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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 10 Mayıs 2020

1- ‘Corona’ önlemleri | Van’da karantinadaki mahallede vaka sayısı 84 oldu

Van’da karantinaya alınan İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi’nde vaka sayısı 84’e yükseldi

65 yaş üstü, 50 gün sonra sokaktaydı: ‘Bizim gibi yaşlıları görünce ağlaştık’

‘Ligde normalleşme’ dönemi: Maç kadrosu ‘corona’ testine göre belirlenecek

Çay hasadı formülü: Belirli sayıda üreticiye şehre giriş izni ve işçi havuzu

Bilim Kurulu üyesi: Hayvan pazarlarında tokalaşma kalkmalı

Erdoğan: Pandemi hastaneleri bayram sonuna kadar açılacak

2- ‘Corona’ Türkiye’de 47 can daha aldı: 1542 yeni vaka var, 3 bin 211 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 3 bin 786’ya yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1542 yeni vakayla 138 bin 657’ye çıktı.

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3- ‘Corona’ günlüğü | Çin’de bir günde 14 yeni vaka

Çin’de son 24 saatte ikisi yurt dışı kaynaklı 14 yeni vakaya rastlandığı, yeni can kaybı olmadığı bildirildi. 13’ü ağır 148 kişinin de tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

4- 50 gün sonra ‘güneş’i gördüler

Covid-19’la mücadele önlemleri kapsamında, riskli grupta olduğu gerekçesiyle 21 Mart’ta sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstündekiler 50 gün sonra gün ışığını gördü.

5- Akşener: Erken seçim görmüyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu şartlarda erken seçim görmediğini söyledi.

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6- Bilim Kurulu üyesi: Aşı geliştirilmezse seneye de epey ‘corona’ hastası olur

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, aşının bulunamaması durumunda gelecek yıl da epey Covid-19 hastası olacağını söyledi.

7- İGDAŞ, faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketi İGDAŞ, isteyenlerin faturalarının 30 günlük olarak yeniden düzenleneceğini bildirdi.

8- BDDK başkanı: Üç yabancı bankanın işlem yasağı kalkabilir ama soruşturma sürecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, ‘döviz manipülasyonu’ yaptıkları gerekçesiyle işlem yasağı getirilen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG’nin yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde yasaklarının kaldırılacağını fakat soruşturmanın süreceğini söyledi.

Ticaret bakanından ‘ulusal para birimleriyle ticaret’ çağrısı: Gerekli çalışmayı yapacağız

9- Turizm bakanı: ‘Sağlıklı turizm sertifikasyon programı’ başlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında bu sene turizm sektöründe uygulanacak adımların yer aldığı ‘Sağlıklı turizm sertifikasyon programı’nın başlatıldığını açıkladı.

Turizm bakanı: Türkiye’ye gelen her yolcuya ‘corona’ testi uygulanacak

SON HABERLER

Konsensus Başkanı Murat Sarı: Erken seçim olacak

Konsensus Araştırma, 9 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde yaptığı bir araştırmayı kamuoyu ile paylaştı. 1500 kişi ile telefonda yapılan araştırmanın sonuçları, tepkiyle karşılandı. Şirketin başkanı Murat Sarı ile tepki çeken araştırmasının sonuçlarını konuştuk.

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