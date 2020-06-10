Akşam Postası / 10 Haziran 2020

1. Son 24 saat: 922 kişiye ‘corona’ tanısı, 17 can kaybı; 2 bin 241 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte 922 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 241 kişi iyileşti.
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‘Corona’ önlemleri | 20 kişinin testi pozitif çıktı; Kütahya’daki yaylanın giriş-çıkışı kontrol altına alındı
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2. İşgücüne katılım yüzde 50’nin altına düştü; işsizlik oranı yüzde 0.9 azaldı
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.9 puanlık azalış ile yüzde 13.2 seviyesinde kaydedildi. Tarım dışı işsizlik oranı 1.1 puanlık azalış ile yüzde 15 oldu.
Dört yaşındaki çocuğun testi pozitif çıktı; 200 nüfuslu çadır kent karantinaya alındı
Ekonomistler: İşsizlik verisi tanımı gereği ‘corona’ etkisini yansıtamıyor
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3. Teklifte dokuz madde kabul edildi: Bekçilere zor ve silah kullanma yetkisi
TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden çarşı ve mahalle bekçileri kanun teklifinin dokuz maddesi kabul edilirken, düzenleme ile bekçiler zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.
İstanbul’da iki bekçi açığa alındı
4. Bugün başlaması planlanan yurt dışı uçuşlar izinler alınamadığı için ertelendi
Türk Hava Yolları (THY), bugün yeniden başlaması planlanan yurt dışı uçuşların gerekli izinler henüz temin edilemediği için daha başlatılamadığını belirtti.
5. ‘Corona’ günlüğü
İran’da can kaybı 8 bin 506’ye ulaştı
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6. HDP’den Güven ve Farisoğulları için AYM’ye başvuru
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülme kararının iptali ve iadesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını açıkladı.
7. ‘2009’daki teklif araştırılsın’ sözlerine suç duyurusu: Başbuğ ifadeye çağrıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, altı AKP’linin yaptığı suç duyurusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u ifadeye çağırdı.