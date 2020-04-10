Akşam Postası / 10 Nisan 2020

1. Torba yasa taslağı: KYK kredilerine bir yıl erteleme, ÜFE’ye göre faiz

Ağırlıklı olarak corona virüsü salgının ekonomideki etkilerini dindirmeye yönelik 62 maddeden oluşan torba yasa taslağında, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) kullanılan öğrenim kredilerinin geri ödemesine ilişkin bir madde de olduğu bildirildi.

2. Burhan Kuzu’ya Zindaşti davasından beş yıla kadar hapis istemi

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliye edilmesinde adı geçen eski AKP milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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3. AB’nin geleceğinin sorgulandığı toplantıda, yarım trilyon avroluk yardım paketi açıklandı

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları ekonominin corona virüsü salgınından toparlanabilmesi için yarım trilyon avro değerindeki yardım paketi üzerinde anlaşmaya vardı ancak derin bir resesyona doğru giden AB’deki toparlanmanın nasıl finanse edileceği sorusunu açık bıraktılar.

4. Oda başkanı: Eczanelerde maske dağıtımı İstanbul’da başlıyor; telefona kod gelecek

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, eczanelerde maske dağıtımının Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlara vereceği kodla sağlanacağını söyledi.

5. ‘Corona’ öncesi dönemin verisi: İşsizlik oranı değişmedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı aralık ve 2020 yılı ocak ve şubat aylarını, yani ‘corona’ öncesi dönemi kapsayan ocak dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı.

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6. Bloomberg: Türkiye, İsrail’e tıbbi malzeme gönderecek

Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye, İsrail’e maske, koruyucu kıyafet ve sterli eldiven gibi tıbbi malzemeleri gönderme kararı aldı.

7. Kızılay başkanı: Salgın nedeniyle kan stoklarımız azaldı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, salgının insanlar üzerinde haklı kaygı ve korku havası oluşturduğunu, bu durumun kan bağışlarını da ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Kan stoklarının azaldığını belirten Kınık, vatandaşlara da kan bağışı çağrısında bulundu.

8. Reuters: Türkiye, IMF dışında tüm finansman imkanlarına sıcak bakıyor

Yeni tip corona virüsüne karşı alınan ekonomik önlemlerin ardından yeni bir dış finansman sağlanıp sağlanmayacağı sorusu gündeme gelirken, Türkiye’nin, ABD ile swap imkanı için temasta olduğunu belirten yetkililer, IMF dışında diğer tüm finansman imkanlarına sıcak bakıldığını söyledi.

9. Almanya’nın Wuhan’ından müjdeli haber: Tahminin üç katı insan bağışıklık kazanmış

Almanya’nın Wuhan’ı olarak anılan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Heinsberg şehrinde yürütülen bir araştırma tahmin edilenden çok daha fazla insanın virüse karşı bağışıklık kazandığını gösterdi.