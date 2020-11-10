Akşam Postası / 10 Kasım 2020

1. Hazine bakanı: Piyasa dostu dönüşüm programına odaklanacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ‘piyasa dostu’ bir dönüşün programına odaklanılacağını söyledi.
Reuters analizi: Yabancı yatırımcı hem istekli hem temkinli; gözler 19 Kasım’da
Hazine bakanlığına atanan Elvan: Benim için de sürpriz oldu
Erdoğan: Modern kapitülasyonlara karşı mücadele veriyoruz
S&P: Değişikliklerin para politikasına etkisi net değil
TÜİK: İstihdam kaybı 975 bin, gençlerin sadece üçte biri çalışıyor ama işsizlik düştü
2. Erdoğan’dan Biden’a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuca göre ABD başkanlığına seçilen Joe Biden’a tebrik mesajı gönderdi.
3. 7’den 70’e Atatürk için saygı duruşu
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yılında tüm ülkede anıldı.
4. Edirne’de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70’i buldu
Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 70’i bulduğunu söyleyerek, “Hareketlilik demek corona demek” dedi.
Türkiye’de devam ediyor: Brezilya, Çin’in ‘corona’ aşısında deneyleri durdurdu
Bursa ve Sakarya’da sigara yasakları
5. Kıdem tazminatı almayı zorlaştıran maddeler tekliften çıkarılıyor
AKP, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in ‘kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı gaspına’ yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktığı 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için ‘esnek çalışma’ teklifini geri çekiyor.
6. AİHM, Cumhuriyet davasında Türkiye’yi mahkum etti
Cumhuriyet gazetesi eski yönetici ve yazarlarıyla ilgili kararını açıklayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), davacıların özgürlük ve güvenlik hakkı ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.
7. Dağlık Karabağ’da ateşkes: Rus barış güçleri en az beş yıl bölgede
Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında Moskova saatiyle 00:00’dan itibaren ateşkes ilan edildi.
Kremlin: Dağlık Karabağ’a Türk barış gücünün konuşlandırılması konusunda anlaşma bulunmuyor
8. Türkiye’nin Oscar adayı: 7. Koğuştaki Mucize
Türkiye’nin ‘en iyi uluslararası film’ Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği ‘7. Koğuştaki Mucize.’