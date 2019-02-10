Akşam Postası / 10 Şubat 2019

1. Sebze meyvenin alış-satış fiyatında yüzde 800’e varan artış saptandı!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Beş ildeki hallerde yapılan operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış-satış fiyatlarında yüzde 800’lere varan artış tespit ettik” dedi.

2. Kartal’da çöken apartmanın enkazı tamamen kaldırıldı: 14 kurtuluş, 21 ölüm

Fotoğraf: DHA

İstanbul’un Kartal ilçesinde çöken apartmanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları tamamlandı.

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3. Erdoğan AKM’nin temelini attı: Jakoben zihniyete karşı zafer anıtı olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni Atatürk Kültür Merkezi’nin temelini atarken “Bu, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacak” dedi.



4. CHP’nin vaadi: Belediye işçisine en az 2 bin 200 lira maaş ve geriye dönük ödeme

CHP diğer partilerden CHP’ye geçecek belediyelerin çalışanlarının asgari ücretini 2 bin 200 liraya yükseltmeyi, 1 Ocak’tan itibaren geçmişe dönük maaş farklarını da ödemeyi vaat etti.

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5. EYT hareketi Ankara’da salona sığmadı: Haklıyız, hakkımızın peşindeyiz

Ankara’da emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) diye bilinen kitlenin düzenlediği buluşmaya Türkiye’nin her yanından binlerce kişi katıldı.

6. CHP’nin adayı Bucak ‘yanlış anlaşılmış’: Sandığa gömmeyi kastetmiştim

CHP’nin Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine aday gösterdiği Mehmet Fatih Bucak, rakiplerine yönelik açıklamalarının yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

