Akşam Postası / 10 Nisan 2021

1. Gözaltındaki amirallerle görüşen avukat: Bildiri 10 günlük bir grup çalışması
Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili bildiri nedeniyle gözaltında bulunan amirallerden Türker Ertürk’ün avukatı Ayhan Yıldızel, metnin 10 gün çalışıldığını, tek değil birden fazla kişi tarafından ortak kaleme alındığını aktardı.
Emekli amiraller, ilk ifadelerinde ‘Balyoz’u hatırlattı: Kaçacak değiliz
2. İstanbul’da yaşıyorsanız evinizden çıkmadan önce bir kez daha düşünün
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan “İstanbul’da sokağa çıktığınızda, metroya bindiğinizde, otobüse bindiğinizde virüsü kapmama şansınız çok düşük” dedi.
Mutasyon, testleri de ‘enfekte etmiş’
ABD raporunda Erdoğan kötü örnek
3. AB Konseyi başkanının koltuk krizinden beri uykuları kaçmış!
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaretleri sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ayakta kalmasından ötürü uykusuz geceler geçirdiğini söyledi.
4. Dünyaca ünlü ekonomi profesörü: Erdoğan’ın ısrarı aptalca
Dünyaca ünlü Amerikalı ekonomi profesörü Prof. Dr. Steve Hanke, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz oranlarının düşük tutulması yolundaki ısrarını ‘aptalca’ diye niteledi.
5. Mısır’la yıllar sonra direkt diyalog
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile Ramazan ayını tebrik amacıyla bir görüşme gerçekleştirdi.
6. Erdoğan’a hakaret edenin ‘yatacak yeri yok’
Bir üniversiteli Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiyse devlet yurdunda barınamayacak.
7. Sonuç değişince bahis kuponuna ikramiye çıktı, yargı mücadelesiyle parasını aldı
Yargıtay 13’üncü Dairesi, at yarışında sonradan yapılan resmi değişiklik nedeniyle kazanan altı ganyan kuponuna ikramiye ödenmesine karar verdi.
8. Sedat Peker’in eşi, evine yapılan polis baskınını anlattı
Sedat Peker’in eşi Özge Peker, İstanbul’daki evlerine dün düzenlene polis baskınını anlattı.
9. Ceza kesilen Norveç başbakanı ‘hata’sını kabul etti: İtiraz etmeyeceğim
Covid-19 tedbirlerine uymadığı için para cezası kesilen Norveç Başbakanı Erna Solberg, cezaya itiraz etmeyeceğini belirtti, toplumdan ‘sorumlu’ davranmasını istedi.
10. Mekanların açılacağı gün için patrondan tüm çalışanlara pub’a gitme izni
Britanya’da bir dijital pazarlama şirketinin patronu Covid-19 tedbirlerinin gevşetilerek uzun bir aradan sonra mekanların tekrar açılacağı 12 Nisan pazartesi günü için tüm çalışanlarına izin verdi.
11. Bilal Erdoğan’ın yeni misyonu: Dünyadaki kültürleri tekrar harekete geçirmek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan, yeni bir görev üstlenmiş: dünyadaki kültürleri tekrar harekete geçirmek.