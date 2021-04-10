Akşam Postası / 10 Nisan 2021

‘Montrö bildirisi’ nedeniyle gözaltına alınan amirallerden Hakan Eraydın’ın kızı Cansu Eraydın Gürcan, bir mektup kaleme alarak, “Kanser tedavisi gören emekli tuğamiral Ali Sadi Ünsal önceliğimiz olmak üzere, içeride kendi canıyla ve sağlığıyla mücadele eden babam ve yaşları göz önünde bulundurulması gereken diğer emekli arkadaşları için gereğinin yapılmasını rica ederim” dedi.