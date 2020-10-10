Akşam Postası / 10 Ekim 2020

1- Son 24 saat: 1649 yeni hasta, 56 can kaybı; 1391 kişi iyileşti
Son 24 saatte 1649 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 56 kişi hayatını kaybetti.
2- Bugün ‘Ankara katliamı’nın beşinci yılı
Tam beş yıl önce bugün bu saatlerde Türkiye, Ankara’nın göbeğinde gerçekleştirilen bir katliamla sarsıldı.
‘Ankara katliamı’nda hayatını kaybedenlere karanfilli anma
3- Covid-19’u yenen doktor: Kızım, ‘Ölmeni istemiyorum’ deyince çok kötü oldum
Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Serap Satış, Covid-19’a yakalanan sağlık çalışanlarından. Satış, test yaptırmaya giderken kendisine, “Ölmeni istemiyorum” diyen kızının sözlerini unutamıyor.
Kronik hastalığı da vardı: Covid-19’u yenen 84 yaşındaki hastadan ‘İyi beslenin’ tavsiyesi
4- AA kareleriyle Hatay’daki büyük yangın…
AA fotoğraflarıyla Hatay’da süren yangın…
Hatay belediye başkanı: Yangında, sabotaj ihtimali yüksek
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yangın; vali: Şüpheler var, araştırıyoruz
5- Mevkidaşıyla görüşen Çavuşoğlu: Azerbaycan’ın kararlarını destekleyeceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la telefon görüşmesi yaptı.
Azerbaycan ve Ermenistan, ‘Ateşkes ihlal edildi’ diyerek birbirini suçladı
Azerbaycan ile Ermenistan’dan cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes
6- İstanbul Ekonomi Araştırma anketi: ‘Cumhur ittifakı’ yüzde 43’ün altında
İstanbul Ekonomi Araştırma’nın yeni anketine göre AKP-MHP’nin ‘cumhur ittifakı’nın oy oranı yüzde 43’ün altına düştü.
7- Davutoğlu: 1 Kasım’da büyük kongremizi gerçekleştireceğiz
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Parti kuramaz” diyenlere en güzel yanıtın il kongreleri olduğunu söyledi. Bugün Mersin’deki ilk kongresiyle büyük kongre hakkını kazandıklarını belirten Davutoğlu,”İnşallah 1 Kasım’da Ankara’da büyük kongremizi gerçekleştireceğiz” dedi.
8- Akıncı: ‘Aday olma’ diye mesaj iletildi; Lefkoşa Büyükelçiliği: Tamamen gerçek dışı
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, pazar günü yapılacak seçimde aday olmaması için tehdit edildiğini söyledi. Lefkoşa Büyükelçiliği ise Akıncı’nın sözlerini yalanladı.
9- Alaattin Çakıcı’ya 17 yıl hapis cezası
Alaattin Çakıcı, üç yıl önce silahlı saldırıya uğrayan yeğeniyle ilgili davada, ‘tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs‘ suçundan 17 yıl hapis cezasında çarptırıldı.
10- Adalet bakanı: 15 Temmuz sonrasında bir yıla indirilen hakim-savcı adaylık dönemi iki yıla çıkarıldı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz sonrasında bir yıla indirilen hakim-savcı adaylık döneminin iki yıla çıkarıldığını duyurdu.