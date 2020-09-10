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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 10 Eylül 2020

1- Bakan Koca: ‘Corona’ vakalarında yeniden artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü vakalarında yeniden artış olduğunu açıkladı.

Beş ilin valisinden uyarı: Karantinayı ihlal eden yurtta kalır, masrafları tahsil edilir

KKTC’deki Covid-19 hastaları tedavi için Türkiye’ye getirilmeye başladı

Profesör: Hastalara nefes verebilmek için kat kat maske içinde nefesimiz kesiliyor

Valiler uyardı: Kurallara uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

2- Macron: AB-Türkiye geriliminin tırmanmasını istemiyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye konusunda daha bütünlüklü bir duruş ortaya koyması gerektiğini, ayrıca AB’nin Ankara ile gerginliğin tırmanmasını istemediğini açıkladı.

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Yunan başbakanı: Türkiye’yle diyalog önemli ama tehdit altında olmaz

Yetkili: Türkiye doğalgaz alımında daha iyi şartlar istiyor; Karadeniz rezervi artabilir

3- 16 yılın en düşüğü: ‘Merkez’in rezervi 18.6 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası’nın (MB) net uluslararası rezervi 4 Eylül itibariyle bir önceki haftaya göre 4.6 milyar dolar düşüşle 18.6 milyar dolara geriledi

Haziranda işsizlik yüzde 13.4

THY’nin yolcu sayısı ağustosta yüzde 64 düştü

4- Kılıçdaroğlu: Zor işleri başarırsak iktidar olabiliriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarının görevinin zor işleri başarmak olduğunu belirterek, “Zor işleri başaramayacaksanız il başkanı olmanın bir mantığı yok. Zor işleri başaracağız, o zaman iktidar olabiliriz” dedi.

5- Cinsel istismarla hamile kalıp kürtaj izni verilmeyen çocuğa 100 bin TL tazminat

18 yaşından küçükken uğradığı cinsel istismar sonucu hamile kalan çocuğun gebeliğin sonlandırılması talebinin reddedilmesini hak ihlali olarak değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM), 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

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SON HABERLER

‘MİT haberi davası’: Tutuklu gazetecilerin tahliyesine karar verildi

Libya’da yaşamını yitiren MİT görevlisinin cenaze töreniyle ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle altı aydır tutuklu bulunan gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in tahliyesine karar verildi. Murat Ağırel, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Eren Ekinci “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasından beraat etti.

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