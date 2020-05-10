Akşam Postası / 10 Mayıs 2020

1- ‘Corona’ önlemleri | Van’da karantinadaki mahallede vaka sayısı 84 oldu

Van’da karantinaya alınan İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi’nde vaka sayısı 84’e yükseldi.

2- ‘Corona’ Türkiye’de 47 can daha aldı: 1542 yeni vaka var, 3 bin 211 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 3 bin 786’ya yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1542 yeni vakayla 138 bin 657’ye çıktı.

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3- ‘Corona’ günlüğü | Çin’de bir günde 14 yeni vaka

Çin’de son 24 saatte ikisi yurt dışı kaynaklı 14 yeni vakaya rastlandığı, yeni can kaybı olmadığı bildirildi. 13’ü ağır 148 kişinin de tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

4- 50 gün sonra ‘güneş’i gördüler

Covid-19’la mücadele önlemleri kapsamında, riskli grupta olduğu gerekçesiyle 21 Mart’ta sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstündekiler 50 gün sonra gün ışığını gördü.

5- Akşener: Erken seçim görmüyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu şartlarda erken seçim görmediğini söyledi.

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6- Bilim Kurulu üyesi: Aşı geliştirilmezse seneye de epey ‘corona’ hastası olur

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, aşının bulunamaması durumunda gelecek yıl da epey Covid-19 hastası olacağını söyledi.

7- İGDAŞ, faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketi İGDAŞ, isteyenlerin faturalarının 30 günlük olarak yeniden düzenleneceğini bildirdi.

8- BDDK başkanı: Üç yabancı bankanın işlem yasağı kalkabilir ama soruşturma sürecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, ‘döviz manipülasyonu’ yaptıkları gerekçesiyle işlem yasağı getirilen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG’nin yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde yasaklarının kaldırılacağını fakat soruşturmanın süreceğini söyledi.

9- Turizm bakanı: ‘Sağlıklı turizm sertifikasyon programı’ başlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında bu sene turizm sektöründe uygulanacak adımların yer aldığı ‘Sağlıklı turizm sertifikasyon programı’nın başlatıldığını açıkladı.