Akşam Postası / 10 Mart 2021

1. Araştırma: Britanya mutasyonunda ölüm oranı önemli derecede daha yüksek

Britanya’da geçen yıl tespit edilen daha bulaşıcı corona virüsü varyantının yüzde 30 ila yüzde 100 daha ölümcül olduğu belirtildi.

2. ‘Rezerv kaybı yok’ diyen Erdoğan: Yatıyorlar, kalkıyorlar ‘Damat da damat’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerinin son dönemde sık sık gündeme getirdiği ‘rezerv kaybı’na ilişkin “Tutturmuşlar ‘Şu kadar para nerede?’ O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası’nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa, bunlar sizdedir” dedi.

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3. Akşener’den Erdoğan’a ‘kadına şiddet’ çıkışı: Bu mu senin mücadelen?

Fotoğraf: AA

Hükümetin yürüttüğü dış politikayı eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bundan beş yıl aynen önce şöyle demiştim; ‘Rabia’yı, Esma’yı, Suud ve Katar’ın para sofralarında bırakıp geldiler.’ Yoksa tarih tekerrür mü ediyor Sayın Erdoğan. Rabia’yı bu kez de, Sisi’nin sofrasında mı bırakıyorsun” dedi.

4. Dışişleri’nden KBY’ye ‘Papa pulu’ tepkisi: Vahim hata derhal düzeltilmeli

Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakanlığı, Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis adına Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) hazırladığı hatıra puluna tepki gösterdi.

5. Başhekim: Hastaneye yatırılan hastaların yaş ortalaması düştü

İstanbul’daki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılanların yaş ortalamasının düştüğünü söyledi.

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6. AKP ‘seçim taslağı’na göre simülasyon yaptı: 12 vekil fazla çıkardı

AKP’nin bir süredir üzerinde çalıştığı, siyasi partiler ve seçim yasalarına yönelik taslağın 7 rakamı üzerine kurulduğu, buna göre yapılan simülasyonda AKP ve CHP’nin vekil sayılarını artırdığı görüldü.

7. TTB: İstifa yasağı hukuka aykırıdır; TCK’ya göre de suçtur

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarına getirdiği istifa yasağının ‘hukuka aykırı ve Türk Ceza Kanunu’na göre suç olduğunu’ söyledi.

8. 2 Temmuz sonrası için ‘gönüllü okul’ programı planlanıyor

Okulların 2 Temmuz’da kapanmasından sonra başlanacak ‘gönüllü okul’ uygulamasıyla, uzaktan eğitim sürecinde oluşan eksiklerin giderilmesi hedefleniyor.

9. TÜİK ‘yeni sistem’e göre verileri açıklamaya başladı: İşsizlik düştü, istihdam arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk kez bugün yeni sisteme göre işgücü istatistiklerini açıkladı.

10. Uzaktan çalışma yönetmeliği: Sözleşme yapılabilecek; malzemeler işverenden

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, uzaktan çalışmaya ilişkin esasları belirleyen yönetmeliği yayınlandı.

11. Moody’s: Çoğu ekonomi 2022’ye kadar salgın öncesi faaliyet seviyelerine dönemeyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Covid-19 salgınının birçok sektör ve ülke için hala önemli bir kredi riski oluşturduğunu belirterek, çoğu ekonominin 2022’ye kadar salgın öncesi faaliyet seviyelerine dönemeyeceğini bildirdi.

12. Aşırı doz kokainden ölen ayı ‘Pablo Escobear’in hikayesi sinemaya uyarlanıyor

ABD’de 80’li yıllarda kokain dolu çantadaki uyuşturucuyu tüketerek ölen ayının hikayesi Hollywood’a taşınıyor. ‘Pablo Escobear‘in filmini Elizabeth Banks çekecek.