Akşam Postası / 10 Mart 2020

1. Kılıçdaroğlu’ndan Odatv çıkışı: Düğmeye Erdoğan bastı; şifahi talimatla tutuklandılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Odatv soruşturmasıyla ilgili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 26 Şubat’ta düğmeye bastığını, “Suç duyurusunda bulunuyorum” dediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, yazılı değil şifahi talimatla tutuklanan gazetecilere “Siz bu ülkenin gururusunuz” diye seslendi.

2. CHP’ye göre işsizlik yüzde 13.7 değil 17; işsiz sayısıysa 6 milyona dayandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TÜİK’in istihdama katılma oranlarıyla oynayarak işsizlik verilerini manipüle ettiğini öne sürdü.

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3. Türkiye’den ABD’ye giden kadında ‘corona’ çıktı

ABD Maryland Eyaleti’nin Valisi Larry Hogan, eyalette iki kişinin yeni tip corona virüsünden kaynaklanan Covid-19 hastalığı testinin pozitif çıktığını, bunlardan 86 yaşında olan kadının Türkiye’den ABD’ye seyahat ettiğini açıkladı.

4. İtalya’da tüm ülkeye ‘corona’ karantinası

Yeni tip corona virüsünden en çok etkilenen Avrupa ülkesi durumundaki İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte virüs salgınıyla mücadele etmek için beklenmedik bir adım atarak önümüzdeki aya kadar bütün ülkenin karantina altında olacağını söyledi.

5. Krediye başvurandan ‘harcama belgesi’ istenecek; banka parayı işyerine aktaracak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tüketici kredilerini dizginlemek amacıyla bankalardan tüketici kredisi kullanan vatandaştan buzdolabı, çamaşır makinesi, TV veya tatil harcaması gibi giderlerin belgelenmesini isteyeceği bir düzenleme hazırlığında. Banka krediyi satışı yapan mağaza veya işyerine verecek.

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6. Aralık dönemi itibarıyla ‘resmen’ işsiz sayısı 4 milyon 394 bine çıktı

Türkiye genelinde işsizlik kasım, aralık ve ocak aylarını kapsayan Aralık 2020 döneminde yüzde 13.7’ye yükseldi.

7. ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz’a ‘FETÖ’den 15 yıla kadar hapis istendi

ABD’nin İstanbul başkonsolosluğunda irtibat görevlisi olarak çalışan Metin Topuz’un ‘FETÖ üyeliği‘nden yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

8. Davutoğlu: Ben şehit defnederken Binali bey arkamdan imza topluyordu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya’daki evinde ağırladığı gazetecilere AKP’den ayrılma nedenlerini ve parti kurma sürecini anlattı.

9. CHP’li Erdem: Beni tekrar hapse atmak istiyorlar

Yargıtay başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi Eren Erdem hakkındaki tutuklama kararının onaylanmasını istedi. Erdem, “Beni tekrar hapse atmak istiyorlar” dedi.

10. Benzinde 60, motorinde 55 kuruş indirim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız” dedi.

11. Bakan Koca: ‘Corona’nın Türkiye’de olma ihtimali çok yüksek

Türkiye’de yeni tip corona virüsüne karşı alınan önlemleri aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de vaka bulunma ihtimalinin ‘çok yüksek‘ olduğunu söyledi. Bakan Koca, yurt dışından gelen vatandaşlara 14 gün süreyle evlerinden çıkmama uyarısında da bulundu.

12. ‘Alman sistemi’ Türkiye’de tutmadı: Kamil Koç muavini geri getirdi

Alman firması Flixbus’a satıldıktan sonra muavin uygulamasını kaldıran Kamil Koç, tepkiler üzerine uzun hatlarda yeniden muavin çalıştırmaya başladı.