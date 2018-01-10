Akşam Postası / 10 Ocak 2018

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1- ‘Basını en çok baskılayan liderler’: Erdoğan iki dalda ödüle layık görüldü

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’da duyurduğu ‘sahte haber ödülleri’nden ilham alarak ‘basını en çok baskılayan lider ödülleri’ dağıttı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iki dalda ‘ödüle’ layık görüldü.

2- SİT statüsü ‘yenilendi’: Patara yapılaşma ve madene açılıyor

Antalya’da Alanya Kalesi, Kaş ilçesinde yer alan Patara ve Fırnaz Koyu ve Noel Baba’nın memleketi olarak bilinen Demre’nin Taşdibi Yarımadası’nın yenilenen ‘SİT statüleri’ne göre, bu yerlerde villa, turizm tesisi, taş ocağı ve maden faaliyeti yapılabilecek.

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3- Özel, CHP’li başkanla Soylu’nun fotoğrafını yorumladı: Görünce içim sızladı

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Maltepe belediye başkanıyla içişleri bakanının birlikte çektirdiği fotoğrafı görünce ‘içinin sızladığını’ söyledi.

4- ‘Hakaret’ tazminatının gerekçeli kararı: Demirtaş ‘vatan haini’ ifadesine katlanmalı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a hakaret ettiği gerekçesiyle AKP’li vekili Hüseyin Kocabıyık’a, manevi tazminat cezası veren mahkemenin gerekçeli kararında ‘vatan haini’ ifadesinin kişilik haklarına yönelik saldırı değil, ağır eleştiri olduğu belirtildi.

5- Türkiye uyardı: İdlib’de Suriye’nin saldırıları sürerse Soçi tehlikeye girer

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib’de ‘Suriye’nin saldırınını devam etmesi halinde’ Soçi’deki toplantının tehlikeye girebileceğini söyledi.

6- Akşener: Erdoğan aslında Boğaziçi’ne değil Davutoğlu’na bağırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne yönelik eleştirilerinin asıl hedefinin üniversitenin mezunlarından eski başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu olduğunu öne sürdü.

7- HDP’li Önder’den ‘Film çeksin’ diyen Kaplan’a: Tükürülecek değersizlikte

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, partinin eş başkanlığına ‘bir Türk’ün göz diktiğini’ belirterek “Sırrı gitsin film çeksin” diyen eski HDP’li vekil Hasip Kaplan’a yanıt verdi: “Hasip zihniyeti, ancak tükürülecek değersizliktedir.”

8- Saldırıya uğrayan Naki: Alman polisine Paylan’ın ‘suikast listesi’ni hatırlattım

Almanya’da silahlı saldırıya uğrayan Amedsporlu Deniz Naki, polise verdiği ifadeyle ilgili, “Avrupa’daki muhaliflere yönelik suikast listesini polise hatırlattım. İfademde, HDP vekili Garo Paylan’ın iddiası ile bana yönelik saldırı arasında olası bir bağlantı olabileceğini belirttim” diye konuştu.

9- Nihayet: Hayvanları öldürenlere 10.5 yıla kadar hapis cezası geliyor

Hayvanlara eziyeti önlemek amacıyla kanun tasarısı hazırlandı: 10.5 yıla kadar çıkabilecek hapis cezası söz konusu.

10- Darbe girişimi | Akın’dan sonra: Dört subay daha ‘FETÖ üyesiyiz’ deyip teslim oldu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan dört muvazzaf subay daha polise teslim oldu.

11- Etil alkole ‘acı madde’ katan düzenlemeye dava: İçki içmek bir tercihtir

Evsel kullanım amaçlı piyasaya sunulan etil alkole ‘dünyanın bilinen en acı maddesi’ olarak tanımlanan ‘denatonyum benzoat’ katılmasına yönelik düzenlemeye karşı yönetmeliğin iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması için dava açıldı.

12- Savcıdan 109 yıllık ‘sondaj’: ’31 Mart’a darbe demek Atatürk’e hakaret değil

Osmanlının son dönemine damga vuran ’31 Mart Vakası’, ‘Atatürk’ün hatırasına hakaret’ şikayetiyle açılan soruşturmada 109 yıl sonra bir yargı kararına konu oldu.

13- AYM ‘işkence’ mağdurunu haklı buldu: 15 bin lira tazminat, polislere yargı yolu

Anayasa Mahkemesi (AYM) İzmir’deki Gezi Parkı eylemlerinde gözaltına alınan Süleyman Göksel Yerdut’un kolunun kırılmasını ve devletin etkili soruşturma yürütmemesini ‘insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele’ saydı.

14- Dünyayı ürküten gelişme: Trump nükleer cephaneliği 26 yıl sonra açıyor

İngiliz Guardian gazetesi, Donald Trump yönetiminin ‘kullanılabilir nükleer silah’ yapımı üzerine bir askeri programı açıklamaya hazırlandığını duyurdu.

15- 1973’ten beri en kurak yıl: Barajlarda azalan su seviyesi elektriğe zam olarak yansıyacak

Kurak geçen kış nedeniyle Atatürk, Keban ve Karakaya gibi barajlara gelen su seviyesi yüzde 26.5 azaldı. Bu nedenle suya dayalı elektrik üretiminde azalma var. Bu yıl doğalgazdan elektrik üretimi nedeniyle elektrik fiyatlarında artış söz konusu.

16- Konsensus anketi: AKP yüzde 48.1, CHP yüzde 25.4, Meclis’teki iki parti baraj altı

Kamuoyu araştırma şirketi Konsensus, siyasi partilerin bugünkü oy oranları ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin seçmen tavrını araştırdı.

18- 27 maddelik torba tasarı yolda: Yeniden suç işleme tehlikesi tutuklama nedeni

Adalet Bakanlığı, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Kabahatler Kanunu’ndaki çok sayıda maddede değişiklik öngören torba kanun tasarısına göre yeniden suç işleme tehlikesi tutuklama nedeni olacak.