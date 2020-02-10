Akşam Postası / 10 Şubat 2020

1- Suriye ordusunun İdlib’deki topçu ateşinde beş asker hayatını kaybetti

Suriye ordusunun İdlib’deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hedeflerine yönelik top atışında beş asker hayatını kaybederken, beş asker de yaralandı.

2- Afrin’de bombalı araçla saldırı: Sekiz ölü, yedi yaralı

Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu sekiz sivil hayatını kaybetti, yedi sivil de yaralandı.

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3- ‘Corona’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 910’a ulaştı

Çin’de yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) salgınında dün 99 kişi hayatını kaybederken ölenlerin sayısı 910’a ulaştı. Çin hükümetinin yasakları esnetmesinin ardından bazı çalışanlar ofis ve fabrikaların yolunu tuttu.

4- Ceren Özdemir’in katili hala indirim peşinde: İstinafa gitsem faydası olur mu?

Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç bu kez kendisini yakalayan polisleri yaraladığı için hakim karşısına çıktı. Arduç duruşmada Özdemir cinayeti için aldığı ağırlaştırılmış müebbet cezasını gündeme getirip indirim için ‘nabız yokladı.’

5- Bakanlığa bağlı TCDD’den Marmaray’a yüzde 35 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Komisyon Merkezi’nin (UKOME) İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (İSTESOB) teklifiyle metro, metrobüs ve İETT ücretlerine yaptığı yüzde 35’lik zammı, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı TCDD de Marmaray için uygulamaya koydu.

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6- Uyuşturucu baronu Zindaşti için Burhan Kuzu’nun aramadığı hakim savcı kalmamış

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun, uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliyesi için birçok hakim ve savcıyı aradığı ortaya çıktı. Kuzu, hakimlerden birine ‘Zindaşti’nin tahliyesinin Türkiye-İran ilişkileri için de yararlı olabileceğini’ söylemiş.

7- Basın İlan Kurumu Evrensel’e 10 günlük ilan kesme cezası verdi

Basın İlan Kurumu (BİK), Evrensel gazetesine, bir haber nedeniyle 10 günlük ilan kesme cezası verdi.

8- Çocuk evliliğinin yasaklanmasını eleştiren profesöre derste protesto

Elazığ depremi sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle tepki çeken Yıldız Teknik Üniversitesi’nden (YTÜ) Prof. Dr. Bedri Gencer derste öğrencileri tarafından protesto edildi.

9- Erdoğan’dan ‘müdahale’ sinyali: Sosyal medya tam bir çöplüğe dönüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, siber zorbalıkların arttığını söyleyerek, “Sosyal medya tam bir çöplük, tam bir başı boş bir mecra haline geldi. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

10- Başörtülü çalışana hakaret ettiği öne sürülen İBB yöneticisi istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) organize ettiği İSMEK kurslarında görevli bir grup başörtülü kadın çalışana hakaret ettiği ileri sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’ninistifa ettiği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da istifayı kabul ettiği bildirildi.

11- Çapa Tıp Fakültesi’nde rüşvet aldığı gerekçesiyle üç kişi tutuklandı

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde ameliyatlarını öne aldırmak isteyen hasta yakınlarından para talep ettiği öne sürülen üç kişi tutuklandı.

12- Babalarını cinsel istismarla suçlayan üç kardeş, yaşadıklarını anlattı

Mersin’de, 55 yaşındaki babaları S.D.’den, kendilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi üç kız kardeş basın toplantısıyla yaşadıklarını anlattı. Kızlarının şikayeti üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan baba ise suçlamaları kabul etmedi.

13- Aylarca takip ve taciz edildiği adam tarafından ateşe verilen Hintli kadın hayatını kaybetti

Hindistan’da, bir üniversitede öğretim üyesi olan 25 yaşındaki kadın, kendisini aylardır takip ve taciz eden adam tarafından ateşe verildi. Bir hafta önce saldırıya uğrayan ve vücudunun yüzde 40’ında yanık oluşan kadın yaşam mücadelesini bugün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

14- Baro başkanı, Kadir Şeker’le ilgili konuştu: Meşru müdafaa sınırları içinde kalabilir

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, sevgilisini döven saldırganı durdurmak isterken bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker’in yaptığının ‘meşru müdafaa sınırları içinde kalabileceğini’ söyledi.

15- Doğuş yapılandırdığı borçlarında faizleri düşürmek için görüşüyor

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüsnü Akhan, grubun 12 bankayla geçen sene tamamladığı 2.3 milyar avro tutarındaki kredi yapılandırmasında, faizin mevcut piyasa koşullarına uygun güncellenmesi için yeniden bankalarla görüştüklerini söyledi.

16- İşsiz ordusuna bir yılda 327 bin kişi katıldı, işsizlik oranı yüzde 13.3

Türkiye genelinde 15 yaş ve üstündeki grupta işsiz sayısı 2019 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1 puanlık artışla yüzde 13.3’e yükseldi. Tarım dışı işsizlik oranı 1.1 puanlık artış ile yüzde 15.4 oldu.

17- BDDK ve TCMB’den düzenleme: EFT’ye üst sınır geldi, komisyonlar düşürüldü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonları düşürdü.

18- Aralıkta 19 milyar liralık teşvik belgesi verildi, Kalyon Enerji 4.5 milyar lira aldı

Aralık ayında 788 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ve sigorta primi desteklerini içeren 19.1 milyar lira yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi. İstanbul Havalimanı’nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA’nın ortaklarından ve iktidara yakınlığıyla bilinen Kalyon grubuna da 4.46 milyar lira teşvik verildi.

19- Oscar’da ilk kez İngilizce olmayan yapıma ödül: Korece ‘Parazit’ en iyi film seçildi

Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho’nun imzasını taşıyan ‘Parazit’ (Parasite) filmi, bu yıl ABD Sahne Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin 92’nci kez verdiği Oscarlarda en iyi film dalında ödülün sahibi oldu. Korece olan film, Oscar tarihine, İngilizce olmayan ancak bu dalda ödülü alan ilk uluslarası yapım olarak adını yazdırdı.