Akşam Postası / 10 Haziran 2017

1- Erdoğan, ‘Katar krizi’ için tarih verdi: Ramazan bayramına kadar çözülmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Katar krizi’nin Ramazan bayramına kadar çözülmesi gerektiğini söyledi.

2- Katar’da marketlere Türk ürünleri ulaştı

Körfez ülkelerinin ablukaya aldığı Katar’a Türk gıda ürünleri ulaştı.

3- Suudi Arabistan ve BAE istemişti: Körfez’in Katar’a ‘abluka’ talebine Eritre karşı çıktı

Doğu Afrika ülkesi Eritre, Katar’la ilişkilerini kesmesini isteyen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yüz vermedi.

4- ‘Gelirsem iktidardan düşerim’: Katar emirinin Türkiye ziyareti iptal

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iftar davetini iptal etti.

5- PKK saldırısında hayatını kaybeden 22 yaşındaki öğretmen için son görev

Batman’da PKK’nın çifte saldırısında hayatını kaybeden 22 yaşındaki öğretmen için bugün tören düzenlendi.

6- Darbe girişimi

* 6 Haziran günü ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Taner Kılıç tutuklandı.

7- Juncker’e göre AB üyeliğini engelleyen Türkiye: Erdoğan’a diz çökmeyiz

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğiyle ilgili istekli davranmadığını söyledi.

8- Savcılığın ‘ByLock’ iddiası: ‘FETÖ’, KBY’nin bağımsızlığına destek talimatı verdi

‘FETÖ’ mensuplarının haberleşmek için kullandığı ‘ByLock’tan Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) bağımsızlığı için başlatılan imza kampanyasına destek verilmesi yönünde talimat gönderildiği öne sürüldü.

9- Ağbaba’dan ‘siyasi ayak’ı tespit için öneri: Verelim telefonları, Bylock var mı baksınlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, darbe girişiminin siyasi ayağına dair tartışmaya bir öneriyle katkı sundu: “AKP grubuna çağrı yapıyorum, verelim telefonlarımızı, Bylock var mı yok mu kontrol edilsin.”

10- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Ahmet Şık’a bir soruşturma daha açıldı

Tutuklu bulunan Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

11- Gülmen ve Özakça’ya gözaltında kötü muamele iddiasına takipsizlik

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya gözaltına kötü muamelede bulunulmasıyla ilgili suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

12- Danıştay da zeytinliklere arka çıktı: Tesis yapamaz ve işletemezsiniz

‘Üretim Reform Paketi’ndeki üreticilerce zeytinlik sahaların ‘ölüm fermanı’ diye nitelenen maddenin komisyona geri çekilmesinin ardından zeytinlikler için bir iyi haber de Danıştay’dan geldi.

13- Komünistler arasında Ankara ve İstanbul’da ‘TKP’ kavgası: En az 15 yaralı

Ankara ve İstanbul’da Türkiye Komünist Partisi (TKP) adının kendilerine ait olduğunu öne süren iki grup arasında çıkan kavgada en az 15 kişi yaralandı.

14- Alevi derneğine cemevi tahsis eden Baydemir’e fezleke: Laiklik ilkesine aykırı

HDP Sözcüsü Osman Baydemir hakkında, Diyarbakır büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde inşa edilen cemevi binasının, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ne bedelsiz olarak 10 yıl süreyle tahsis edilmesine ilişkin fezleke hazırlandı.