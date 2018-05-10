Akşam Postası / 10 Mayıs 2018

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1- Hakkari’de Kürt sorununa ‘3 B formülü’nü açıklayan İnce: Erdoğan ancak iflas açıklar

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hakkari’de düzenlediği mitingde HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için çağrıda bulunarak, Kürt sorununu ‘3 B formülü’ ile çözeceklerini söyledi.

2- YÖK, Fransızca bölümlerine öğrenci alımını durdurdu: Fransa’da Türk dili bölümü yok

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Türkiye’deki yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan ve henüz öğrencisi olmayan Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmamasına karar verdi.

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3- ‘Varlık barışı’nın detayları: Kullanım kısıtı yok, temmuza kadar sıfır vergi

Yurt dışından para, altın ve döviz getirenlere kolaylık sağlayacak ‘varlık barışı’ düzenlemesine göre, varlıklarını 31 Temmuz’a kadar bildirerek, yurda getirenler hiçbir vergi ödemeyecek.

4- PUİS benzin zammını duyurmama kararı aldı: Küfür yiyoruz

Petrol İşverenleri Sendikası (PÜİS) internet sitesinden çok sayıda tepki aldıkları gerekçesiyle bundan böyle akaryakıt zamlarını açıklamama kararı aldı. Buna göre vatandaşlar zamları istasyonda öğrenecek.

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5- İYİ Parti’ye giden CHP’li 15 milletvekili partilerine döndü

CHP’den 22 Nisan’da İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekili bugün resmen partilerine döndü.

6- ‘Özgül ağırlık’ Arınç Erdoğan’ın ‘Tamam’ını savundu: Demokrasi vurgusu yaptı

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP grup toplantısında “Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözleri için “Demokrasi vurgusu yaptı” dedi.

7- Hakemi itip yumruk gösteren Arda Turan’a 16 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Başakşehir-Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam’ı itip kırmızı kart gören, daha sonra da maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya yumruğunu gösteren Arda Turan’a 16 maç ceza verdi.

8- ODTÜ’de Onur Yürüyüşü’ne çağrı: Rektörlük yasakladı, öğrenciler kararlı

ODTÜ’deki 54 öğrenci topluluğu, rektörlüğün onur yürüyüşü yasağına bir video ile tepki gösterdi. ODTÜ’lü LGBTİ’ler “Bütün yasakları yasakla” diyerek herkesi yarınki 8’inci Onur Yürüyüşü’ne çağırdı.

9- Başbakan çağrı yapmıştı: Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1’in altına çekti

Hükümetin bankalara inşaat sektörüne canlılık getirmek için faiz indirme çağrısının ardından Ziraat Bankası konut kredi faizlerini aylık yüzde 1.23’ten yüzde 0.98’e indirdi.

10- ‘100 bin imza’yı bulamayan Öz, CHP’ye çattı: Benim günahım neydi kardeşim?

Cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusu yapan 3 bin 30 imza toplayarak aday olamayan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, “Özellikle CHP’ye bu konuda çok kızıyorum. Benim günahım neydi kardeşim?” diye sordu.

11- Demirtaş cezaevinden ‘tweetledi’: Xano Ana, gelip sana türkü söyleyeceğim

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medyada yayınlanan videoda, türkülerini dinlediği görülen Tuncelili Xano Ana’yı cezaevinden ‘tweet’ yolladı: “Allah sana sağlıklı ve uzun ömür versin. Ben gelip sana canlı canlı türkü söyleyeceğim.”

12- Destici’den Erdoğan’a ‘vekil sayısı’ mesajı: Cömerttir biliyorsunuz kendisi…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici görüştü.

13- SGK, akciğer kanseri ilaçları dahil 18 ilacı ödeme listesine aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 18 ilacı ödeme listesine aldı.

14- AGİT muhalefete sordu: 24 Haziran günü sahtecilik bekliyor musunuz

Geçen yılki referandum için “Uluslararası standartların gerisinde kalındı” tespiti yapan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), 24 Haziran seçimleri öncesinde muhalefet partileriyle görüştü ve “Seçim günü sahtecilik bekliyor musunuz” diye sordu.

15- Devlet, kanunu unuttu: Zabıtadan dilenciyi linç etme çağrısı

Karaman’da bir zabıta memuru, dilenci olduğu öne sürülen meydan dayağı attırdı. Dilenciyi linçten diğer memur kurtardı.

16- Cerrahpaşa direniyor: ‘Bölünmeyeceğiz’ diyen akademik kurul AYM’ye gidecek

İstanbul Üniversitesi’ne (İÜ) bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Akademik Kurulu, bölünme yasasının Meclis’ten geçmesi üzerine toplanarak İÜ’den ayrılmama kararı aldıklarını duyurdu.

17- Ermenistan’ın yeni başbakanı Paşinyan: Türkiye’yle önkoşulsuz normalleşmeye hazırız

Ermenistan’da halk protestolarına liderlik edip parlamentodaki oylamada başbakan seçilen Nikol Paşinyan, Türkiye’yle ilişkileri önkoşulsuz olarak normalleştirmeye hazır olduğunu açıkladı.