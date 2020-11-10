Akşam Postası / 10 Kasım 2020

1. Hazine bakanı: Piyasa dostu dönüşüm programına odaklanacağız

Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ‘piyasa dostu’ bir dönüşün programına odaklanılacağını söyledi.

2. Erdoğan’dan Biden’a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuca göre ABD başkanlığına seçilen Joe Biden’a tebrik mesajı gönderdi.

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3. 7’den 70’e Atatürk için saygı duruşu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yılında tüm ülkede anıldı.

4. Edirne’de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70’i buldu

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 70’i bulduğunu söyleyerek, “Hareketlilik demek corona demek” dedi.

5. Kıdem tazminatı almayı zorlaştıran maddeler tekliften çıkarılıyor

AKP, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in ‘kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı gaspına’ yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktığı 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için ‘esnek çalışma’ teklifini geri çekiyor.

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6. AİHM, Cumhuriyet davasında Türkiye’yi mahkum etti

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet gazetesi eski yönetici ve yazarlarıyla ilgili kararını açıklayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), davacıların özgürlük ve güvenlik hakkı ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

7. Dağlık Karabağ’da ateşkes: Rus barış güçleri en az beş yıl bölgede

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında Moskova saatiyle 00:00’dan itibaren ateşkes ilan edildi.

8. Türkiye’nin Oscar adayı: 7. Koğuştaki Mucize

Türkiye’nin ‘en iyi uluslararası film’ Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği ‘7. Koğuştaki Mucize.’