Akşam Postası / 10 Eylül 2020

1- Bakan Koca: ‘Corona’ vakalarında yeniden artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü vakalarında yeniden artış olduğunu açıkladı.

2- Macron: AB-Türkiye geriliminin tırmanmasını istemiyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye konusunda daha bütünlüklü bir duruş ortaya koyması gerektiğini, ayrıca AB’nin Ankara ile gerginliğin tırmanmasını istemediğini açıkladı.

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3- 16 yılın en düşüğü: ‘Merkez’in rezervi 18.6 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası’nın (MB) net uluslararası rezervi 4 Eylül itibariyle bir önceki haftaya göre 4.6 milyar dolar düşüşle 18.6 milyar dolara geriledi

4- Kılıçdaroğlu: Zor işleri başarırsak iktidar olabiliriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarının görevinin zor işleri başarmak olduğunu belirterek, “Zor işleri başaramayacaksanız il başkanı olmanın bir mantığı yok. Zor işleri başaracağız, o zaman iktidar olabiliriz” dedi.

5- Cinsel istismarla hamile kalıp kürtaj izni verilmeyen çocuğa 100 bin TL tazminat

18 yaşından küçükken uğradığı cinsel istismar sonucu hamile kalan çocuğun gebeliğin sonlandırılması talebinin reddedilmesini hak ihlali olarak değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM), 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.