Akşam Postası / 10 Haziran 2018

1. ‘Cumhur ittifakı’ üyesi BBP’den de aykırı ses: Ülkücüler AKP’yi sandığa gömecek

AKP ve MHP’yle birlikte ‘cumhur ittifakı‘nda gayrı resmi olarak yer alan Büyük Birlik Partisi’nin BP’nin, yüksek istişare kurulu başkanı Hakkı Öznur, AKP’ye yönelik sert açıklamalarda bulundu: “Tek adam rejimine, AKP despotizmine karşı çıkan mazlumların, ezilenlerin, zulme uğrayanların sesi ve umudu olan ülkücüler; muktedirlere, zulmedenlere oy vermez, destek vermez! Ve onlarla işbirliği yapmaz.”

2. Denizciler bakanı protesto etti: Mustafa Kemal’in askerleriyiz

Piri Reis Üniversitesi’nin diploma töreninde sahneye çıkan denizciler, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı protesto etti.

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3. Şener, Erdoğan’ın Gülen ziyaretini açıkladı: Ahmet Ergün ile birlikte gitti

CHP’nin Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, AKP’yi kurmadan önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, belediye başkanlığı döneminde en yakınındaki isim ve kasası olarak bilinen Ahmet Ergün ile Pensilvanya’da Fethullah Gülen’i ziyaret ettiğini söyledi.

4. Erdoğan’dan MHP’ye ilk ‘af’ yanıtı: Gündemimizde yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli Devlet Bahçeli’nin genel af talebiyle ilgili ilk kez konuştu: “Gündemimizde af diye bir şey yok.”

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5. Türkiye uzmanı Barkey: Erdoğan ikinci turda kazanacak ve ‘affedici’ olmayacak

ABD’deki Lehigh Üniversitesi akademisyenlerinden Türkiye uzmanı Henri Barkey, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ikinci turda seçimden galip çıkacağını, kazandıktan sonra da ‘affedici’ olmayacağını söyledi. Barkey, Menbiç’in Erdoğan için seçimler yüzünden önemli olduğunu belirtip Türkiye ile ABD arasındaki mutabakata atıfla, “ABD Erdoğan’a bir hediye verdi” dedi.

6. İnce söz verdi: İstanbul’un parklarından uyuşturucuyu temizleyeceğim

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul’un parklarında uyuşturucu kullanıldığını ifade ederek, “Bir öğretmen olarak size söz veriyorum, hepsini temizleyeceğim” dedi.

7. Akşener: Sarayın ekranları yerine milletin gönlünde olmak istiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “‘Saray’ın ekranları yerine milletin gönlünde olmak istiyorum” dedi.

8. Akdağ’dan ‘saray güzellemesi’: Köşklere sığınıp vatandaşı unutanlardan değiliz

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘büyüklüğünü’ Çankaya Köşkü’nden taşınmasıyla açıkladı: “Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük lider yapan ve AK Parti’yi farklı kılan da bu. Biz köşklere sığınıp da vatandaşı unutanlardan değiliz.”

9. AKP’li yönetici Erbakan’a sığındı: Karamollaoğlu, kemiklerini sızlatıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu’nun ‘Milli Görüş’ün kurucusu Necmetin Erbakan’ın kemiklerini sızlattığını savundu.

10. Kadıköy’de polisin işkence yaptığı liseliler: Demek ki bizden bu kadar korkuyorlar

Eylem yaptıkları için önceki gün Kadıköy’de gözaltına alınan 30’a yakın liseli öğrenciden 18 yaşındaki Baran, Berivan ve 16 yaşındaki Mert temel amaçlarının eğitimdeki geri kalmışlığı protesto etmek olduğunu söyledi. Öğrenciler, “Aklımızda kalan şu oldu, demek ki bizden bu kadar korkuyorlar” dedi.

11. ‘Şaibe iddiasıyla’ tekrar sayılacaktı: Irak’ta oyların bulunduğu depoda yangın

Irak’ta son seçimlere şaibe karışmasının ardından tekrar sayılmasına karar verilen oyların büyük bölümünün bulunduğu depoda yangın çıktı.

12. Sahibinden: Ulubat Gölü’ndeki ada 13 milyon liraya satılık

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü’nde bulunan 45 dönümlük ada, sahibi Nedim Bulut tarafından satılığa çıkarıldı. Adaya 13 milyon lira fiyat biçen Bulut, en son 9 milyon liralık bir teklif verildiğini, ancak kabul etmediğini söyledi.