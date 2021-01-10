Akşam Postası / 10 Ocak 2021

1. Erdoğan’dan gözdağı gibi mesaj: Basın özgürlüğü kavramını istismar ettirmeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gözdağı gibi mesaj yayınladı: “Basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de, içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz.”

2. CHP lideri, ’12 Eylül’de bile böyle tablo görmedik’ dedi: Medyaya yasadışı baskı var

Fotoğraf: Reuters

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın medyaya yasadışı yollarla baskı uyguladığını belirterek, “Bir dikta yönetiminde, bir sivil darbe yönetiminde her türlü baskıya rağmen direnen kalemini satmayan bir medyamız var. 12 Eylül askeri darbesinde bile bu kadar ağır bir tablo görmedik” dedi.

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3. CHP ve İYİ Parti’den ortak açıklama: Millet ittifakı mücadeleye devam etmektedir

Fotoğraf: DHA

Millet ittifakını oluşturan CHP ve İYİ Parti’den, ‘mücadeleye devam ettiklerinin’ vurgulandığı ifadelerinin yer aldığı ‘birlik-beraberlik’ mesajı geldi.

4. Dün evinde cansız bedeni bulunan Aleyna’nın ölümüyle ilgili tutuklama

Fotoğraf: AA

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, dün evinde ölü bulunan 22 yaşındaki Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi’ni öldürdüğü gerekçesiyle Shayan Kheyrian (25) isimli kişi tutuklandı.

5. Erdoğan’ın eski başdanışmanının şirketi SADAT’tan suikast tekniği eğitimi

Fotoğraf: Cumhuriyet

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi’nin Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi (SADAT), resmi sitesinden ‘suikast tekniği’ ve ‘gayri nizami harp’ın da araların da bulunduğu alanlarda eğitim verdiğini duyurdu.

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6. Ankara, AB adayı olduğunu hatırladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği B zirvelerini ve üst düzey diyalog toplantılarını yeniden başlatmakta fayda gördüğünü söyledi.

7. Marmara’da yağışlar geçen ay yüzde 47 azaldı

Fotoğraf: DHA

Marmara Bölgesi’nde geçen ay yağışlar, uzun yıllar aralık ayı ortalaması olan 96.4 milimetrenin yüzde 47 altına düştü.

8. Covid-19’u yenen sağlıkçı: Tedavinin 4’üncü gününde hayatta olduğumu hissettim

Hakkari Devlet Hastanesi’nde görev yapan ekip, diğer sağlık çalışanları gibi Covid-19 tanısı konulan hastaları iyileştirmek için gece gündüz çalışıyor. Hastalara nefes olabilmek için sevdiklerinden ayrı kalan, bir kısmı virüse yakalanan sağlıkçılar toplumun kurallara uymasını istiyor.

9. Ümitcan Uygun gözaltında: Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları paylaştı

Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun Ankara’da gözaltına alındı.

10. Kalktıktan dört dakika sonra düşen uçağın kara kutuları bulundu

Fotoğraf: Reuters

Endonezya’nın başkenti Cakarta’dan dün havalandıktan dört dakika sonra kuleyle irtibatı kesilen, denize düştüğü belirlenen uçağın kara kutuları bulundu.

11. 2020’de Türkiye’de 365 bin 5 trafik kazası meydana geldi: 2 bin 197 kişi hayatını kaybetti

Fotoğraf: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre Türkiye’de, 2020 yılında kayda geçen 365 bin 5 trafik kazasında 2 bin 197 kişi hayatını kaybetti.