Akşam Postası / 10 Ekim 2020

1- Son 24 saat: 1649 yeni hasta, 56 can kaybı; 1391 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1649 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 56 kişi hayatını kaybetti.

2- Bugün ‘Ankara katliamı’nın beşinci yılı

Tam beş yıl önce bugün bu saatlerde Türkiye, Ankara’nın göbeğinde gerçekleştirilen bir katliamla sarsıldı.

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3- Covid-19’u yenen doktor: Kızım, ‘Ölmeni istemiyorum’ deyince çok kötü oldum

Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Serap Satış, Covid-19’a yakalanan sağlık çalışanlarından. Satış, test yaptırmaya giderken kendisine, “Ölmeni istemiyorum” diyen kızının sözlerini unutamıyor.

4- AA kareleriyle Hatay’daki büyük yangın…

Fotoğraf: AA

AA fotoğraflarıyla Hatay’da süren yangın…

5- Mevkidaşıyla görüşen Çavuşoğlu: Azerbaycan’ın kararlarını destekleyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la telefon görüşmesi yaptı.

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6- İstanbul Ekonomi Araştırma anketi: ‘Cumhur ittifakı’ yüzde 43’ün altında

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın yeni anketine göre AKP-MHP’nin ‘cumhur ittifakı’nın oy oranı yüzde 43’ün altına düştü.

7- Davutoğlu: 1 Kasım’da büyük kongremizi gerçekleştireceğiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Parti kuramaz” diyenlere en güzel yanıtın il kongreleri olduğunu söyledi. Bugün Mersin’deki ilk kongresiyle büyük kongre hakkını kazandıklarını belirten Davutoğlu,”İnşallah 1 Kasım’da Ankara’da büyük kongremizi gerçekleştireceğiz” dedi.

8- Akıncı: ‘Aday olma’ diye mesaj iletildi; Lefkoşa Büyükelçiliği: Tamamen gerçek dışı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, pazar günü yapılacak seçimde aday olmaması için tehdit edildiğini söyledi. Lefkoşa Büyükelçiliği ise Akıncı’nın sözlerini yalanladı.

9- Alaattin Çakıcı’ya 17 yıl hapis cezası

Alaattin Çakıcı, üç yıl önce silahlı saldırıya uğrayan yeğeniyle ilgili davada, ‘tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs‘ suçundan 17 yıl hapis cezasında çarptırıldı.

10- Adalet bakanı: 15 Temmuz sonrasında bir yıla indirilen hakim-savcı adaylık dönemi iki yıla çıkarıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz sonrasında bir yıla indirilen hakim-savcı adaylık döneminin iki yıla çıkarıldığını duyurdu.