Akşam Postası / 10 Kasım 2018

1. Şemdinli’de yedi asker hayatını kaybetti

Hakkari’deki üs bölgesinde mühimmat patlaması sonucunda yedi askerin hayatını kaybettiği açıklandı. Soruşturma ise sürüyor.

2. CHP, Diyanet’e vergilerini haram etti: Prof. Dr. Ali Erbaş’ı görevden alın

CHP grup başkan vekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel, yazar Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın görevden alınmasını istedi.

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3. Mustafa Kemal Atatürk yurt çapında anıldı

Cumhuriyetin kurusu Atatürk, 80’inci ölüm yıldönümünde Türkiye çapındaki etkinliklerde gözyaşlarıyla anıldı.

4. Resmi rakam: Bugüne kadar 356 şirket konkordato ilan etti

Son aylarda giderek artan konkordato ilanları 356’yı buldu.

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5. Yargıtay kararı: Haftalık izin 24 saatten az olamaz, başka izinle telafi edilemez

Yargıtay, çalışanların haftalık izninin 24 saatten az olamayacağına, bölünemeyeceğine ve biriktirilip izinle telafi edilemeyeceğine hükmetti.

6. Galatasaray’a Tahkim’den ret: Rodrigues ve Donk’un cezalarına onama

Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın itirazını reddederek iki futbolcusuna verilen cezayı onadı.

7. Erdoğan duyurdu: Kaşıkçı’ya dair ses kayıtları ABD dahil dört ülkeye verilmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Türkiye’nin elindeki ses kayıtlarının Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere’ye verdiğini söyledi.