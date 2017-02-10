Akşam Postası / 10 Şubat 2017

1- Ankara Üniversitesi ablukada: Polis gaz ve mermiyle saldırdı, 12 gözaltı

Kanun hükmünde kararnameyle tam 72 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi’nin Cebeci kampüsünde bir araya gelmek isteyenler içeri sokulmazken bazı akademisyenler tartaklanarak gözaltına alındı.

2- VİDEO | Mülkiye’de polis tartaklayarak gözaltı yaptı, milletvekilinin boğazını sıktı

Ankara Üniversitesi’nde ihraç edilen akademisyenlere destek için yapılmak istenen açıklamaya saldırı sırasında, bir kişiyi tartaklayarak gözaltına alan polis CHP Milletvekili Ali Şeker’in de boğazını sıktı.

3- Akademisyen ihraçlarından Gül de rahatsız: Vicdan ve adaletle bağdaşmıyor

11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 330 akademisyenin ihraç edilmesiyle farklı kesimlerin tepkisini çeken kanun hükmünde kararnameden rahatsız olduğunu söyledi.

4- CHP sahip çıktı: KHK’yla ihraç edilen akademisyenlere iş bulunacak

CHP, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen akademisyenlere sahip çıkacak. Bu kapsamdaki akademisyenlere iş bulunması için çalışma başlatıldı.

5- Bu da ‘dost kazığı’: Rusya dünkü bombardıman için, ‘Hedefi TSK verdi’ dedi

Kremlin, Türk askerlerinin olduğu binayı vuran Rus savaş uçağının TSK’nın verdiği koordinatlara göre hareket ettiğini açıkladı.

6- YÖK savunmada: İhraç listelerini üniversiteler hazırlıyor, şikayetler ‘OHAL Komisyonu’na

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilecek akademisyenlerin üniversitelerde oluşturulan komisyonlarca belirlendiğini bildirerek mağduriyetlerin değerlendirilmesi için öğretim üyelerini yeni kurulan OHAL Komisyonu’na ‘havale etti.’

7- TSK’dan Rusya’ya yanıt: Askerler 10 gündür aynı noktada, son bilgi 8 Şubat’ta verildi

TSK, Türk askerlerinin olduğu binayı vuran Rus savaş uçağının TSK’nın verdiği koordinatlara göre hareket ettiğine dair Kremlin açıklamasına, “Uçakla vurulan unsurlarımız takriben 10 günden beri aynı noktada bulunmaktadır” diye yanıt verirken, Rusya’yla son koordinatın 8 Şubat tarihinde paylaşıldığını aktardı.

8- Kurtulmuş’a göre Rusya’nın Türk askerlerini vurması ‘tamamen kaza’

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Rus savaş uçağının Türk askerlerinin olduğu binayı ‘tamamen kaza sonucu’ vurduğunu savundu.

9- Erdoğan’a göre idamın geri gelmesi için ‘ilk iş’ referandum: Şehit edenin akıbeti idamdır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından alevlenen idam cezasının geri getirilmesini yeniden gündeme taşıdı: “Referandum bunun ilk işareti olacak.”

10- AKP’de ‘Evet’ kampanyası için hatip ve hatibeler iş başında

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişiklik teklifi referandumu öncesinde yoğun bir ‘Evet’ kampanyasına hazırlanan AKP, her ilde üç hatip ve hatibeden yararlanacak.

11- Erdoğan’dan beklenen onay geldi: Referandum ‘muhtemelen’ 16 Nisan’da

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘cumhurbaşkanlığı sistemi’ni merkeze alan anayasa değişikliğini onayladı.

12- Bahçeli ‘korkuttu’: ‘Hayır’ çıkması halinde Türkiye karmakarışık olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum sürecine ilişkin “Biz gidip ‘Evet’ i anlatmazsak kimse ‘Evet’ demez” derken, ‘Hayır’ çıkması halinde Türkiye’nin ‘karmakarışık’ olacağını söyledi.

13- Yasin Börü davası: 23 sanığa altışar kez müebbet talebi

İki yıl önceki Kobani eylemleri sırasında Diyarbakır’da Yasin Börü ve üç arkadaşının öldürülmesiyle ilgili davada 23 sanık hakkında altışar kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

14- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Demirtaş hakkında dört yıla kadar hapis talebi

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla dört yıla kadar hapsi istendi.

15- Lice belediyesine de kayyım atandı

Diyarbakır’ın Lice belediyesine bu sabah itibariyle Lice Kaymakamı Sinan Başak kayyım olarak atandı.

16- ‘Kimseyi yormadan gidiyoruz’: Yaşlı çift son tatilini yapıp intihar etti

İzmir’in Çeşme ilçesinde tatil yaparken ortadan kaybolan yaşlı bir çiftin intihar ettiği ortaya çıktı.

17- Öcalan’la görüşme talebi: Avrupa’dan 13 kişilik heyet başvuruda bulundu

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri ve akademisyenlerden oluşan 13 kişilik bir heyet, İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek için adalet bakanlığına başvurdu.

18- İşsizlik Fonu ‘eriyecek’: 12.3 milyar liralık istihdam teşvikinin 11 milyarı fondan

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yüzde 11’i aşan işsizlikle mücadelede işverenlere verilecek teşvikin 12.3 milyar liralık maliyetinin yaklaşık 11 milyar lirasının İşsizlik Fonu’ndan karşılanacağını açıkladı.

19- Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem: Hasarlı bazı evler yıkıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde saat 11.55’te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20- Alman vekil: Erdoğan mültecileri tehdit olarak kullanıyor

Almanya Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’deki mültecileri Almanya’ya karşı tehdit olarak kullandığını söyledi.

21- Yunanistan, AB’nin kaldırdığı ‘kapıda vize’de ısrarcı: Zaten en fazla üç günlük

Avrupa Birliği’nin yürütme organı Avrupa Komisyonu’nun Yunan adalarına Türklerin seyahatini kolaylaştıran ‘kapıda vize’ uygulamasını kaldırması Yunanistan’dan tepkiyle karşılandı.

22- Esad’dan ‘misafirperver’ teklif: ABD ordusunu memnuniyetle karşılarız

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Washington IŞİD’le mücadelede Suriye hükümetiyle işbirliği yaptığı takdirde ABD ordusunu Suriye’de memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

23- Alman komedyenin Erdoğan’a okuduğu ‘belaltı’ şiire kısmi yasak

Hamburg eyalet mahkemesi, televizyon programında okuduğu ‘belaltı’ şiir nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘peşine düştüğü’ Alman komedyen Jan Böhmermann’ın şiirinin ‘cinsellik ve hakaret içeren’ kısımlarının yasaklanmasına karar verdi.

24- Amaç saldırıları önlemek: Eyfel Kulesi’nin etrafına cam duvar örülecek

Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’ne olası saldırıları önlemek amacıyla cam duvar örülecek.

25- Büyük Menderes nehrine atılan hayvan ölüleri, kuduz ve şarbon riski yaratıyor

Köylülerin hastalıktan ölen hayvanlarını Büyük Menderes nehrine atması nedeniyle, bölgedeki hastalık riski üst seviyeye ulaştı.