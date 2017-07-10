Akşam Postası / 10 Temmuz 2017

1- ‘Son paralel’ Kılıçdaroğlu: ‘Halkın polisi’ diyerek alternatif oluşturuyor

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘halkı isyana teşvik’le suçladı.

2- Boğaziçi ve Medeniyet’e ‘FETÖ’ operasyonu: Koray Çalışkan da dahil 42 kişi gözaltında

Boğaziçi ve İstanbul Medeniyet üniversitelerinde çalışan 72 kişi hakkında ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.

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3- Erdoğan’a göre ‘Adalet Yürüyüşü’: Millete çektirdiği çileyi konuşmuyorum bile

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün yoğun katılımla noktaladığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne eski başbakan Bülent Ecevit üzerinden yüklenip, Kılıçdaroğlu’nun aynı zamanda ‘yolda millete çile çektirdiği‘ni söyledi.

4- Valilik de topa girdi: Adalet Mitingi’ne katılım 175 bin kişiymiş

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 25 günlük yürüyüşünü noktaladığı Adalet Mitingi’nde kaç kişi oduğuna dair tartışma sürüyor.

5- Uzman görüşü: ‘Adalet Mitingi’ne en az 1.5 milyon kişi katıldı

Maltepe’de düzenlenen ‘Adalet Mitingi’ne katılım sayısıyla ilgili tartışmalara Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası da katıldı.

6- ‘Sayı saymayı unutmuş’: CHP’den İstanbul valisine ‘abaküs’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, İstanbul Maltepe’de dün yapılan ‘Adalet Mitingi’ne 175 bin kişinin katıldığını öne süren valiliğe tepki olarak İstanbul Valisi Vasip Şahin’e ‘abaküs’ göndereceğini açıkladı.

7- Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi’nde: Berberoğlu’nun morali iyi, anılarını yazıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanmasının ardından 25 günlük ‘Adalet Yürüyüşü’nü başlattığı İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu tutulduğu Maltepe Cezaevi’nde ziyaret etti.

8- Demirtaş’tan kendisine ‘terörist’ diyen Erdoğan’a: O hakareti aynen iade ederim

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, kendisine ‘terörist’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sözlerini ‘aynen iade etti.’

9- Erdoğan liderlere rest çekmiş: İstikamet Paris İklim Anlaşması’nı geçirmemek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin Paris iklim anlaşmasından çekilme kararının ardından Türkiye’nin konumunun da anlaşmanın şu anda parlamentodan geçmemesi istikametinde olduğunu söyledi.

10- HDP’li Sancar’dan ‘Adalet Yürüyüşü’ yorumu: CHP çıtayı epeyce yükseğe çekti

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, dün Maltepe’de geniş katılımlı bir mitingle son bulan ‘Adalet Yürüyüşü’yle CHP’nin çıtayı ‘kendisi için de yükseğe çektiğini’ belirtti.

12- Hakkari’de PKK saldırısı: Bir asker hayatını kaybetti, iki asker yaralı

Hakkari’deki PKK saldırısında bir asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

13- Yargıtay ilk kararı onadı: Soma’da yaşamını yitiren işçinin ailesine tazminat

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliama ilişkin verilmesi kararlaştırılan tazminatlardan ilki ödendi.

14- Gözaltındaki hak savunucularından mesaj: İyi ki varsınız, iyi ki varız

Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucuları, tutuldukları Vatan Emniyeti’nden mesaj gönderdi.

15- Almanya İncirlik’ten çekilmeye başladı

Almanya, bir süredir Türkiye’yle yaşanılan gerilimin merkezindeki İncirlik üstünde bulunan birliklerini İncirlik hava üssünden çekmeye başladı.

16- Zeybekci’den Avusturya’ya tepki: Halkımızla bir araya gelmek için izin istemeyiz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, darbe girişiminin yıl dönümü sebebiyle etkinlik yapmak üzere Avusturya’dan talepleri olmadığını açıkladı.

17- Aydın’daki Afrodisias Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi

Aydın’ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias Arkeolojik Alanı, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi.