Akşam Postası / 10 Ocak 2020

1- Kilyos açıklarında Rus tankeri balıkçılara çarptı: Üç kişi hayatını kaybetti

Karadeniz’de Kilyos açıklarında yük tankeri balıkçı gemisine çarptı. Gemideki altı kişiden üçü kurtarılırken, kaybolan üç kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

2- Hafter, Türkiye ve Rusya’nın ateşkes çağrısına rağmen harekatı sürdürecek

Libya’nın doğusundaki Halife Hafter’e bağlı güçler, başkent Trablus’taki askeri harekattan vazgeçmeyeceğini açıklayarak, Rusya ve Türkiye’nin ateşkes çağrısını reddetmiş görünüyor.

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3- İşsizlik yüzde 13.4’e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2019 döneminde işsizliğin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8’lik artışla yüzde 13.4 yükseldiğini bildirdi.

4- Düşen Ukrayna yolcu uçağının sırrı çözülüyor: İran kara kutuyu bugün açacak

İran resmi haber ajansı IRNA, başkent Tahran’da düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği uçağın kara kutusunun bugün açılacağını duyurdu.

5- Trump’ın ‘savaş yetkileri’ni kısıtlayan tasarı Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın İran ile askeri çatışmaya girme yetkisini sınırlandırmayı öngören bir karar tasarısını kabul etti.

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6- Adalet bakanı: AYM gerekçeli kararı açıklayınca Wikipedia açılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıklayınca Wikipedia açılacaktır” dedi.

7- Endoskopi sonrası ölüme ve beş kişinin yoğun bakıma alınmasına soruşturma

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, endoskopi çektirdikten sonra rahatsızlanan 54 yaşındaki Ramazan Gök’ün yaşamını yitirmesi, beş kişinin de yoğun bakımda tedaviye alınmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

8- Akşener: Kanal İstanbul ‘Ekrem başkan’ı seçen İstanbullulara ders verme eylemidir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dokuz yıldır üzerinde durulmayan Kanal İstanbul’un gündeme getirilmesini Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı seçilmesiyle ilişkilendirerek, “Bu İstanbullulara bir ders verme eylemidir” dedi.

9- Sadece Denizli’de bulunan bir bitki türü keşfedildi

Dünyada sadece Denizli’nin Çameli ilçesi sınırlarında yetişen yeni bir bitki türü keşfedildi.

10- Türk müteahhitlerin Libya’daki 2.7 milyar dolar alacağı için anlaşma imzalanacak

Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Muzaffer Aksoy, Türk müteahhitlerin Libya’da 400-500 milyon dolarlık kısmı hiç başlanamamış projeler olmak üzere toplam 16 milyar dolarlık ‘backlog’ (birikmiş iş) bulunduğunu, ülkedeki iç karışıklıklar nedeniyle tüm projelerin durduğunu söyledi.

11- 19 ayda 4 bin 132 orman yangını çıktı, 9 bin 636 hektar zarar gördü

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in orman yangınlarıyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 19 ayda 4 bin 132 orman yangını çıktığını, 9 bin 636 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

12- Merkez’in 2020 sonu için enflasyon beklentisi yüzde 10, dolar beklentisi 6.43

Merkez Bankası (MB), ocak dönemi beklenti anketi sonuçlarına göre, 2020 yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 10.01 olurken büyüme beklentisi ise yüzde 3.2’den yüzde 3.4’e yükseldi. 12 ay sonrası için dolar/TL’de ise 6.43 seviyesi bekleniyor.

13- Marmara Denizi’nde yasal boyutun altındaki 53 ton balığa el konuldu

Marmara Denizi’nde balıkçı teknelerine gece saatlerinde denetim yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, teknelerin evraklarını inceledi, yasal boyutun altında olan 53 ton balığa el konuldu.