Akşam Postası / 10 Kasım 2019

1 – Atatürk için yurt çapında saygı duruşu

Fotoğraf: DHA

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 81’inci ölüm yıldönümünde saat 09:05’te tüm yurtta saygı duruşunda bulunuldu.

2 – Anıtkabir’de insan seli: ‘Özgürce nefes almamızı Atatürk’e borçluyuz’

Fotoğraf: DHA

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yılında, her 10 Kasım’da, saat 09:05’te olduğu gibi yurdun dört bir yanında hayat durdu. Ankaralılar, Ulu Önder anısına hayatı kentlerinde durdurmak yerine O’nun ebedi istirahatgahında olmak isteyenler ise Anıtkabir’e aktı. Türkiye’nin farklı illerinden yola çıkan on binler Ata’nın huzurunda olmak için sabahın erken saatlerinde oradaydı.

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3 – Çanakkale’de beş dakika erken başlayan 10 Kasım törenine soruşturma

Fotoğraf: DHA

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni olması gerekenden beş dakika önce başlayınca vatandaşlar organizasyonu düzenleyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tepki gösterdi, kaymakamlık sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

5 – Tel Abyad’da bombalı saldırı: Dokuz ölü, 30 yaralı

Fotoğraf: DHA

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasına YPG’lilerce bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre dokuz kişi yaşamını yitirdi 30 kişi yaralandı.

6 – Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı

Fotoğraf: DHA

Bursa’da sosyal medyada sokak köpeklerini öldüreceğine dair paylaşımlarda bulunan H.A., polis tarafından gözaltına alındı. H.A.’nın öldüreceğini belirtip, fotoğrafını paylaştığı köpek de tedaviye alındı.

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7 – Erdoğan: Cumhuriyete en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yaptı

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhuriyete en büyük katkıyı AKP hükümetlerinin yaptığını savunarak “Ülkemizde yıllardır en büyük ticaret, Atatürk ve cumhuriyet ticaretidir” dedi.

8 – HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Nerede iktidarı eleştirsek soruşturma açılıyor

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile birlikte hakkında ‘terör örgütü propagandası’gerekçesiyle soruşturma açılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yargının ‘talimat almayı geçip kendine vazife çıkardığını’ söyledi.

9 – İddia: Diyanet, ‘tepki çeken’ kamu spotlarına 295 bin lira ödemiş

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada paylaştığı ve kadının ‘konumu’ nedeniyle tartışma yaratan kamu spotlarına yüklü miktarda para ödediği öne sürüldü.

10 – İzmir’de, CHP’nin delege seçimlerinde ‘kadına şiddet’ iddiası

Fotoğraf: DHA

CHP’nin İzmir ilçelerindeki mahalle delegelerinin belirlenmesi için yaptığı seçimde, mavi liste ve beyaz listenin yarıştığı Karşıyaka Alaybey Mahallesi’nde, iki grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin arttığı sırada, Emine Yorgun Ata isimli kadın, iddiaya göre bir kişi tarafından darbedildi.