Akşam Postası / 10 Kasım 2018

1. Şemdinli’de yedi asker hayatını kaybetti
Hakkari’deki üs bölgesinde mühimmat patlaması sonucunda yedi askerin hayatını kaybettiği açıklandı. Soruşturma ise sürüyor.
Şemdinli’de üs bölgesindeki yangın saatler sonra söndürüldü
2. CHP, Diyanet’e vergilerini haram etti: Prof. Dr. Ali Erbaş’ı görevden alın
CHP grup başkan vekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel, yazar Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın görevden alınmasını istedi.
3. Mustafa Kemal Atatürk yurt çapında anıldı
Cumhuriyetin kurusu Atatürk, 80’inci ölüm yıldönümünde Türkiye çapındaki etkinliklerde gözyaşlarıyla anıldı.
10 Kasım töreninde ‘Atatürk ilah değil’ diyen kadın gözaltına alındı
Fotoğraflarla İstanbul’da 10 Kasım
10 Kasım töreni gecikince vali: Hepsini görevden alın
10 Kasım’da Boğaz Köprüsü: Saygı duruşu, bayraklar, Atatürk resimleri…
Habertürk yazarı Alçı’dan geri vites: ‘Atatürk maço’ ifadesi yazısından çıkarıldı
Erdoğan, Atatürk’ü ‘İstanbul Havalimanı’yla andı
4. Resmi rakam: Bugüne kadar 356 şirket konkordato ilan etti
Son aylarda giderek artan konkordato ilanları 356’yı buldu.
Yarım asırlık Saray Halı da dayanamadı: Konkordato ilan etti
5. Yargıtay kararı: Haftalık izin 24 saatten az olamaz, başka izinle telafi edilemez
Yargıtay, çalışanların haftalık izninin 24 saatten az olamayacağına, bölünemeyeceğine ve biriktirilip izinle telafi edilemeyeceğine hükmetti.
6. Galatasaray’a Tahkim’den ret: Rodrigues ve Donk’un cezalarına onama
Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın itirazını reddederek iki futbolcusuna verilen cezayı onadı.
7. Erdoğan duyurdu: Kaşıkçı’ya dair ses kayıtları ABD dahil dört ülkeye verilmiş
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Türkiye’nin elindeki ses kayıtlarının Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere’ye verdiğini söyledi.