Akşam Postası / 10 Şubat 2021

1. Erdoğan’dan anayasa mesajı: Tüm partilerin sürece katılmasını tercih ederiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarına tüm siyasi partilerin katılmasını isterken, akademisyen ve STK’lara da çağrıda bulundu.

2. Hrant Dink cinayeti davası: 5 Mart’ta hükmün açıklanması bekleniyor

Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunduğu iddia edilen 76 kamu görevlisinin yargılandığı davanın 129’uncu duruşması bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşma sonrası ara karar oluşturan mahkeme başkanı Akın Gürlek, 5 Mart’ta yapılacak bir sonraki duruşmada hükmün açıklanacağını duyurdu.

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3. Bahçeli’nin gündeminde AYM var: Yeni anayasa sürecinde durumu ele alınmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni anayasa sürecinde Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) durumunun da ele alınması gerektiğini bildirdi.

4. Senatörlerden Biden’a mektup: Erdoğan muhaliflere baskıyı sona erdirmeli

ABD’de iki partiden de senatörler Başkan Joe Biden’ın Türkiye’ye insan haklarının korunması konusunda baskı yapmasını istedi.

5. ‘Boğaziçi eylemi’nde polis aracını tekmelemekle suçlanan kişi tutuklandı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sırasında polis aracına tekme atmakla suçlanan H.K.H. tutuklandı.

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6. ‘Aşı olan kişiler hastalığı bulaştırabilir mi’ sorusuna ışık tutan araştırma

Aşı uygulamasında lider olan İsrail’in verilerine göre BioNTech/Pfizer aşısı viral yükü azaltıyor. Veriler, aşının virüsün yayılmasını azaltabileceğine dair umutları artırdı.

7. 173 gazeteciden Boğaziçililere destek bildirisi

Fotoğraf: Arşiv

173 gazeteci, “Çağın tanıklığını biz yapacağız, hakemliğini ise tarih” diyerek Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere destek amaçlı ortak bir bildiri yayımladı.

8. İstanbul’da kiralık evlerin metrekaresi 17 lira: Pahalılıkta Sarıyer ilk sırada

İstanbul’da kiralık evlerin ortalama metrekare fiyatı 17 lira olarak hesaplanırken, bu rakam Sarıyer’de 30 liraya kadar yükseldi.

9. Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 27’ye çıktı

İşsizlik oranı kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.4 puan azalışla yüzde 12.9 oldu.

10. Kadir Şeker’e ‘kiralık katil’ suçlaması soruşturmasında takipsizlik

Sevgilisi Ayşe Dırla’yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’ı (32) engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker’e (20) yönelik ‘kiralık katil’ suçlaması soruşturmasında takipsizlik kararı verildi.

11. RTÜK’ten Halk TV ve Habertürk’e para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve Habertürk’e idari para cezası verdi.

12. Teknoloji bakanı: Aşı adaylarımız çok iddialı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin corona virüsü aşı çalışmalarında insan denemelerine başlayacak üç aşı adayı olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın gerekli incelemeleri yaptıktan sonra insan denemeleri aşamasına geçilip geçilmeyeceğine karar vereceğini söyledi.

13. Terim de şikayetçi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ‘hakaret’ soruşturması

Fotoğraf: AA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde taraftar tribününden kendisine hakaret edildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

14. Dünya üzerinde dolaşımda olan corona virüslerinin toplamı bir kola kutusuna sığabilir

Britanyalı matematikçinin hesabına göre şu an dünya üzerinde dolaşımda olan bütün corona virüsleri bir kola kutusuna sığabilir.

15. Meteorolojiden soğuk hava ve kar uyarısı

Meteoroloji hava sıcaklıklarının azalacağını, Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ile iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altına gireceğini açıkladı.

16. Koyun sürüsünü görüntüleyen ajans dronunu kangal havada kaptı

Fotoğraf: DHA

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde Kangal köpeklerinin haberini yapmak için havadan koyunların görüntüsünü almak isteyen gazetecilerin beş metre yükseklikteki dronunu kangal kaptı.

17. DEVA Partisi’nden ‘Makvim gazetesi’: Bu haberi okumadan Ay’a gitmeyin

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Takvim gazetesinin market alışverişine ilişkin manşetini, dün duyurulan yeni Uzay programına da atıf yaparak eleştirdi.

18. Online duruşmada avukatın filtreyle imtihanı: Buradayım yargıç, ben kedi değilim

ABD’de görüntülü konuşma uygulaması Zoom üzerinden yapılan duruşma sırasında kedi filtresini kapatamayan avukat zor anlar yaşadı: “Buradayım sayın yargıç, ben kedi değilim.”

19. Erkek kutup ayısı çiftleşme girişimi esnasında dişiyi öldürdü

ABD’de bir hayvanat bahçesinde, erkek kutup ayısı çiftleşme girişiminde dişi ayıyı öldürdü.