Akşam Postası / 10 Mart 2017

1- BM raporu: Güneydoğudaki operasyonlarda 2 bin kişi yaşamını yitirdi, hak ihlalleri var

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye’nin güneydoğusunda düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve ciddi insan hakları ihlallerinin yapıldığını açıkladı.

2- Hollanda başbakanından ‘rest’: Çavuşoğlu müze gezmeye ya da laleleri görmeye gelebilir

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, anayasa referandumu öncesinde Türk toplumundan oy istemek için gelecekse hoş karşılanmayacağını söyledi.

3- Hollanda, Çavuşoğlu’nun ardından Kaya’nın konuşmasına da izin vermedi

Hollanda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da konuşma yapmasına izin vermedi.

4- TSK’dan bir ilk: Suriye’de 71 YPG’linin ‘etkisiz hale getirildiği’ duyuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’de yürütülen ‘Fırat Kalkanı’ operasyonu kapsamında son bir haftada 71 YPG’linin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

5- Suriye haber ajansı: TSK Suriye askerlerine ateş açtı, ölü ve yaralılar var

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye ordusu ve müttefiklerine ateş açtığı, ölü ve yaralılar bulunduğu bildirildi.

6- Suriye’den BM’ye çağrı: Türkiye işgalci askerlerini topraklarımızdan çeksin

Suriye, Birleşmiş Milletler’e (BM) Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi yönünde baskı uygulama çağrısı yaptı.

7- DSG: Rakka’yı almaya hazırız

Omurgasını Türkiye’nin ‘terörist’ ilan ettiği Halk Savunma Birlikleri’nin (YPG) oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG), IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’yı almak için yeterli güce sahip olduğunu bildirdi.

8- MHP, Oğan ve ‘Hayır’cı üç milletvekilini daha partiden ihraç etti

MHP’li vekiller Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan, İsmail Ok ve eski vekil Sinan Oğan partiden ihraç edildi.

9- İddianameden: Yarbay, ‘Vurun, kırın, gerekirse tanklarla ezin’ diye emir vermiş

Darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski 2’nci Tank Tabur komutanı yarbay Nihat Uçan’ın, halka ateş açma emri verdiği belirtildi.

10- Her 10 Almandan dokuzu, Türk siyasetçilerin referandum kampanyası yapmasına karşı

Almanya’da her 10 kişiden dokuzu Türk siyasetçilerin referandum kampanyası yürütmesine karşı.

11- Almanya Anayasa Mahkemesi de Türk siyasetçilere ‘kapıyı kapattı’

Almanya Anayasa Mahkemesi, siyasi kampanya yürütmek amacıyla ülkeye girmek isteyen Türk siyasetçilerin Alman anayasasındaki hakları gerekçe gösteremeyeceğine hükmetti.

12- Beylikdüzü’nde helikopter düştü: Yedi kişi hayatını kaybetti

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde Eczacıbaşı Grubu’na ait bir helikopter bölgedeki TV kulesine çarparak düştü. Yedi kişi hayatını kaybetti.

13- Reuters analizi: ABD Kürtlere desteği artırdıkça Türkiye’nin planları sekteye uğruyor

Ankara’nın Washington’ı Suriyeli Kürtlerden desteğini çekip Rakka operasyonu için desteğini Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) vermesi yönünde ikna etme umudunun sönmeye başladığı öne sürüldü.

14- Erdoğan’la görüşmeden günler sonra: BBP, referandumda ‘Evet’ diyecek

Uzun süredir ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumuna ilişkin görüşünü açıklamayan Büyük Birlik Partisi (BBP), ‘Evet’ diyeceğini duyurdu.

15- BBP saflarında ‘ilk çatlak’: Şendiller, genel başkan Destici’nin ‘Evet’ kararını tanımadı

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı baz alan anayasa değişikliği referandumu için kararını uzun süre sonra ‘Evet’ olarak açıklayan BBP’de ilk çatlak oluştu.

16- BBP’de ‘Evet’ çatlağı büyüyor: Genel Başkan Destici’yi kaybettik, hükümsüzdür

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ oyu kullanacaklarını açıklamasına parti içinden de itiraz yükselmeye başladı.

17- Ali İsmail’e ‘son tekme’yi atan polisin avukatı ‘FETÖ/PDY üyeliği’nden tutuklandı

Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir’de esnaf ve polisin elbirliğiyle dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’a ‘son tekme’yi atan polis Mevlüt Saldoğan’ın avukatı, ‘FETÖ/PDY örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklandı.

18- AKAM: Yüzde 57 ‘Hayır’, yüzde 42 ‘Evet’

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (AKAM) anketine göre, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda yurttaşların yüzde 57.57’si ‘Hayır,’ yüzde 42.43’ü ‘Evet’ diyecek.

19- KHK’yla ihraç edilen akademisyen ve öğretmen gözaltında açlık grevine başladı

9 Kasım’dan bu yana ‘İşimi istiyorum’ şiarıyla eylem yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, dün gözaltına alınmalarının ardından açlık grevine başladı.

20- Bilgi Üniversitesi’ndeki ‘tekbirli saldırı’yla ilgili gözaltına alınan altı kişi serbest

Bilgi Üniversitesi’nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için açılan standa yapılan bıçaklı saldırıyla ilgili gözaltına alınan altı kişi serbest bırakıldı.

21- KHK’yla atılan KESK üyeleri işsizlik ödeneği için başvurdu, polis biber gazıyla ‘karşıladı’

İŞKUR’un Ankara’daki il müdürlüğüne giderek işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmak isteyen KESK üyelerine polis biber gazıyla karşılık verdi.

22- 8 Mart’ta çiçek verilmişti: Kayyım, Van belediyesinde çalışan 53 kadını işten attı

Van Büyükşehir Belediyesi, Rojin Kadın Yaşam Merkezi’nde çalışan 53 kadın işçinin ihalesi kayyım tarafından iptal edilerek işlerine son verildi.

23- ‘Davutoğlu’na hakaret’ten yargılanan Demirtaş’tan hatırlatma: Sorgulanmam dokunulmazlık ihlali

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘uçak krizi’ sonrasındaki Rusya ziyaretinin dönüşünde yaptığı konuşmada dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

24- Dilek Doğan’ın babası: Savcı, katil zanlısı polisin avukatlığını yaptı

İstanbul’da evine baskın yapan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan’ın annesi, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı içeren anayasa değişikliği referandumunda “Bu devlet bir katili yargılamadığı için, kızım için ‘Hayır’ diyeceğim” dedi.

25- Topbaş duyurdu: Ortaköy’den Sarıyer’e sahil boyunca metro

Ortaköy’den Sarıyer’e sahil boyunca yeni bir metro hattı inşa edilecek.

26- Britanya başbakanına ‘sert tutum’ çağrısı: Türkiye’de yaşananlar ‘komik’ olmaktan çıktı

Britanya parlamentosunda vekiller hükümete insan hakları ihlallerinin arttığı gerekçesiyle ‘Türkiye’ye yönelik tutumu sertleştirme’ çağrısı yaptı.

27- ABD’li senatöre göre Suriye’de ‘tren kazası’ yakın: Türkiye ve Kürt güçler çatışabilir

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı John McCain, Rakka operasyonunda Türkiye ile Kürt güçler arasında çatışma çıkabileceğini söyleyerek, “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın Kürtleri ne kadar ciddi bir tehdit olarak gördüğünün anlaşıldığından emin değilim” dedi.

28- ‘Ne dersiniz?’: Habertürk muhalif MHP’li Halaçoğlu’na program davetini ‘geri çekti’

Bugün partiden ihraç edilen MHP’li vekil Yusuf Halaçoğlu, gelecek hafta ekrana çıkacağı Habertürk TV’nin davetini geri çektiğini duyurdu.

29- Darbe girişimi | Habertürk spikerinin görevine ‘ByLock’tan son verildi

Habertürk’te spor spikeri olarak görev yapan Fatma Karaağaç’ın görevine Gülen Cemaati’nin şifreli haberleşme programı olduğu öne sürülen ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle son verildi.

30- Oğan hakkında yasal süreç başlattığını duyuran Balçiçek İlter: Susuyorsam edebimden

Habertürk programcısı Balçiçek İlter, kanalı için “Gücü yalakalığında” diyen eski MHP’li Sinan Oğan hakkında yasal süreç başlattığını duyurdu: “Susuyorsam edebimdendir.”