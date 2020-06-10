Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 10 Haziran 2020

1. Son 24 saat: 922 kişiye ‘corona’ tanısı, 17 can kaybı; 2 bin 241 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 922 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 241 kişi iyileşti.

81 ilde antikor testi başlıyor: 153 bin haneden birer kişi seçilecek

‘Corona’ önlemleri | 20 kişinin testi pozitif çıktı; Kütahya’daki yaylanın giriş-çıkışı kontrol altına alındı

17 kişilik aileden 11 kişiye virüs bulaştı: Ev kısa sürede Covid-19 hastanesine dönüştü

10 günde 23 vaka görülen Bolu’da vali uyardı: En büyük tehlike rehavet

2. İşgücüne katılım yüzde 50’nin altına düştü; işsizlik oranı yüzde 0.9 azaldı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.9 puanlık azalış ile yüzde 13.2 seviyesinde kaydedildi. Tarım dışı işsizlik oranı 1.1 puanlık azalış ile yüzde 15 oldu.

Reklam

Dört yaşındaki çocuğun testi pozitif çıktı; 200 nüfuslu çadır kent karantinaya alındı

Ekonomistler: İşsizlik verisi tanımı gereği ‘corona’ etkisini yansıtamıyor

Zonguldak’ta bir kişinin ‘corona’ testi pozitif çıkınca bütün köy karantinaya alındı

OECD: İkinci dalga olursa Türkiye ekonomisi yüzde 8 küçülür

Ertelenen faturaların şirketlere maliyetini bakanlık karşılayacak

CHP, TÜİK’in işsizlik rakamlarını inandırıcı bulmadı, ‘rekor’ları sıraladı

3. Teklifte dokuz madde kabul edildi: Bekçilere zor ve silah kullanma yetkisi

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden çarşı ve mahalle bekçileri kanun teklifinin dokuz maddesi kabul edilirken, düzenleme ile bekçiler zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

İstanbul’da iki bekçi açığa alındı

4. Bugün başlaması planlanan yurt dışı uçuşlar izinler alınamadığı için ertelendi

Türk Hava Yolları (THY), bugün yeniden başlaması planlanan yurt dışı uçuşların gerekli izinler henüz temin edilemediği için daha başlatılamadığını belirtti.

5. ‘Corona’ günlüğü

İran’da can kaybı 8 bin 506’ye ulaştı

Reklam

Kimsesizler mezarlığındaki ‘corona’dan ölenler için ailelerinin tek isteği: Gerçek bir cenaze töreni

Japonya’da ‘corona’ için ek bütçe paketi: 297 milyar dolar

Brezilya’da, silinen Covid-19 verileri mahkeme kararıyla yeniden paylaşıldı

6. HDP’den Güven ve Farisoğulları için AYM’ye başvuru

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülme kararının iptali ve iadesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını açıkladı.

7. ‘2009’daki teklif araştırılsın’ sözlerine suç duyurusu: Başbuğ ifadeye çağrıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, altı AKP’linin yaptığı suç duyurusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u ifadeye çağırdı.

SON HABERLER

81 ilde antikor testi başlıyor: 153 bin haneden birer kişi seçilecek

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, corona virüse karşı antikor testlerinin pazartesiden itibaren 81 ilde yapılmaya başlayacağını söyledi. Prof. Dr. Özkan, “Antikor bize hastalık geçirip geçirmediğini gösterecek, bize hastalıkla mücadelede yeni bilgiler sağlayacak” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...