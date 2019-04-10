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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 10 Nisan 2019

1. Erdoğan: YSK da noktayı koysun, öper başımıza koyarız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, devam eden İstanbul seçim tartışmasıyla ilgili olarak “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da noktayı koysun, biz de öper başımıza koyarız” dedi.

2. Albayrak’ın ‘yapısal reformları’: Kıdem tazminatı fonu ve kamu bankalarına senet

Fotoğraf: DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ‘ekonomide yapısal reformları’açıkladı.

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Uzmana göre ‘Albayrak reformları’yla gıda enflasyonunu düşürmek ‘çok zor’

Ünlü yatırımcı: Lirada işlem arttı, Albayrak ağzını mı açtı yine?

Analistler: Albayrak’ın mesajları birbiriyle çelişiyor, detay yok

3. Kılıçdaroğlu ve Akşener’den ortak tavır: Seçimsiz Türkiye isteyen iktidara ‘Dur’ deyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul seçimleriyle ilgili bugün bir karar vermesi beklenen Yüksek Seçim Kurlu’na (YSK) “İktidara boyun eğme” diye seslendi.

Ankara Barosu: Polisin Büyükçekmece’deki ‘seçmen avı’nın yasal dayanağı yok

CHP’ye göre oy farkı 15 bin 119’a çıktı: Sayım birkaç saate biter

AKP’li Mevlüt Uysal: Soyadından AKP’ye oy verdiği anlaşılanların kaydı silinmiş

4. ‘Sıla’ya darp’ davası: Kural’dan ‘Özel hastane raporu araştırılsın’ talebi

Oyuncu Ahmet Kural’ın avukatları, şarkıcı Sıla’nın özel bir hastaneden aldığı darp raporunun araştırılmasını istedi.

5. Rabia Naz’ın babasını ‘deli mi değil mi’ anlamak için hastaneye kapattılar

Giresun’un Eynesil ilçesinde evinin önünde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’ın, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının anlaşılması için üç haftalığına hastaneye kapatılmasına karar verildi

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6. Erdoğan: ‘FETÖ’yü hala temizleyemediğimizi düşünüyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan hala temizleyemediğimizi düşünüyorum” dedi.

7. Ankara’dan sonra Bursa’da: Üç köpek zehirlenerek öldürüldü

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde üç sokak köpeği, zehirlenerek öldürüldü.

8. ABD Senatosu komite başkanları: Ya F-35 ya da Rus S-400, ikisi birden olmaz

ABD Senatosu Dış İlişkiler ve Silahlı Hizmetler komitelerinin başkanları S-400 füze savunma sistemi satın almaktan vazgeçmemesi halinde Türkiye’nin katı yaptırımlara maruz kalabileceğini ve yasama organlarında başka adımların da atılabileceğini belirtti.

Senatoya tasarı: ABD’lilerin tutuklanmasından sorumlu Türk yetkilililere yaptırım uygulansın

Çavuşoğlu: İkinci S-400’leri de alabiliriz

9. Enerjide kriz: Elektrik tüketimi sanayide yüzde 12, tarımda yüzde 60 azaldı

Sanayi kesiminde tüketilen elektrik 2019’un ocak ayında yüzde 11.7 oranında azalırken, tarımsal sulama için kullanılan elektrik yüzde 60 oranında azaldı.

SON HABERLER

Tam kanunsuzluk: Konjonktürel ve çelişkili kararların anahtarı

Seçimlerin iptali ve yenilenmesiyle ilgili talebi karara bağlayacak YSK’nın ‘tam kanunsuzluk’ ile ilgili bundan önce verdiği kararların analizi ise ‘konjonktürel ve çelişkili’ kararlar manzumesini ortaya çıkarıyor. Öte yandan YSK’nın ‘tam kanunsuzluk’ ile ilgili kararlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önce başbakan sonra da ‘başkan’ olmasına giden yolu açan kararlar olması da dikkat çekiyor.

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