Akşam Postası / 10 Kasım 2017

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

1- Türkiye saygı duruşundaydı

Atatürk’un ölümünün 79’uncu yıldönümünde tüm Türkiye, saat 9’u 5 geçe kent hoparlörlerinden çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

2- Erdoğan: Atatürk’ü Marksist, faşist çevrelere mi bırakacağız?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin son dönemde Atatürk vurgusunu öne çıkarması için, “Atatürk’ü ruhu faşist, söylemi Marksist çevrelere mi bırakacağız?” dedi.

Reklam

3- WSJ: Türkiye, ‘Gülen’i İmralı’ya kaçırması’ için Flynn’e 15 milyon dolar teklif etti

Türkiye hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Michael Flynn ve oğluna Fethullah Gülen’in İmralı’ya kaçırılması karşılığında 15 milyon dolar teklif ettiği öne sürüldü.

4- TEOG’un yerine gelen yeni sistemden servisçiler de dertli

Liseye geçişte TEOG sisteminin değiştirilmesi, 2 milyar lirayı bulan okul servisi sektörünü kötü etkileyecek.

5- Operasyonların nedeni: 800 IŞİD’li Suriye’den Türkiye’ye girmiş

Ankara’da dünkü IŞİD operasyonunun, Türkiye’ye yasadışı olarak 800 militanın girdiği ve saldırıyı hazırlandığı istihbaratı üzerine yapıldığı ortaya çıktı.

6- IŞİD şüphelisi Bayancuk, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak

IŞİD şüphelisi ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk, ‘Anayasa’yı ihlal’den ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak.

7- Demirtaş, Twitter’dan seslendi: Özlem karşılıklı, direnmeye devam

Edirne Cezaevi’nde bir yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter’dan seslendi: “Özlem karşılıklı, direnmeye devam.”

8- AKP’li vekil hakaret gerekçesiyle Demirtaş’a tazminat ödeyecek

AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a hakaret ettiği gerekçesiyle tazminat ödeyecek.

9- İstinaf mahkemesi Berberoğlu’nun dosyasını bir kez daha görüşecek

MİT TIR’ları davasından aldığı ceza bozulmasına rağmen tahliye edilmeyen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun dosyası bir kez daha istinaf mahkemesinde görülecek.

10- Türkiye de rotada: 2050’ye kadar 200 milyon kişi iklim değişikliği nedeniyle göç edecek

2050’ye kadar 200 milyon kişinin küresel iklim değişikliği nedeniyle göç edeceği öne sürüldü. Türkiye de hedef ülkelerden.

11- Bir hafta sonra ortaya çıktı: ORSAM Başkanı Şaban Kardaş serbest bırakıldı

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Şaban Kardaş’ın geçen hafta serbest bırakıldığı açıklandı.

12- Savcılık, öldürülen Tahir Elçi’yi ‘terörist’ ilan etti

Diyarbakır’da öldürülen avukat Tahir Elçi’nin cenaze törenine ait bir fotoğrafı paylaşan yurttaş için savcılık, “Terör örgütü mensubunun cenazesine ait olan bir fotoğraf” dedi.

13- 59 yaşındaki müdür yardımcısı sekiz öğrenciye istismardan tutuklandı

Edirne’de bir lisenin müdür yardımcısı, sekiz kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

14- Cam filminde yasak kalktı: Standart belirlenecek, 10 gün ceza yok

Kısa süre önce yasaklanan cam filmi yeniden serbest olacak ama standart belirlenecek. Her şey netleşene kadar da 10 gün ceza yok.

15- Bakan Akdağ, sabaha kadar ‘Narcos’ izlemiş!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 1993 yılında öldürülen Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ı konu edinen ‘Narcos’u ‘sabaha kadar ayakta kalarak’ izlediğini söyledi.

16- İYİ Parti’li Aydın ‘Yüzde 20’nin altında değiliz’ dedi: HDP’lilerden oy alıyoruz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, HDP’lilerden az da olsa oy aldıklarını iddia etti.

17- Yüksel Caddesi’nin bir yıllık ‘eylem faturası’ 27 bin lirayı buldu

Açlık grevindeki eğitimcilerle özdeşleşen Ankara’nın Yüksel Caddesi’nde eylem yapanlara bir yılda yaklaşık 27 bin lira para cezası kesildi.

18- Suriye IŞİD’e karşı zafer ilan etti

Suriye, IŞİD’in elinde kalan son kent Ebu Kemal’i ele geçirmesinin ardından zafer ilan etti.

19- Myanmar’da TRT ekibi hapis cezasına çarptırıldı

Myanmar’da bir TRT World muhabiri ve bir kameraman, çevirmen ve şoförleriyle birlikte iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

20- Tarkan Atatürk için söyledi: Ah şu gönlüm…

Şarkıcı Tarkan, Atatürk’ü anmak için ‘Kırmızı gülün alı var’ şarkısını söyledi.

21- Araştırma: Türkiye’de 10 kadından dokuzu güzel olduğuna inanıyor

Philips’in Küresel Güzellik Endeksi Raporu’na göre Türkiye’de her 10 kadından dokuzu güzel olduğuna inanıyor.