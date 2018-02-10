Akşam Postası / 10 Şubat 2018

1. Zeytin Dalı Harekatı | TSK: ATAK helikopteri kırıma uğradı, iki asker şehit oldu

TSK’nın Afrin’deki PYD hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 22’nci gününde.

‘Zeytin Dalı’ bilançosu: Askerler dahil 61 kişi hayatını kaybetti

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‘Zeytin Dalı’ Rusya gündeminde: Afrin’de çatışmasızlık bölgesini değerlendiriyoruz

2. Diyanet: Askerimiz İslam ahlakına göre savaştığı için Afrin’de yavaş ilerliyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afrin’de harekatla ilgili “Müslüman askerimiz yaptığı savaşı İslam ahlakına göre yapıyor. Onun için yavaş ilerliyor Afrin’de” dedi.

3. Man Adası belgelerine takipsizlik: Dekontlar gerçek ama ‘kara para yok’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Man Adası belgeleriyle ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı. Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı dekontların gerçek olduğunu tespit eden savcılık, ‘kara para yoktur’ diyerek Erdoğan’ın oğlu, dünürü ve eniştesinin arasında bulunduğu beş şüpheli hakkında takipsizlik kararı verdi.

4. Soru soran birine denk gelince: AKP’li Kavakçı, Deniz Yücel sorulunca ‘lal oldu’

Almanya merkezli yayın kuruluşu Deutsche Welle’ye mülakat veren AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, söz tutuklu gazeteci Deniz Yücel’e ve insan haklarına gelince söyleyecek söz bulamadı.

5. ABD’den Türk şirketine yaptırım kararı: IŞİD’e İHA parçası tedarik ediyor

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye’de Yunus Emre Sakarya adlı iş insanının sahibi olduğu Profesyoneller Elektronik şirketine, IŞİD’e insansız hava aracı parçaları tedarik etme suçlamasıyla yaptırım uygulama kararı aldı.

6. Davutoğlu’ndan Suriye değerlendirmesi : En başından beri ‘ilkeli’ politika takip ettik

Eski başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğu, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili, “Türkiye’nin sınır güvenliği konusunda bütün siyasi partilerin, grupların ve kişilerin tek bir noktada birleşmesi lazım; o da Türkiye’nin haklı kaygıları ve bu kaygılar neticesinde attığı adımlardır” diye konuştu.

7. Feyzioğlu’na göre Barolar Birliği’nden ‘Türk’ ifadesini çıkarmak emperyal proje

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, birliğin ismindeki ‘Türk’ ifadesinin çıkarılmasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a önerenin kripto ‘FETÖ’cü ve PKK sempatizanı olduğunu söyledi.

8. SHD’den Aladağ tahliyelerine tepki: 11 çocuğumuzun karşılığı 15 ay mıdır?

Sosyal Haklar Derneği (SHD), Aladağ davasına yeni atanan mahkeme heyetinin dört sanık hakkındaki tahliye kararıyla ilgili açıklama yaptı.

9. Antalya’da iş bulamayan yurttaş kendini yakmak istedi

Antalya’da büyükşehir belediyesine ve valiliğe iş için başvuruda bulunduğunu ancak reddedildiğini söyleyen bir yurttaş, üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi.

10. İYİ Parti’ye gidenlere zeytin dalı: Hatasını kabullenenleri geri kazanacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘yanlışa düşüp sonradan pişmanlık duyan’ kişilere partinin kapısının açık olduğunu söyledi.

11. Dava açılmadı: Alperen Ocakları’nın LGBTİ’leri tehdidi ‘ifade özgürlüğü’ sayıldı

LGBTİ Onur Yürüyüşü için “Onları yürütmeyeceğiz, caddeyi kapatırız gelemezler” diyen Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican’ın sözleri ‘ifade özgürlüğü’ sayıldı.

12. ‘FETÖ’, PKK ve IŞİD’den toplam hüküm ve tutuklu sayısı 50 bine dayandı

Cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerden beşte biri ‘FETÖ’yle suçlanıyor.

13. Koçyiğit’e göre kimse baskı altında değil: Bilakis fazla özgür, çok fazla atıp tutuyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı çok başarılı bulduğunu söyleyen oyuncu Hülya Koçyiğit, “Kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Çok fazla atıp tutuyorlar” diye konuştu.

14. Okulda da görev yapmış: Polise dört çocuğu istismar etmek suçundan 40 yıl hapis

Denizli’de altı kız çocuğunu istismar etmek suçundan yargılanan polise 40 yıl hapis cezası verildi.

15. Evli kadına yanlışıkla HIV’li kan veren Kızılay 550 bin lira tazminat ödeyecek

Kızılay, yanlışlıkla HIV’li kan verdiği kadın ve eşine 550 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu.