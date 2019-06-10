Akşam Postası / 10 Haziran 2019

1- CHP’li vekil: Ordu valisi ‘Atatürk’ü abartmaya gerek yok’ diye konuşmuştu

Fotoğraf: Youtube

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, millet ittifakının İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nu havalimanının VIP bölümüne aldırmayan Ordu Valisi Seddar Yavuz’un öğretmenlere yaptığı bir konuşmada, ‘Atatürk’ü abartmayın, Osmanlı’yı öne çıkartın’ dediğini aktardı.

2- İmamoğlu ve Torun ifadeye çağrılacak

Ordu Valiliği’nin suç duyurusuyla başlatılan soruşturmada, ‘millet ittifakı’nın İstanbul adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un savcılık tarafından ifadeye çağrılacağı belirtildi.

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3- Hatay’da IŞİD’liye yapılan toplu cenaze töreni için soru önergesi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, IŞİD ve Nusra gibi örgütlerle ilişkisi ile tanınan eski Suriyeli futbolcu Abdülbasit el Sarut için Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen cenaze törenine ilişkin soru önergesi verdi.

4- Yıldırım ve İmamoğlu’nun ‘TV düellosu’nun moderatörü İsmail Küçükkaya oldu

‘Cumhur ittifakı’nın AKP’li İstanbul adayı Binali Yıldırım ve ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı ortak tartışma programının moderatörünün İsmail Küçükkaya olacağı açıklandı. Program 16 Haziran Pazar günü saat 21:00’da yapılacak.

5- İmamoğlu, Yıldırım’a başarı diledi: Sizinle konuşmaktan keyif alacağım

‘Millet ittifakı’nın İstanbul belediye adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’a çıkacakları televizyon programı için başarılar diledi.

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6- Esenler belediye başkanından gazeteciye ‘Pontus’ sansürü

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksü, gazeteci İsmail Saymaz’ın ‘Pontus’ konulu tweetine mahkemeden engelleme kararı aldırdı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun da bir tweeti engellendi.

7- AKP usulü seçim işleri: Saadet adayının diğer oğlunun işine de son verildi

Seçim kampanyası sürecinde bir oğlunun işine son verilen Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayı Necdet Gökçınar, diğer oğlunun da sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

8- Atış serbest: İBB’den 7.3 milyon liraya okçuluk müzesi

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beyoğlu Okçuluk Müzesi için 7.3 milyon lira harcayacak. İBB’nin, mütevelli heyetinde Bilal Erdoğan’ın bulunduğu Okçular Vakfı için yaptığı 16.6 milyon TL’lik harcama da kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

9- Soylu’ya ‘Akıllı ol’ diyen vatandaş: Pontus ifadesine tepki gösterdim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Akıllı ol” dediği için hakkında soruşturma açılan vatandaş, “Bakan, Pontus suçlamasına sessiz kaldığı için tepki gösterdim” dedi.

10- Antalya’da restorasyon skandalı: 800 yıllık kapı ‘yenisiyle’ değiştirildi

Fotoğraf: Hürriyet

Antalya’da tarihi niteliği bulunan Selçuklu dönemine ait Alaaddin Camisi’nin 800 yıllık ‘taç kapısı‘ restorasyon işlemleri sırasında sökülerek yerine ‘yepyeni‘ kapı konuldu.

11- İzlanda maçı gümrükte başlattı: Milli takım üç saat bekletildi

Yarın akşam oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçı için İzlanda’ya giden A Mill Futbol Takımı gümrükte üç saat bekletildikten sonra ülkeye girdi.

12- ‘S-400 ortak teknik ekibi’ne ABD’den cevap yok

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füzelerine karşı çıkan ABD’nin teknik endişelerini gidermek için Ankara’nın ilettiği teknik ekip kurma teklifine ABD’nin cevap vermediğini söyledi.

13- Rumlar, Fatih sondaj gemisi mürettebatı için tutuklama kararı çıkardı

Kıbrıs Cumhuriyeti, ada çevresinde doğalgaz arama çalışması yapan Fatih sondaj gemisi çalışanları hakkında tutuklama kararı çıkardı.

14- Mudanya belediye başkanı: Suriyelilere yasak yok, sadece sahili temizledik

Suriyelilere sahili yasakladığı hakkında haberlerle gündeme gelen CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ‘Mudanya sahilinde mangal yakılıp çadır kurulduğunu, deve ve at gibi hayvanların sokulduğunu, belirterek, zabıtanın şikayet üzerine bu duruma müdahale ettiğini söyledi.

15- Dokuz deniz kaplumbağasının ölüm nedeni insan kaynaklı

Fotoğraf: DHA

Antalya’nın Çıralı, Olimpos ve Mavikent sahillerinde, 2,5 ayda dokuz caretta ve yeşil deniz kaplumbağası ölüsü bulundu. Kaplumbağaların balıkçı ağları, misinalar ve denizanası zannettiği poşetleri yutarak öldüğü belirlendi.