Akşam Postası / 10 Haziran 2020

1. Son 24 saat: 922 kişiye ‘corona’ tanısı, 17 can kaybı; 2 bin 241 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 922 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 241 kişi iyileşti.

2. İşgücüne katılım yüzde 50’nin altına düştü; işsizlik oranı yüzde 0.9 azaldı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.9 puanlık azalış ile yüzde 13.2 seviyesinde kaydedildi. Tarım dışı işsizlik oranı 1.1 puanlık azalış ile yüzde 15 oldu.

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3. Teklifte dokuz madde kabul edildi: Bekçilere zor ve silah kullanma yetkisi

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden çarşı ve mahalle bekçileri kanun teklifinin dokuz maddesi kabul edilirken, düzenleme ile bekçiler zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

4. Bugün başlaması planlanan yurt dışı uçuşlar izinler alınamadığı için ertelendi

Türk Hava Yolları (THY), bugün yeniden başlaması planlanan yurt dışı uçuşların gerekli izinler henüz temin edilemediği için daha başlatılamadığını belirtti.

5. ‘Corona’ günlüğü

İran’da can kaybı 8 bin 506’ye ulaştı

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6. HDP’den Güven ve Farisoğulları için AYM’ye başvuru

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülme kararının iptali ve iadesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını açıkladı.

7. ‘2009’daki teklif araştırılsın’ sözlerine suç duyurusu: Başbuğ ifadeye çağrıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, altı AKP’linin yaptığı suç duyurusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u ifadeye çağırdı.