Atlantis Yapım’dan yanıt yok: Piyanist Fazıl Say’ın konseri iptal

Muhalif kimliğiyle bilinen piyanist Fazıl Say’ın konseri iptal edildi. Organizatör firma Atlantis Yapım’ın iptal gerekçesi bilinmiyor.

18- İstanbul’daki toplu taşımada ‘belediye tarifesi’: Bayramda yüzde 50 indirimli, 15 Temmuz’da ücretsiz

Darbe girişiminin yıldönümü 15 Temmuz’da İstanbul’da tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz. Bayram tatilinde ise yüzde 50 indirimli.