Akşam Postası / 10 Mart 2019

1. Erdoğan kadınlara yüklendi: Bunlar ezan ve bayrak düşmanı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim’deki yürüyüşte biber gazlı ve plastik mermili saldırıya maruz kalanların protesto amacıyla ıslık çalarken o anda okunan ezan sesini kısa bir video gösterimiyle izleterek, “Ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Bunların tek ittifakı ezan bayrak düşmanlığıdır” dedi.

2. Soylu ‘gözaltına alıp yallah’ demişti: Berlin Türkiye’ye seyahat uyarısını güncelledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Almaya’dan gelenlere yönelik bir hafta önce yaptığı açıklamalarının ardından Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye için seyahat uyarısını güncelledi.

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3. BİM kendisini ‘kur fırsatçılığı’yla suçlayan A Haber’i mahkemeye veriyor

A Haber’in ‘BİM’den fırsatçılık rekoru‘ başlıklı haberine BİM’den cevap geldi. Yapılan açıklamada, iddialar reddedilerek “Asılsız iddialar ve iftira niteliği taşıyan bu yayınların kötü amaçlarla hazırlandığı aşikardır. yargı süreçleri başlatılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

4. Bir hazin ilan: Uzel Makine’nin 150 yıllık fabrikası iflas masasından satışa çıktı

Bir zamanlar Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşlarından gösterilen traktör üreticisi Uzel Makine’nin iflas etmesinin ardındam malları satışa çıkarılıyor.

5. Kuzu ile fotoğrafı çıkan firari Zindaşti CHP’yi hedef aldı! Şantaja alışmışsınız

Eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu ile fotoğrafı ortaya çıkan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’i “Bu tür hareketlerden uzak durun” diyerek tehdit etti.

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6. Bugüne kadar 511 bin kişi ‘FETÖ’den gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında başlatılan ‘FETÖ operasyonları’ kapsamında 511 bin kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

7. Erdoğan duyurdu: Fazıl Say ‘Saray’da 29 Ekim konseri verecek

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda cumhurbaşkanlığı sarayında konser vereceği, Say’ın bunun için ‘cumhuriyet bestesi‘ hazırlığında olduğu bildirildi.

8. Spiegel’in Türkiye muhabiri: Türkiye’deki gazetecilerden çok daha özgürüz

Söyleşi dizimiz Der Spiegel’in Türkiye muhabiri Maximilian Popp’la başlıyor…

9. Yavaş’tan ‘her vaadimi yaptım’ diyen Özhaseki’ye: Şehr-i Derya projesi nerede?

‘Millet ittifakı‘nın CHP’li Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, AKP adayı Mehmet Özhaseki’nin “Ne vaat ettiysem yaptım” sözlerini eleştirdi.

