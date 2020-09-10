Akşam Postası / 10 Eylül 2020

1- Bakan Koca: ‘Corona’ vakalarında yeniden artış var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü vakalarında yeniden artış olduğunu açıkladı.
Beş ilin valisinden uyarı: Karantinayı ihlal eden yurtta kalır, masrafları tahsil edilir
KKTC’deki Covid-19 hastaları tedavi için Türkiye’ye getirilmeye başladı
Profesör: Hastalara nefes verebilmek için kat kat maske içinde nefesimiz kesiliyor
Valiler uyardı: Kurallara uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
2- Macron: AB-Türkiye geriliminin tırmanmasını istemiyorum
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye konusunda daha bütünlüklü bir duruş ortaya koyması gerektiğini, ayrıca AB’nin Ankara ile gerginliğin tırmanmasını istemediğini açıkladı.
Yunan başbakanı: Türkiye’yle diyalog önemli ama tehdit altında olmaz
Yetkili: Türkiye doğalgaz alımında daha iyi şartlar istiyor; Karadeniz rezervi artabilir
3- 16 yılın en düşüğü: ‘Merkez’in rezervi 18.6 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası’nın (MB) net uluslararası rezervi 4 Eylül itibariyle bir önceki haftaya göre 4.6 milyar dolar düşüşle 18.6 milyar dolara geriledi
Haziranda işsizlik yüzde 13.4
THY’nin yolcu sayısı ağustosta yüzde 64 düştü
4- Kılıçdaroğlu: Zor işleri başarırsak iktidar olabiliriz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarının görevinin zor işleri başarmak olduğunu belirterek, “Zor işleri başaramayacaksanız il başkanı olmanın bir mantığı yok. Zor işleri başaracağız, o zaman iktidar olabiliriz” dedi.
5- Cinsel istismarla hamile kalıp kürtaj izni verilmeyen çocuğa 100 bin TL tazminat
18 yaşından küçükken uğradığı cinsel istismar sonucu hamile kalan çocuğun gebeliğin sonlandırılması talebinin reddedilmesini hak ihlali olarak değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM), 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.