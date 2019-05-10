Akşam Postası / 10 Mayıs 2019

1- MAK Danışmanlık: Seçmenin yüzde 16-17’si tercih değiştiriyor, çoğu AKP’li

Kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık’ın yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart’ta İstanbul’da oy kullanan yüzde 16-17’sinin parti tercihini yeni seçimde değiştireceğini ve bunun büyük bölümünün AKP seçmeni olduğunu söyledi.

2- TEPAV araştırması: 911 bin HDP seçmeni İmamoğlu’na oy vermiş

31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na verilen oyların 911 bini HDP seçmeninden, AKP adayı Binali Yaldırım’a verilen oyların 483 bini de MHP seçmeninden gelmiş.

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3- CHP’nin iletişimcisi uyardı: Bu iş beyaz Türk ‘event’i olarak görülürse yandık

CHP’nin yerel seçim kampanyasını yürüten ekibin başındaki Ateş İlyas Başsoy, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimleri öncesi muhalefette yükselen ‘abartılı şenlik havası’nın bitirilmesi gerektiğini dile getirirken, “Bu iş neşeli beyaz Türkler ‘event’i gibi görünürse yandık” dedi.

4- ’23 Haziran, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminin provası olabilir’

İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, Foreign Policy’de İstanbul’da seçimin yenilenmesine dair bir yazı kaleme aldı. Selçuki, 23 Haziran’da düzenlenecek seçimin Tayyip Erdoğan-Ekrek İmamoğlu arasında geçecek bir yarış ve beş yıl sonra düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin provası olabileceğinin altını çizdi.

5- Haaretz yazarı: İstanbul’u kaybetmek Erdoğan’ın sisteminin sütunlarını yıktı

İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesinde ‘İstanbul, Erdoğan’ın hayalini yıktı’ başlıklı yazı kaleme alan Zvi Bar’el, Türkiye’yi liberal ya da dindarlık istikametinde yönlendirmenin yolunun İstanbul’dan geçtiğini öne sürdü. İstanbul’u kaybetmenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sisteminin sütunlarını temelinden sarstığını savunan Bar’el, Erdoğan ile rakipleri arasında ideolojikten çok kişisel hırslara dair bir ayrışma bulunduğunu belirtti.

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6- Popülüzmin kitabını yazan akademisyen: Popülistler seçim kaybetmez

Princeton Üniversitesi Siyaset Bölümü’nde öğretim üyesi Jan-Werner Müller, Türkiye’deki yerel seçim süreci üzerinden dünyada ön plana çıkan popülizm dalgasını mercek altına aldı.

7- İmamoğlu sandık soruşturmasını sordu: Dört gün geçti, duyan var mı?

İmamoğlu sandık soruşturmasını sordu: Dört gün geçti, duyan var mı?

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iptal kararına gerekçe yapılan bazı sandık görevlilerinin kamu görevlisi olmamasına ilişkin soruşturmaların akıbeti sordu.

8- Yıldırım’dan al haberi: 1’inci köprüden kaçak geçen araçlara kesilen cezalar düzeltilecek

‘Cumhur ittifakı’nın İstanbul adayı AKP’li Binali Yıldırım, 1’inci köprüden kaçak geçen araçlara kesilen cezaların düzeltileceğini söyledi.

9- Reuters duyurdu: Kamu bankaları geceyarısı 1 milyar dolar satmış

Reuters’a bilgi veren kaynaklar başta Ziraat Bankası olmak üzere kamu bankaları aracılığıyla piyasalarda dün ve geceyarısından sonra 1 milyar dolardan fazla döviz satıldığını söyledi.

10- ‘Merkez’in hamleleri doların ateşini düşürmüyor: Kur tekrar 6.13’ün üzerinde

Merkez Bankası’nın 1 haftalık repo ihalesi açmayarak örtülü şekilde faizleri 24.0’ten 25.50’ye yükseltmesinin ardından, gece saatlerinde 6.05 düzeyine kadar gerileyen dolar/TL tekrar yükseldi ve 11:00 itibariyle 6.13 liranın üzerinde işlem görüyor.

11- Rabobank: ‘Merkez’in adımları ve bankaların döviz satışı yetmez

Rabobank stratejisti Piotr Matys kurdaki düşüşün kısa vadeli bir düzeltme olduğunu vurgulayarak, Merkez Bankası’nın adımlarının ve kamu bankalarının döviz satışının yeterli olmayacağını, risklerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

12- Deniz Yücel: Türkiye’de işkence gördüm

Die Welt gazetesinin Türkiye eski muhabiri Deniz Yücel, hapiste psikolojik ve fiziksel olarak işkence gördüğünü söyledi.